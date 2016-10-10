На 91-м году жизни скончался крупнейший режиссер современного кинематографа Анджей Вайда. За долгую жизнь режиссер успел снять почти полсотни фильмов и столько же спектаклей, отмеченных всеми известными кинопремиями мира. Всю жизнь Вайда был верен своим идеалам романтизма и свободы, а его творчество стало отражением трагичной истории собственной семьи и страны.

Вайда родился 6 марта 1926 года в городе Сувалки на севере Польши. Его отец, офицер конной артиллерии, в 1939 году попал в советский плен и был расстрелян в Катыни (по другим сведениям — в Харькове). Подростком он воевал в Сопротивлении, затем учился на художника, но призвание нашел в кинематографе.

Его первую картину «Поколение», снятую в 1954 году, назвали манифестом. После второй ленты «Канал» режиссера признали лидером «новой польской школы», третья – «Пепел и алмаз» (1958) принесла ему мировую славу. Среди наиболее известных театральных работ мастера – четыре постановки «Гамлета», спектакли по произведениям Достоевского. В 2007 году Вайда выпустил фильм «Катынь», в котором прямо показал расстрел 22 тысяч польских офицеров и десятилетия замалчивания этой одной из самых тяжелых национальных травм для страны.

Польский режиссер Анджей Вайда.

Некоторые фильмы Вайды основаны на переосмыслении произведений классической русской литературы. В 1961 году на экраны вышел его фильм «Сибирская леди Макбет» по повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Через десять лет он выпускает картину «Пилат и другие» по библейским сценам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В 1988 году Вайда снимает знаменитый фильм «Бесы» по одноименному роману Достоевского, а в 1994 – фильм «Настасья» по роману «Идиот».

Сам Вайда считал своим лучшим творением картину «Пан Тадеуш» (1999 год) по поэме Адама Мицкевича. За несколько месяцев проката в Польше фильм посмотрели более 12 миллионов зрителей (60% населения страны).

Памяти Анджея Вайды.

Российская журналистка Ольга Андреева написала в своем Facebook пост, посвященный смерти Анджея Вайды. Она отмечала, что творчество польского режиссера облагораживало зрителей.

Послеобразы

В конце сентября польская оскаровская комиссия после «долгой и интересной дискуссии» выдвинула фильм Анджея Вайды «Послеобразы» (Powidoki / Afterimage) на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В ленте «Послеобразы» мастер обратился к истории художника-авангардиста Владислава Стржеминьского (1893–1952), который подвергался преследованиям в Польше как противник социалистического реализма. Церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года. До нее великий кинорежиссер не дожил.