«Коммерсантъ» в статье «Поток размотали на нитки» пишет о том, как подписывалось соглашение по новому газопроводу из России в Турцию.

«Пенсия на микропроценте»: на рынок накоплений вышли МФО.

«В Росреестр вносят новое руководство»: возглавить службу может Виктория Абрамченко.

«Ведомости» в статье «Россия и Турция подписали соглашение по "Турецкому потоку"» пишут об условиях, в соответствии с которыми по дну Черного поря пройдут две нитки газопровода общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа.

«Вслед за Володиным в Думу переходит его ближайшая соратница»: Кремль покинет замначальника Управления внутренней политике Ольга Ситникова.

«Зампредседателя ЦБ Михаил Сухов перейдет в ВТБ»: в госбанке он займет должность зампредседателя правления и будет курировать вопросы «Базеля III».

РБК в статье «Сторговались без скидки» пишет, что Россия и Белоруссия урегулировали нефтегазовый спор.

Минфин предложил наказывать пенсионные фонды за неудачные инвестиции, написано в статье «НПФ ответят за неэффективность».

Как прошли вторые теледебаты президентской кампании в США, можно почитать в статье «Спор на прямой линии».

«Известия» пишут: «Губернаторов, ФСБ и полицию в случае войны подчинят военным». Все рычаги власти в случае объявления военного положения будут переданы командованиям военных округов.

«"Адмирал Кузнецов" отправится в Египет»: Москва и Каир ведут переговоры по проведению совместных военных учений весной 2017-го.

«Банки сократили внешний долг России на $50 млрд»: избыточную ликвидность кредитные организации использовали для того, чтобы досрочно гасить свои обязательства и скупать чужие.

«Газета.ru»: «Володин забирает своих в Думу». Замруководителя управления внутренней политики АП Ольга Ситникова уходит в Думу.

«Договорились по фруктам и "Турецкому потоку"»: Россия и Турция договорились по «Турецкому потоку» и обсудили Сирию.

The Economist: «Сирийские "Белые шлемы". Спасательная миссия» (Syria’s White Helmets: Rescue mission). Среди хаоса и разрухи кровавой гражданской войны спасатели-волонтеры проникают туда, куда мало кто рискнул бы пойти.

«Нобелевская премия по экономике: Наука сделки» (Nobel prize for economics: The science of the deal). Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем получают нобелевскую премию по экономике.

Bloomberg: «Русские и саудиты пообещали сотрудничать в ограничении нефтепроизводства» (Russians and Saudis Pledge Joint Effort to Limit Oil Production). Россия и Саудовская Аравия, два крупнейших в мире нефтепроизводителя, заявили о готовности сотрудничать по ограничению объемов нефтедобычи, чтобы цены на нефть снова выросли.

«Как Трамп выжил в дебатах: цифры» (How Trump Survived the Debate, By the Numbers). Материал представляет собой описание вторых президентских дебатов в США в числовом измерении (сколько слов сказал каждый участник, сколько раз его перебивали, сколько раз перебивал он(а) сам(а) и т.д.).

The Wall Street Journal: «Нефть подскочила, после того как Путин поддержал сделку ОПЕК» (Oil Jumps as Putin Supports OPEC Deal). Цены на сырую нефть поднялись, после того как российский президент Владимир Путин поддержал инициативу по ограничению нефтепроизводства.

«Дешевые предметы роскоши в Британии манят покупателей» (Cheap Luxury Goods in the U.K. Lure Shoppers). Британский рынок роскоши по итогам падения курса фунта стал одним из самых недорогих в мире.