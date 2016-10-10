Заявление Профсоюза «Университетская солидарность» в связи с вопросом о лишении В.Ю.Мединского учёной степени доктора исторических наук

Сопредседатели Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» выступили с совместным заявлением. Они считают, что вопрос о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского находится в сфере интересов Профсоюза «Университетская солидарность». Источник заявления: http://unisolidarity.ru/?p=4405

1. Мы поддерживаем деятельность свободного сетевого сообщества «Диссернет» по защите научных и этических стандартов академического сообщества от авторов и заказчиков недобросовестных и несамостоятельных работ, защищаемых в качестве диссертаций. В этой борьбе активисты «Диссернета» неминуемо вступают в конфликт с людьми, представившими к защите списанные либо подготовленные по заказу другими авторами диссертации, а также теми, кто содействовал утверждению этих работ (их научными руководителями, консультантами, рецензентами, официальными оппонентами, членами диссертационных советов). Нередко эти “соискатели” обладают высоким социальным статусом, занимаютгосударственные должности и руководящие должности на государственной службе, имеют большое влияние. В связи с этим сообществу «Диссернет» нужна широкая поддержка в обществе и сторонники из числа общественных организаций.

2. Мы считаем ситуацию, которая складывается вокруг лишения ученой степени доктора исторических наук В. Мединского хоть и беспрецедентной с точки зрения урона репутации науке и подрыва доверия к системе присуждения ученых степеней в России, но вместе с тем симптоматичной. Количество бывших чиновников, оказавшихся в креслах ректоров и проректоров российских вузов, растет с каждым годом. В немалой степени этому процессу способствует весьма легкий доступ чиновничества к соисканию ученых степеней, содействие со стороны самих ученых и лояльность научного сообщества к низкокачественным работам. Таким образом, противодействие получению чиновниками фиктивных по сути научных степеней направлено в том числе и на защиту университетов от попадания в них случайных, не имеющих отношения к науке и преподаванию, людей.

3. Мы обращаем внимание общества на двусмысленную позицию Высшей аттестационной комиссии, которая, убедившись, что диссертационный совет Уральского федерального университета с высокой вероятностью примет решение о несоответствии текста, защищённого В.Мединским в качестве диссертации, не только требованиям, предъявляемым к такого рода работам, но и вообще к научным работам по истории, приняла решение о переносе рассмотрения в другой диссертационный совет.

4. Как профсоюз, отстаивающий права работников сферы высшего образования, мы заявляем о готовности предоставить любую помощь ученым, входящим как в диссертационный советпо истории Уральского федерального университета, так и тех диссертационных советов, куда может быть перенесено рассмотрение вопроса, в случае оказания на них административного или иного давления.

09 октября 2016 года

Сопредседатели Профсоюза «Университетская солидарность»

П.Кудюкин, М.Лобанов, Д.Трынов