Топ новостей 10 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике, скончался польский режиссер Анджей Вайда, Владимир Путин посетил Турцию впервые после уничтожения турецкими ВВС российского Су-24 для участия во Всемирном энергетическом конгрессе.

Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём

В шведской столице Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2016 года по экономике. Ими стали Оливер Харт (Гарвард) и Бенгт Хольмстрём (Массачусетский технологический институт) за вклад в теорию контрактов.

Польский режиссер Анджей Вайда / wikipedia.org

В возрасте 90 лет скончался польский режиссер Анджей Вайда. Вайда является обладателем почетных призов за вклад в мировой кинематограф: Золотой лев Венецианского фестиваля (1998), «Оскар» (2000), Почетный Золотой Медведь Берлинского кинофестиваля (2006).

Президент России Владимир Путин заявил, что оснований для разговоров о конце эры углеводородов пока нет: «В условиях падения цен на нефть более чем в два раза многие даже заговорили, что эра углеводородов идет к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться на альтернативные источники энергии, — заявил Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. — Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет. Во всяком случае, пока».

Россия намерена на постоянной основе разместить войска на военно-морской базе в сирийском Тартусе, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков: «Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй носить Apple Watch британским министрам на заседания кабмина: «Что там Часы "Apple". Странно, что "Дейли телеграф" не знает: лучше всего "российские тайные агенты" взламывают Breguet».

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро направит в Международный суд ООН требование расследовать совершение Россией военных преступлений в Сирии: «Мы не согласны с действиями России, атакуя Алеппо. Франция как никогда ранее привержена сохранению населения города».

Во время теледебатов, которые прошли между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, на лицо представительницы Демократической партии села муха. При этом политик не обратила на нее внимание и продолжила свое выступление.

A fly lands on Hillary Clinton's face during the debate. Just further evidence that flies are attracted to huge piles of crap. pic.twitter.com/Z5GA0Uf9mX — Donald Trump's Hair (@TrumpsHair) 10 октября 2016 г.

Нам удалось поближе рассмотреть ту самую муху pic.twitter.com/pvm9wtFu2a — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 10 октября 2016 г.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственный норматив на случай войны. Он гарантирует петербуржцам получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней.

Если бы питерские власти не пообещали 300 граммов хлеба в случае войны, в Питере стояли бы войска НАТО и кормили всех круассанами. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 10 октября 2016 г.

Росздравнадзор допустил к реализации в России продукцию производителя презервативов марки Durex. Продукция компании уже прошла процедуру необходимой регистрации.

Российские мужчины входят в число наименее привлекательных по сравнению с представителями мужского пола других стран. В тройку самых некрасивых попали также мужчины из Великобритании и Польши.