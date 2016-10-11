Цены на нефть поднялись до годового максимума, после того как российский президент заявил, что поддерживает инициативу по ограничению нефтепроизводства, пишет Financial Times. Эта инициатива, напоминает автор, проистекает из сделки, которую участники ОПЕК заключили в конце сентября на встрече в Алжире, однако воплощение этого плана в жизнь планируется только на ноябрь.

С самого начала было очевидно, что если ОПЕК все-таки достигнет внутреннего соглашения, то от нефтепроизводителей, не входящих в картель, тоже будут ожидать, что они так или иначе присоединятся к этому начинанию, потому что силами только ОПЕК нельзя добиться требуемого результата, то есть прекратить ценовой спад, который продолжается уже два года. Поэтому готовность внешних игроков поддержать сделку сама вызывает реакцию в виде повышения цен.

BBC оговаривает, что участники ОПЕК собираются окончательно договориться о сокращении объемов добычи на встрече, которая пройдет 30 ноября в Вене, после чего объем добычи должен составить порядка 32,5-33 млн. баррелей в сутки. Однако некоторые аналитики сомневаются в том, что все участники будут действительно соблюдать условия соглашения. В частности, есть подозрение, что этому будет препятствовать вражда между Ираном и Саудовской Аравией, которая уже не раз становилась препятствием к заключению сделки. Поддержка сделки со стороны России едва ли может здесь помочь.

Владимир Путин встретился с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани / kremlin.ru

Кроме того, предшествующие попытки сотрудничества между Россией и ОПЕК не были успешными. Точно так же и нынешние российские заявления могут оказаться просто риторикой, а будет ли Россия действительно следовать заявленному принципу, пока неизвестно.

CNBC пишет, что российская готовность к сотрудничеству, вероятно, не окажет большого влияния на восстановление рынка. Авторы ссылаются на аналитиков Goldman Sachs. Собственно, сомнения вызывает, в первую очередь, эффективность сделки ОПЕК, потому что если она сама по себе не способна исправить ситуацию, то и российское участие здесь не поможет.

Пока значение заявлений, сделанных Россией и Саудовской Аравией, сводится к тому, что по их итогам повышается вероятность сокращения нефтедобычи. Но при этом нет уверенности в том, что сокращение объемов нефтедобычи действительно приведет к ожидаемому результату. Цены на нефть отреагировали и заявления России, и ранее на сообщения о достижении договоренности между участниками ОПЕК, однако это еще не говорит о том, что дальше будет значительный рост. Аналитики также подчеркивают, что прогнозы по размерам предложения в 2017 г. пока очень приблизительны, и из-за этой неопределенности трудно рассчитывать ценовую динамику.

Президент РФ В.Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд / kremlin.ru

Еще CNBC ссылается на экспертов из аналитического центра ClipperData, которые тоже высказываются осторожно. До финального принятия решений по сделке и претворения плана в жизнь еще несколько недель. Поэтому готовность стран ОПЕК и России действовать в соответствии со своими заявлениями еще только предстоит проверить на практике. О некоторой определенности можно будет говорить только после того, как часть баррелей физически исчезнет с рынка.