Восстание Samsung

Корпорация Samsung Group рекомендовала владельцам смартфонов Galaxy Note 7 отключить их, пока компания не выяснит причины новых воспламенения устройств.

Продажи главного смартфона в линейке Samsung приостановлены.

Ди Джей Кох, президент подразделения Samsung Mobile Фото: mashable.com

«Samsung просит всех клиентов и розничных партнеров по всему миру остановить продажи и выключить смартфоны пока идет расследование», — говорится в пресс-релизе компании.

Из-за взрывов у пользователей появилась возможность узнать, что у смартфона внутри.

8 сентября телеканал Fox13 сообщал о том, что Galaxy Note 7 стал причиной пожара в машине. Житель города Сент-Питерсберг оставил смартфон заряжаться в Jeep Grand Cherokee. Машина восстановлению не подлежит.

Вскоре компания приостановила продажи Note 7, заявив о браке в аккумуляторах. Затем корейцы заверили, что ошибка исправлена, и призвали купивших смартфон обменять его на ту же модель с надежным аккумулятором. В качестве извинений за неудобства предлагался подарочный ваучер на продукцию Samsung.

Но позже появились свидетельства взрывов уже замененных телефонов. Владелец Note 7 из Кентукки заявил о пожаре в его спальне из-за воспламенения гаджета.

Также в США из-за задымившегося смартфона были эвакуированы пассажиры рейса Луисвилл — Балтимор компании Southwest Airlines. Похоже, для Samsung настали непростые времена.