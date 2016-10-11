Москва решила отложить визит Владимира Путина в Париж. Президент России должен был приехать во французскую столицу 19 октября, чтобы принять участие в открытии Русского духовно-культурного центра, а также встретиться с президентом Франции Франсуа Олландом. В Кремле решили отменить поездку в связи с тем, что французская сторона исключила из программы все мероприятия, кроме переговоров на тему Сирии. Тем не менее, Путин и Олланд могут встретиться в этот же день в Берлине, где планируется провести саммит лидеров «нормандской четверки». Однако на фоне новых разногласий между Россией и остальными членами «четверки» уверенности в том, что переговоры состоятся, нет.

Сегодня утром Елисейский дворец связался с Кремлем, чтобы предложить Владимиру Путину совершить рабочий визит в Париж и обсудить только ситуацию в Сирии, исключив из программы все остальные события, в которых должен был принять участие российский президент. В ответ на это предложение переговорщики со стороны России дали понять, что визит, запланированный на 19 октября, придется отложить, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Париже.

Позже Москва подтвердила отмену поездки Путина в столицу Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение Путин принял в связи с исключением из программы визита всех запланированных официальных мероприятий, кроме переговоров. Путина давно ждут в Париже, где он должен открыть Свято-Троицкий собор и Русский духовно-культурный центр. Комплекс из четырех зданий строится с декабря 2014 года на набережной Бранли, на участке земли, приобретенном правительством России.

«К сожалению, эти мероприятия выпали из программы», — сказал Песков. О причинах изменения программы он посоветовал поинтересоваться в Елисейском дворце. Представитель Кремля добавил, что Путин всегда говорил о готовности нанести визит «когда это будет комфортно для президента Франции».

Сам Олланд сомневается в целесообразности переговоров с президентом России. Об этом он заявил накануне в интервью телеканалу ТМС. Отвечая на вопрос о запланированном визите Путина в Париж, Олланд сказал, что «без сомнения» примет российского президента, но затем добавил, что не уверен в пользе этой встречи, и в том, сможет ли она остановить бомбардировки Алеппо.

«Необходимо ли это? Может ли это быть давлением? Можем ли мы еще сделать что-нибудь, что остановит то, что он (Владимир Путин) делает вместе с сирийским режимом, то есть поддерживает военно-воздушные силы режима, который сбрасывает бомбы на жителей Алеппо. Если я встречусь с ним, то скажу ему, что это неприемлемо и серьезно сказывается на имидже России», — рассуждал Олланд.

Сейчас во Франции идет широкая дискуссия о том, насколько приемлемо сохранять контакты с Москвой, а тем более стоит ли принимать в столице российскую делегацию во главе с Путиным. С одной стороны, такие фигуры, как Бруно Ле Мэр, депутат Национального собрания от правоцентристской партии «Республиканцы», говорит, что колебания Олланда по поводу визита Путина ничем не отличаются от остальных неуверенных действий, которые он демонстрирует на протяжении всего президентского срока.

С другой стороны от Олланда требуют отменить визит Путина, пока продолжаются бомбардировки Алеппо. Французский депутат Европарламента, участник праймериз партии «Европа Экология Зеленые» Янник Жадо считает, что Франция должна политически, дипломатически и экономически обозначить свое несогласие с нынешней политикой Москвы.

«Владимир Путин приедет на открытие православного культурного центра. Вы представляете себе эту картину: Владимир Путин, палач Алеппо, который в глубине души отрицает всякую гуманность в Сирии, приедет на открытие культурного центра. Гуманность и культура — это одно и то же. И это то, что постоянно разрушает Владимир Путин», — сказал Жадо в интервью RFI.

Риторические вопросы Олланда действительно звучат неуверенно и, скорее всего, говорят о том, что пока он решил остаться между двух огней. Однако в том же интервью президент Франции совершенно изменил тон, когда, говоря обстрелах больниц в Алеппо, он заявил, что «те, кто совершает эти акты, должны будут понести ответственность, в том числе перед Международным уголовным судом». Такие угрозы не могут не раздражать Москву. Участники антитеррористической коалиции в Сирии (куда входит Франция) под руководством США обвиняют Россию в причастности к бомбардировкам жилых районов на востоке Алеппо, которые контролируют силы повстанцев.

Оппозиционные Асаду вооруженные формирования / wikipedia.org

В понедельник глава французской дипломатии Жан-Марк Эро предупредил, что Олланд скажет «всю правду» своему российскому коллеге, если их встреча состоится. По словам Эро, очевидно, что в Сирии совершаются военные преступления, но кем именно, министр уточнять не стал. Вместо этого он подчеркнул, что Россия, несмотря на «глубокие разногласия», остается «страной партнером, а не противником». «Ни разрыва, ни снисходительности», — обобщил Эро.

Несмотря на это было понятно, что после минувших выходных отношения Парижа и Москвы не могут оставаться в том же русле. В субботу, 8 октября, Россия заблокировала в Совбезе ООН французский проект резолюции по Сирии. Перед голосованием Олланд предупредил, что страна, которая решится наложить вето на этот документ, «дискредитирует себя в глазах всего мира». Российская делегация на эти слова не обратила никакого внимания, и назвала французский проект резолюции «политизированным» и «однобоким» документом, грубо искажающим реальное положение дел. Париж предлагал установить бесполетную зону над Алеппо и строгий режим прекращения огня, а также организовать поставки гуманитарной помощи для жителей города. Против проголосовали только Россия и Венесуэла.

В свете этого остается непонятным будущее переговоров по конфликту вокруг Украины в «нормандском» формате. До сегодняшнего дня из всех лидеров стран «четверки» Олланд проявлял наибольший энтузиазм. Он настаивал на том, что переговоры Путина с его своим украинским коллегой Петром Порошенко позволят сделать шаг вперед в реализации минских соглашений. Берлин и Москва сомневались в своевременности встречи в таком составе, теперь свою точку зрения, возможно, изменил и Париж.

О том, что саммит «нормандской четверки» состоится 19 октября (в тот же день, когда Путин должен был посетить французскую столицу), сообщили сразу несколько официальных источников. Сегодня утром посол РФ во Франции Александр Орлов в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила остальных лидеров «четверки» встретиться 19 октября за ужином в Берлине. Эту информацию накануне подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ангела Меркель и Франсуа Олланд / /europa.eu

Но уже сегодня в Кремле отказались комментировать дату и место возможной встречи. По словам Пескова, пока ведется предварительная подготовка к саммиту. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник среди украинских дипломатов сообщил, что Киев не давал согласия на участие в саммите. По словам собеседника агентства, такая встреча не состоится до тех пор, пока не будет согласована «дорожная карта», предусматривающая выполнение условий минских соглашений со стороны России.