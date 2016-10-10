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10 октября 2016, 12:47
Twitter Сергей Кириенко социальные сети
Василий Измайлов

Кириенко. Первые заявления

Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко.
Фото: kremlin.ru

Вскоре после того, как официально была подтверждена информация о назначении Сергея Кириенко заместителем руководителя Администрации президента России, в сервисе микроблогов Twitter появился аккаунт с его именем. 

Это уникальный в своем роде микробог, и не столько потому, что пока нельзя наверняка сказать, действительно ли это блог представителя Администрации президента, но и по информации, которая появляется в этом блоге, считает аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Стремительно возникает новая политическая реальность – так стремительно, что даже немного не по себе становится. Мы имели возможность говорить о докладе Центра Карнеги со всеми вытекающими оттуда последствиями. Но, возможно, более характерным проявлением той жизни, которой мы начали жить после 18 сентября, является тот факт, что в твиттере появился аккаунт Сергея Владиленовича Кириенко.

 
Твиттер Сергея Кириенко

Тут, конечно, не будучи Сергеем Владиленовичем Кириенко, трудно понять, его ли это аккаунт или нет – может, это какая-то тонкая игра его политических противников. Но в это верится с трудом, и то, что в этом твиттере появляется, наводит на мысль, что – ох, как бы это все-таки не был сам Сергей Владиленович…

Ну, посмотреть на это можно самостоятельно, а бы отметил только несколько самых важных черт, которые, по моему, суждению, сопровождают это событие. Во-первых, удивительно осознание Сергея Владиленовича, поскольку всегда казалось, что он – человек системный.

Если ты находишься в системе, ты должен разделять принципы этой системы. Скажите, много ли вы видели твиттера Антона Вайно? Много ли вы видели твиттера господина Громова? Много ли вы видели твиттера госпожи Вороновой? Вот я ничего не видел. И что-то мне подсказывает, что такого либо не существует в природе, либо оно появляется по престольным праздникам, как то: день рождения нашего президента, день годовой премии или рождение детей у детей и внуков.

Тем не менее, Сергей Владиленович занимает несколько другую позицию. И тут остается гадать: то ли ему дан некоторый карт-бланш, мол, давай, Сережа, выстраивай отношения с гражданским обществом изо всех сил (но это, на мой взгляд, не та точка, откуда эти отношения надо выстраивать), то ли те люди, которые с ним работают, как-то очень превратно понимают новое значение Сергея Владиленовича.

 
Твиттер Сергея Кириенко

А второе, что нужно отметить в этой же связи, – это что пишет в этом твиттере. Кстати, у меня есть подозрение: а может, твиттер пишет сам, а Сергей Владиленович ничего об этом не знает, и мы ему сейчас расскажем, а он внесет некоторые коррективы. В частности, тот твитт, который произвел на меня большой впечатление, посвящен разбору его роли в дефолте 1998 года.

Здесь я уже совсем пасую. Ну, это не просто махать кулаками после драки или, как говорят французы, заниматься остроумием на лестнице, – это уже находится как-то за пределами всего. Какой 1998 год, какой дефолт, какое выяснение?!

 
Твиттер Сергея Кириенко

У меня, конечно, есть на этот счет очень «тонкое и глубокое» соображение. Смотрите: Володин был человеком Примакова, который сменил Кириенко и который вешал на Кириенко всех собак; а теперь Кириенко сменил Володина, и таким образом он разбирается с наследием Примакова. Ну, вы прекрасно понимаете, что это глупости и ахинея, хотя звучит логично, особенно в свете конспирологических теорий, которыми нас время от времени закидывают.

Но факт остается фактом: те люди, которые занимаются твиттером Сергея Владиленовича Кириенко, начинают использовать его для сведения каких-то внутриполитических счетов и тому подобного. Это что-то очень новое в нашей политической культуре.

Мы будем следить за обновлением аккаунта нового главы внутриполитического направления Администрации президента очень внимательно и полагаем, что он принесет еще много поводов к размышлению, к изумлению, и радости», – отметил Василий Измайлов.

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