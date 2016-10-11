В минувшее воскресенье британское издание Telegraph опубликовало заметку о том, что министрам в Британии запретили носить часы Apple во время закрытых переговоров, так как они, наряду с мобильными телефонами, повышают уязвимость перед возможными хакерскими атаками. Все издания, заинтересовавшиеся этой новостью, цитируют реплику анонимного государственного источника, на который ссылается Telegraph: «Русские стремятся взломать всё».

При бывшем премьер-министре Дэвиде Кэмероне, уточняет автор в Telegraph, несколько человек из кабинета министров, в том числе бывший министр юстиции Майкл Гоув, носили такие часы. Но новый премьер-министр Тереза Мэй запретила им это делать, мотивировав запрет опасениями, что такие приборы могут использоваться киберзлоумышленниками для перехвата информации. При этом мобильные телефоны запретили еще при Кэмероне на аналогичных основаниях.

Премьер-министр Тереза Мэй в парламенте / flickr.com/photos/uk_parliament

В заключение автор оговаривает, что новые правила в кабинете министров связаны с тем, что на Западе стало больше беспокойства по поводу деятельности российских хакеров. Началось с того, что некие, предположительно российские, хакеры получили доступ к данным на серверах Национального комитета Демократической партии в США. Также российские хакеры получили доступ к закрытым медицинским данным спортсменов с мировой известностью.

Отметим, что Telegraph вообще неравнодушна к теме кибершпионажа. Летом 2015 г. там вышел материал под заголовком «Новая холодная война: как Россия и Китай взламывают британские компании и шпионят за их сотрудниками».

International Business Times подробно пересказывает заметку из Telegraph, а затем интегрирует ее в контекст американского сюжета про взлом серверов демократов. Дело в том, что незадолго до британской новости американские разведслужбы официально обвинили Россию в том, что кибератаки были организованы по инициативе российского правительства. Прежде шло расследование, цель которого была в том, чтобы достоверно установить, кого считать инициатором.

Также IBTimes добавляет, что превентивные меры против прослушки принимает не только британское правительство. Австралийским министрам тоже недавно запретили приносить часы Apple на закрытые переговоры. Там же цитируют советника австралийского премьер-министра, который, собственно, предложил этот запрет. По его словам, в современном мире во время государственных переговоров в помещении не должно быть буквально никаких электронных устройств. И чем дальше, тем больше приборов придется исключать из кабинетов.

Скрытый микрофон

По поводу официальных обвинений России со стороны США Washington Post писала, что Белый дом обсуждал различные способы реакции, в том числе экономические санкции, но пока рекомендаций президенту на формальном уровне не поступало. Также, оговаривает автор, администрация американского президента отметила, что попытки Москвы вмешаться во внутреннюю политику другого государства путем кибератак отнюдь не новы. Российские хакеры используют кибератаки и иные методы (какие – не уточняется), чтобы воздействовать на общественное мнение в Европе и Евразии. В качестве примера сообщается, что накануне украинских президентских выборов в 2014 г. сайт украинской центральной избирательной комиссии подвергался серьезным кибератакам.

Автор отмечает, что американская разведка уже давно была уверена в том, что за кибератаками на американские серверы стоит российская разведка, однако Белый дом долгое время отказывался выступать с официальными обвинениями, опасаясь, что такой шаг излишне накалит обстановку перед выборами. Теперь, сделав этот шаг, администрация также официально назвала своих главных государственных киберврагов. Помимо России, в их число входят Китай, Иран и Северная Корея.