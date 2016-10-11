Нобель. Премия за науку о стимулах

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую принято приравнивать в Нобелевским премиям в отношении значимости, в 2016 году присуждена ученых, занимавшимся теорией контрактов.

Награды удостоились проживающие и работающие в США 68-летний выходец из Великобритании Харт (сотрудник Гарвардского университета) и 67-летний Хольмстрём, родившийся в Финляндии, (сотрудник Массачусетского технологического института).

«Современная экономика держится на многочисленных контрактах. Разработанные Хартом и Хольмстрёмом новые теоретические инструменты помогают понять реальную суть контрактов и институтов и избежать ошибок, когда дело доходит до заключения договоров», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения Королевской шведской академии наук для прессы, поясняющего, почему премия была присуждена именно этим ученым.

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2016 в области экономики. Фото: www.nobelprize.org

Работы Харта и Хольмстрёма достаточно революционны по своей сути, убежден Антон Суворов, доцент Департамента теоретической экономики Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», член Ученого совета НИУ ВШЭ.

«Теория контрактов – это в большой степени наука о стимулах. Есть даже такой термин – экономика стимулов. Это, может быть, не совсем синоним теории контрактов, но близкая вещь.

Представьте себе, что есть такая немного абстрактная, идеализированная модель, имеющая приложение в разных сферах жизни: «начальник и подчиненный» (или «принципал и агент»). Это могут быть реальные начальник и подчиненный, а могут быть народ и президент или совет директоров компании и менеджмент компании, то есть приложения могут быть самыми разными. У начальника и подчиненного разные предпочтения. Простое предпочтение состоит в том, что начальник хочет получить от работы подчиненного побольше прибыли, а подчиненный хочет поменьше трудиться. Или у подчиненного есть свои представления о том, как нужно работать, и он хочет им следовать.

Если начальник предложит подчиненному «плоскую» зарплату, которая ни от чего не зависит, то подчиненный будет делать то, что ему больше нравится, и начальник может быть не очень счастлив. Как с этим бороться? Придумывать разные бонусы или штрафы, обещать продвижение по службе в случае достижения каких-то успехов или, наоборот, грозить увольнением. Какая здесь возникает проблема? Вот какая: все эти сложные схемы мотивирования накладывают на подчиненного определенный риск. Потому что в конечном счете результат работы зависит не только от усилий подчиненного, но и от того, насколько ему повезло. Или от того, насколько хорошо трудились его коллеги по работе.

Люди обычно риск не любят – за риск приходится платить дополнительные деньги. И фундаментальная работа Хольмстрёма – это формализация модели «начальник – подчиненный» и знаменитая «теорема о достаточной статистике» (которая описывает условия оптимального баланса между созданием стимулов и рисков). Идея тут в том, что всю информацию, которая помогает оценить усилия работника, нужно использовать, а за все риски, на которые подчиненный повлиять не может, он отвечать не должен. Такой довольно простой принцип, но руководители далеко не всегда ему следуют.

Это была работа 1979 года, а позже у Хольмстрёма была целая серия работ, которая расширяла эту базовую модель на другие ситуации. Что будет, если это не один подчиненный, а целая группа, и непонятно, кто из них что сделал, наблюдается только общий результат? Какие дополнительные проблемы при этом возникают, как правильно строить контракты здесь? А что делать, если подчиненный работает сразу по нескольким направлениям? Например, вытачивает болванки и должен следить за тем, чтобы станок не перегрелся. Или более реалистичный пример: учитель в школе должен следить за тем, чтобы ученики нормально подготовились к ЕГЭ и хорошо его сдали, и, одновременно, должен научить вещам, которые ЕГЭ плохо ловит. Как быть в такой ситуации многозадачности?

На этот счет есть знаменитая работа Хольмстрёма и Мильгрома о том, что нельзя перебарщивать с тем, чтобы создавать сильные стимулы по тем направлениям, которые легко померить, если есть направления, по которым результаты труда плохо поддаются измерениям.

Еще она теория – как быть, если результаты труда вообще не видны? Написать никакой формальный контракт невозможно, но зато подчиненный работает долго. Здесь Хольмстрём построил влиятельную модель динамических неявных стимулов – «модель карьерных соображений», career concerns. Идея в том, что работник на начальном этапе своей карьеры будет стараться и много работать, чтобы произвести положительное впечатление на рынок, и, соответственно, или его работодатель вынужден будет оценивать его способности и платить ему больше – или он может найти себе другого работодателя.

Это эпохальные работы, каждая из которых довольно абстрактна, и может показаться, что здесь все очевидно, и за что тут давать премию? Но на самом деле это довольно-таки революционные работы, потому что в 1970-1980-е годы произошел большой переворот в экономике. Экономика информации, к которой относятся и теория контрактов, стала одним из наиболее быстро развивающихся направлений. И, главное, она перевернула другие области, в какой-то мере уже устоявшиеся.

Например, современный подход к регулированию действия монополий в очень большой степени базируется на теории контрактов. Жан Тироль получил за это Нобелевскую премию в 2014 году. И эта тема очень близка к тому, чем занимались Харт и Хольмстрём. Или взять корпоративные финансы: там тоже теория контрактов используется очень активно, фактически, это язык современной теории корпоративных финансов.

Надо сказать несколько слов и про Оливера Харта, вклад которого в теорию ничуть не меньше. С его именем связано несколько иное направление, возникшее позже, в середине 1980-х – так называемая «теория неполных контрактов». Идея Харта заключается в том, что мир очень сложен, и написать контракт, который учтет все нюансы взаимоотношений, практически невозможно. В такой ситуации ключевую роль начинают играть так называемые «права контроля» – то есть то, в какой ситуации кто может принять решение.

Предположим, вы заказали строительной фирме построить вам дом на участке. Это большой проект, и в процессе выясняется, что вырыть колодец там, где вы изначально запланировали, нельзя – его нужно перенести. Или что построить стены из того материала, который вы планировали, тоже не получится, потому что, например, больше не продается. Словом, произошла ситуация, которой никто не предвидел. Кто в этом случае может принять решение? Как пересматривается цена контракта? И так далее. Теория неполных контрактов посвящена такого рода вещам.

Ключевая тема там – так называемая защита специфических инвестиций: если стороны вложились в какой-то совместный проект, то каким образом на разных этапах его реализации делить права решения относительно того, как с этим проектом поступить дальше, для того, чтобы не убить стимулы вкладываться изначально. Потому что есть такая фундаментальная проблема – по-английски она называется hold-up. Проблема состоит в том, что после того, как вы сделали что-то важное для совместного проекта, но не имеющее рыночной стоимости, ваш партнер может прийти и сказать: «Давай считать, что ты этого не делал, потому что ты не сможешь получить за это деньги у кого-то другого, это не имеет стоимости на стороне».

То есть возникает проблема своеобразного оппортунизма партнера: после того, как вы уже сделали специфические инвестиции, он скажет: «Ты молодец, хорошо, что так сделал, но давай пересмотрим условия нашего взаимодействия на более выгодные для меня». И теория неполных контрактов в большой степени о том, как защитить агента, который делает специфические инвестиции от оппортунизма партнера.

И, как я уже сказал, теория контрактов применяется во многих областях. Есть очень известная книжка Харта, которая называется «Фирмы, контракты и финансовая структура». И там, кроме изложения теории неполных контрактов, обсуждаются такие практические вещи, как оптимальная процедура банкротства, например. Или как должен быть устроен капитал публичной, торгуемой на бирже компании, каким должно быть соотношение между долгом и акционерным капиталом. То есть оба автора, и Харт и Хольмстрём, писали, с одной стороны, достаточно абстрактные математические работы, в которых можно встретить слово «теорема», но, с другой стороны, созданные ими теории оказались большое влияние на гораздо более прикладные области», – сказал Антон Суворов.