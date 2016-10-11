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11 октября 2016, 04:25
Великобритания история искусства музеи
Максим Руссо

Портрет художника в шаре

Автопортрет Питера ван Рустратена
Автопортрет Питера ван Рустратена
Royal Collection Trust

Британские реставраторы из Королевской коллекции обнаружили в картине нидерландского художника Питера Герритца ван Рустратена искусно скрытый живописцем скрытый автопортрет.

Творчество уроженца Гарлема Питера Герритца ван Рустратена (Pieter Gerritsz van Roestraten, 1630 – 1700) год относят к золотому веку голландской живописи. Ученик знаменитого Франса Халса, он был известен своими портретами и жанровыми картинами. В 1654 году он женился на дочери своего учителя Адриантье Халс и жил с ней в Амстердаме, а в 1666 году переехал с семьей в Лондон. Хотя почти сразу после приезда он получил ранение во время Великого лондонского пожара, художник не покинул Англии и работал там до конца своих дней.

Специалисты изучил картину ван Рустратена «Ванитас», созданную в лондонский период его творчества и принадлежащую к популярной в его время разновидности натюрморта, которая была призвана иллюстрировать мимолетность жизни и материальных ценностей. Название жанра происходит от латинского слова vanitas «суета, тщеславие». Обязательным элементом картин этого жанра был человеческий череп – символ неизбежной смерти. Также могли присутствовать зеркала, обозначавшие тщеславие, монеты в качестве символа богатства, книги как символ науки, урна с прахом, часы, указывающие на быстротечность времени и другие предметы. Подобный набор символов присутствует и на картине ван Рустратена. Книга, изображенная на ней, раскрыта на портрете Демокрита, известного как Смеющийся Философ. Античный мудрец смеется над человеческой глупостью, а надпись на книге сообщает: «Каждый болен с детства. Тщеславие губит мир».

 

Питер ван Рустратен «Ванитас»

В стеклянном шаре, подвешенном на нитке над столом, отражается окружающая комната. Согласно принятой традиции, стеклянный шар в картинах этого жанра обозначал хрупкость жизни. До реставрации в нем можно было разглядеть лишь окно и отражения находящихся на столе сосуда и черепа. Однако исследователям творчества ван Рустратена была известна одна привычка художника. На девяти других его натюрмортах есть миниатюрный автопортрет – отражение лица в зеркале или в другом стеклянном предмете. Была высока вероятность, что и в стеклянном шаре художник поместил собственное изображение. Это решили проверить в ходе подготовки к выставке «Портрет художника».

Реставраторы сняли слои лака и действительно увидели автопортрет ван Рустратена. Высота фигуры художника всего три сантиметра. Художник с мольбертом отражен в шаре, смотрящим прямо на композицию на столе, которую он рисует, и на зрителя.

 

Изображение шара после реставрации

Старший куратор отдела живописи Королевской коллекции Анна Рейнольдс (Anna Reynolds) говорит: «Картины жанра ванитас традиционно сосредоточены на символических объектах, которые изображаются, чтобы заставить нас задуматься над своей жизнью. Открытие изображения Рустратена, ранее скрытого под слоем лака, очень интересно и добавляет в работу новый элемент – своего рода изобразительную игру, заставляя нас смотреть внимательнее».

Картина Рустратена с обнаруженным на ней автопортретом будет представлена на выставке «Портрет художника» с более чем 150 произведениями искусства из Королевской коллекции, на которых художник показан в его собственном творении. Среди них работы Леонардо да Винчи, Рубенса, Аннибале Карраччи, Яна де Брая и Артемизии Джентилески. Выставка пройдет в Королевской галерее Букингемского дворца с 4 ноября 2016 по 17 апреля 2017 года.

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