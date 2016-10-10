Министр обороны Сергей Шойгу сегодня представил нового командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова его личному составу. О назначении Сердюкова на эту должность СМИ сообщали в конце сентября, 4 октября президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, но документ не был опубликован, и до последнего момента официального подтверждения этой информации не было. Предшественник Сердюкова на этом посту, Владимир Шаманов, был избран в Госдуму, где он занял пост главы комитета по обороне.

Вручая штандарт новому командующему ВДВ, Шойгу назвал его «грамотным руководителем и умелым организатором». «Думаю, что разносторонние знания и деловые качества генерал-полковника Сердюкова станут хорошим подспорьем в решении важных вопросов поддержания боеготовности Воздушно-десантных войск на требуемом уровне», — сказал министр обороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу /mil.ru

Сердюков в ответ пообещал поддерживать традиции ВДВ, «пронизанные патриотизмом, беззаветной преданностью, несгибаемой волей». Главным в своей служебной деятельности он назвал «высокий профессионализм, эффективность и системность в работе по достижению высоких результатов». «Приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие, и буду стремиться использовать свои знания и опыт для дальнейшего развития войск», — добавил Сердюков.

С кандидатурой нового главного десантника военные определились еще в конце сентября. Об этом писал ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны. Кандидатура Сердюкова должна была пройти согласование с главой государства, поскольку ВДВ имеют особый статус резерва Верховного главнокомандующего. Владимир Путин подписал указ о назначении Сердюкова 4 октября, но официального заявления на этот счет так не было сделано. Через два дня о новом командующем ВДВ сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник в военном ведомстве.

53-летний Сердюков имеет богатый опыт службы в российской армии. Он принимал участие в боевых действиях на территории Чечни и в миротворческой операции в Косово. Карьеру военного Сердюков начал со службы в ВС СССР на должности командира разведывательного взвода. Пройдя все основные командно-штабные должности, в 2013 году Сердюков был назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа. Как отмечал Шойгу, возглавляемое Сердюковым объединение «эффективно выполняло ответственные задачи на юго-западном стратегическом направлении».

По данным газеты «Известия», на этой должности Сердюков руководил спецоперацией в Крыму весной 2014 года. Ранее украинский центр журналистских расследований сообщил, что в марте 2014 года Сердюков координировал процесс освобождения и передачи на родину украинских военнослужащих, которые не захотели остаться на полуострове после его присоединения к России. Об этом, в частности, в своих свидетельских показаниях говорил бывший и.о. заместителя руководителя администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Предшественник Сердюкова, генерал полковник Владимир Шаманов с Фрунзенской набережной переехал на Охотный ряд. Он был избран в Госдуму седьмого созыва по спискам «Единой России» и возглавил думский комитет по обороне. По словам Шаманова, на новом месте он, в первую очередь, намерен отстаивать военную составляющую бюджета (правительство добивается его урезания в пользу федеральных проектов), укреплять оборонку и заботиться о правах военнослужащих.

Генерал-полковник Владимир Шаманов / Александр Миридонов/Коммерсантъ

Источники «Коммерсанта» в Минобороны связывали перевод Шаманова с военной службы на гражданскую с принципом ротации высшего командного состава. По их мнению, это был вынужденный перевод, поскольку в рамках ротации в армии генералу вряд ли могли предложить достойную должность взамен, хотя претензий к нему со стороны военного руководства не было, а среди десантников Шаманов пользуется непререкаемым авторитетом.