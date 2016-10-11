В итоге поездки Владимира Путина в Стамбул между Москвой и Анкарой, наконец, подписан договор о «Турецком потоке». Министры энергетики двух стран Александр Новак и Берат Албайрак в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана подписали межправительственное соглашение по проекту. С проектом документа ознакомился «Коммерсантъ» — этому посвящена сегодня главная статья в номере.

Из соглашения следует, что через Украину будет прокачиваться по крайней мере на 15 млрд кубометров газа меньше, чем сейчас — этот объем будет поставляться в Турцию напрямую. При этом вопрос экспорта через Турцию газа в страны Евросоюза все еще не решен, так что коммерческий смысл строительства второй ветки газопровода пока не очевиден.

Переговоры и корректировка текста соглашения шли буквально до последнего момента. Владимир Путин на итоговом выходе к прессе заявил, что «Газпром» предоставит турецкой газовой госкомпании Botas скидку на газ. Однако, как отметил Новак, ее размер сторонами еще не согласован. В 2015 году именно из-за того, что Москва с Анкарой не смогли согласовать размер скидки, соглашение между двумя странами подписать не удалось — в итоге с тех пор предполагаемая мощность газопровода снизилась вдвое, до 32 млрд кубометров газа в год.

Подписание соглашения по проекту "Турецкий поток". Стамбул, 10 октября 2016. Фото: kremlin.ru

По информации «Коммерсанта», в документе речь идет о строительстве двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров в год каждая. Одна нитка будет предназначена для потребления Турции, а вторая — для транзита в страны Южной Европы. Морскими участками обеих ниток будет полностью владеть «Газпром». Сухопутный участок станет частью газотранспортной системы Турции и окажется в собственности компании Botas, а сухопутный участок второй нитки будет в собственности паритетного СП Botas с «Газпромом». Привлечение проектного финансирования возможно для морских участков, а также сухопутного участка второй нитки.

«Коммерсантъ» обращает внимание, что впервые официально зафиксировано: «Газпром» перенесет потоки газа, которые сейчас поступают в Турцию со стороны Болгарии, на первую нитку «Турецкого потока». Для этого нужно будет изменить пункт сдачи газа в контрактах «Газпрома», Botas и частных турецких импортеров, но коммерческие условия останутся неизменны. Учитывая, что сейчас через Украину, Румынию и Болгарию в Турцию поставляется около 15 млрд кубометров в год, эта нитка будет точно заполнена.

Между тем, пока до конца непонятно, как будет заполняться вторая нитка газопровода. В соглашении указано, что «Газпром» или его дочерняя структура должны будут заключить долгосрочный контракт на поставку газа с проектной компанией сухопутной части второй нитки и одновременно получит доступ к 100% мощности этой трубы. В соглашении отмечается, что нормы турецкого законодательства по доступу третьих лиц к газопроводу в данном случае применяться не будут.

При этом для второй нитки газопровода предусмотрена возможность отмены строительства по желанию «Газпрома». Более того, по ней «Газпрому» и Botas необходимо согласовать отдельный контракт, без заключения которого ее строительство не начнется.

Начало строительства намечено на 2018 год, а срок ввода обеих ниток в эксплуатацию — 30 декабря 2019 года.