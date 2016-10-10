Топ новостей 10 октября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике, скончался польский режиссер Анджей Вайда, Владимир Путин посетил Турцию впервые после уничтожения турецкими ВВС российского Су-24 для участия во Всемирном энергетическом конгрессе.
В Швеции объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике
В шведской столице Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2016 года по экономике. Ими стали Оливер Харт (Гарвард) и Бенгт Хольмстрём (Массачусетский технологический институт) за вклад в теорию контрактов.
"Research is a trip and you have to be attentive to all the things you see and be able also to move away from the planned path". The Laureate Bengt Holmström, age 67, was born in Helsinki, Finland. Photo courtesy: MIT Economics #NobelPrize #Economics
Фото опубликовано Nobel Prize (@nobelprize_org) Окт 10 2016 в 4:27 PDT
CONGRATULATE OLIVER HART, Harvard University, awarded the 2016 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, together with Bengt Holmström ”for their contributions to contract theory”. Write your congratulations here on Instagram! #NobelPrize #Economics #Harvard @harvard
Видео опубликовано Nobel Prize (@nobelprize_org) Окт 10 2016 в 6:24 PDT
Умер польский кинорежиссер Анджей Вайда
В возрасте 90 лет скончался польский режиссер Анджей Вайда. Вайда является обладателем почетных призов за вклад в мировой кинематограф: Золотой лев Венецианского фестиваля (1998), «Оскар» (2000), Почетный Золотой Медведь Берлинского кинофестиваля (2006).
We've just found this wonderful portrait of late great Andzrej Wajda in our archive. Glorious and enigmatic!#RIP #Wajda #AndrzejWajda pic.twitter.com/6i7nJRwDLI— Muzeum Narodowe (@Muzeum_Narodowe) 10 октября 2016 г.
Путин призвал не верить в «закат эры углеводородов»
Президент России Владимир Путин заявил, что оснований для разговоров о конце эры углеводородов пока нет: «В условиях падения цен на нефть более чем в два раза многие даже заговорили, что эра углеводородов идет к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться на альтернативные источники энергии, — заявил Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. — Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет. Во всяком случае, пока».
Минобороны создаст в Сирии постоянную военно-морскую базу
Россия намерена на постоянной основе разместить войска на военно-морской базе в сирийском Тартусе, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков: «Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая».
Захарова прокомментировала запрет носить Apple Watch из-за «российских хакеров»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй носить Apple Watch британским министрам на заседания кабмина: «Что там Часы "Apple". Странно, что "Дейли телеграф" не знает: лучше всего "российские тайные агенты" взламывают Breguet».
Париж потребует от ООН расследовать военные преступления России в Сирии
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро направит в Международный суд ООН требование расследовать совершение Россией военных преступлений в Сирии: «Мы не согласны с действиями России, атакуя Алеппо. Франция как никогда ранее привержена сохранению населения города».
Победителя вторых дебатов между Клинтон и Трампом «выбрала» муха
Во время теледебатов, которые прошли между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, на лицо представительницы Демократической партии села муха. При этом политик не обратила на нее внимание и продолжила свое выступление.
My first time on live television. #HilaryClintonFly pic.twitter.com/KaFOw2an0j— Hilary Clinton Fly (@fly_hilary) 10 октября 2016 г.
A fly lands on Hillary Clinton's face during the debate. Just further evidence that flies are attracted to huge piles of crap. pic.twitter.com/Z5GA0Uf9mX— Donald Trump's Hair (@TrumpsHair) 10 октября 2016 г.
Нам удалось поближе рассмотреть ту самую муху pic.twitter.com/pvm9wtFu2a— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 10 октября 2016 г.
Губернатор Петербурга утвердил суточную норму хлеба на случай войны
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственный норматив на случай войны. Он гарантирует петербуржцам получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней.
Если бы питерские власти не пообещали 300 граммов хлеба в случае войны, в Питере стояли бы войска НАТО и кормили всех круассанами.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 10 октября 2016 г.
В России разрешили возобновить продажу презервативов Durex
Росздравнадзор допустил к реализации в России продукцию производителя презервативов марки Durex. Продукция компании уже прошла процедуру необходимой регистрации.
Два тэга дня. #300грамм и #durex Рады?— Rezo (@ZeroRezo) 10 октября 2016 г.
Россияне вошли в тройку рейтинга самых непривлекательных мужчин мира
Российские мужчины входят в число наименее привлекательных по сравнению с представителями мужского пола других стран. В тройку самых некрасивых попали также мужчины из Великобритании и Польши.
Росздравнадзор разрешил продажу презервативов Durexhttps://t.co/OkNodjHgKU pic.twitter.com/j0RhDBvucN— Лентач (@oldLentach) 10 октября 2016 г.