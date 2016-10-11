Правительство определило самый благоустроенный город страны. Выиграл конкурс Ставрополь, на втором месте — Уфа и Хабаровск, на третьем — Красноярск.

Выглядят результаты этого конкурса, мягко говоря, странно. Довольно сложно сравнивать, например, Хабаровск с его прекрасными улицами и Уфу, где даже глава республики называет дороги «позорными». Но механизм, который позволил Уфе занять 2 место, понятен и прописан с Положении о конкурсе.

Проблема многих российских городов в том, на благоустройство — не формальное, благодаря которому можно выиграть конкурс, а реальное, которое позволяет людям чувствовать себя на улице комфортно — нет никакого запроса. Так что приходится строить города соответствующие ГОСТам и СНиПам, а не удобные для людей.