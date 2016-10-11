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11 октября 2016, 19:58
Дальний Восток Екатеринбург Калмыкия Республика Карелия Ханты-Мансийский автономный округ
Илья Карпюк

#Россия 11.10. Главное

Работники «Лучегорского угольного разреза» на митинге профсоюзов
Работники «Лучегорского угольного разреза» на митинге профсоюзов
pkokprf.ru

Новость дня

Количество работников «Лучегорского угольного разреза», который входит в состав «Дальневосточной генерирующей компании», присоединившихся к голодовке в приморском Лучегорске, за сутки увеличилось с 40 до 70 человек.

Работники ЛУР во вторник утром начали голодовку из-за низкой зарплаты и сокращений. По данным профсоюза предприятия, с сентября 2015 года работы лишились 400 человек, у оставшихся существенно снизилась зарплата. При этом сокращения штата продолжатся в 2017 году.

Антиновость дня

Глава Ростуризма Олег Сафонов назвал недопустимым и возмутительным нулевой показатель освоения бюджетных средств, выделенных Карелии по федеральной целевой программе развития туризма в 2016 году.

 
Олег Сафонов, глава Ротуризма /kremlinpress.com

«Карелия — яркий пример вопиющей непрофессиональной деятельности по освоению средств федерального бюджета. В ситуации сокращения бюджетного финансирования мы сталкиваемся с тем, что в Карелии выделенные деньги на прекрасные туристские проекты не используются вообще. Это вопиющий случай, абсолютно недопустимый», — сказал Сафонов на заседании Координационного совета ФЦП по развитию туризма.

«Мало того, что работа поставлена таким образом; второй возмутительный момент — они не приезжают на совещания. Я, естественно, по этому поводу общался с губернатором. Кроме того, я довел эту информацию и до Совета безопасности. Сегодня выезжает в Карелию Евгений Куделя (советник главы Ростуризма), чтобы принять экстренные меры по исправлению ситуации», — добавил Сафонов.

Непонятная новость дня

Департамент финансов Томской области утвердил условия эмиссии облигационного займа для населения на сумму 300 млн рублей. Размещение облигаций началось 10 октября. Номинальная стоимость каждой облигации — тысяча рублей, ставка купона — 11% годовых, продолжительность первого купонного периода — 44 календарных дня, последующих — 90 дней.

Дата погашения облигаций — 5 августа 2019 года.

Ассорти

Проверять на полиграфе власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены в первую очередь кандидатов при замещении вакантных должностей в органы власти, связанных с коррупционными рисками, говорится в сообщении на сайте правительства ХМАО. При этом, в настоящее время прохождение данной процедуры предполагается в добровольном порядке.

 
Детектор лжи. /vimeo.com

«Сегодня не существует правовых оснований для учета результатов проверки в случае выявления аппаратом лжи со стороны проверяемого. Хотя бы потому, что в мире есть множество систем проверок, и результаты порою зависят от специалистов-полиграфологов», — поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в конце сентября губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила изучить возможность внедрения полиграфа в работу органов власти региона «в связи с необходимостью исключить даже возможность недобросовестного использования чиновниками своего служебного положения».

* * *

Четыре депутата городской думы Екатеринбурга досрочно лишились мандатов на заседании во вторник.

Так, Михаил Гаранин, Олег Хабибуллин и Евгений Боровик прекратили свои полномочия по причине невыполнения сроков сдачи справок о доходах. Кроме того, мандата лишился депутат Игорь Володин, он был избран в Законодательное собрание Свердловской области.

* * *

Проект социального кодекса, который поможет эффективно направлять средства республиканского бюджета на меры социальной поддержки, разработан в Калмыкии, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Документ объединит в себе 14 законов социальной направленности, которые сейчас действуют в республике. Разделы кодекса сформированы по социальным категориям граждан. Это поможет потенциальным получателям социальной помощи ознакомиться со своими правами и обязанностями.

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