Очередная «газовая война» между Россией и Белоруссией закончилась так и не начавшись — Москва и Минск смогли согласовать цену на газ. Причем, судя по всему, в проигрыше опять оказался российский бюджет. Белоруссия, напомним, с начала года в одностороннем порядке решила платить за газ меньше, чем оговорено в контракте ($132 за тысячу кубометров).

В понедельник премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков по телефону подтвердили договоренности вице-премьеров, достигнутые на прошлой неделе. Цена на поставку российского газа остается прежней, однако Россия применит «механизм межбюджетной компенсации», чтобы снизить фактически оплачиваемую Минском сумму.

Иными словами, «Газпром» будет делать Белоруссии скидку, но федеральный бюджет компенсирует монополии все потри. Россия в соответствии с этими договоренностями восстановит и поставки нефти в Белоруссию в объеме до 24 млн тонн в год, а Минск не будет повышать плату за транзит российской нефти.

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что страна получит одномоментное снижение цены уже в этом году, погасив накопленную на 1 июля задолженность перед «Газпромом». При этом Семашко уточнил, что Минск просит об отсрочке погашения задолженности до конца года.

Федеральному правительству, по данным «Коммерсанта», уже в этом году придется выплатить «Газпрому» 25 млрд рублей, а в 2017 году размер субсидии может достигнуть 56 млрд. Белорусские власти взамен не только обязались отменить повышенную плату за транзит российской нефти но и, как говорят источники «Коммерсанта», обещали подписать соглашение о создании единого энергорынка двух стран.

Официально российская сторона, впрочем, детали соглашения не раскрывает. Дмитрий Медведев заявил лишь, что цена газа для Белоруссии будет рассчитываться по существующей формуле, а про бюджетную компенсацию ничего не сказал.

Если верить источникам «Коммерсанта», Москва и Минск сошлись на следующей схеме: Белоруссия соглашается погасить долг размером примерно в $300 млн, а Россия снижает рублевую цену на газ примерно на 30% задним числом с 1 июля.

В дальнейшем предполагается, что цену для Минска будут рассчитывать как среднюю цену по Единой системе газоснабжения России, умноженную на повышающий коэффициент (формулу закрепят в межправительственном соглашении). Для 2017 года цена для Минска должна составить около 6 тысяч рублей за тысячу кубометров.

В обмен на уступки в вопросе определения цены на газ, белорусское правительство готово в ближайшее время подписать соглашение о создании общего рынка электроэнергии двух государств, который заработает с июля 2019 года. Если договор будет подписан, Минск должен будет обеспечить конкурентоспособность своих газовых теплоэлектростанций, при том что газ в Белоруссии будет в любом случае дороже, чем в соседних российских регионах.

При этом достигнутое соглашение вряд ли продержится долго. Во-первых, контракт «Газпрома» на поставку газа в Белоруссию заканчивается в 2017 году. Во-вторых, в России планируется провести либерализацию газового рынка, что неминуемо скажется на ценах.