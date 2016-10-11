Автоматический психолог

Инновационная компания «Видеоинтеллект», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», превратила видеокамеру в средство предотвращения краж и противозаконных действий, а также в средство обеспечения безопасности и повышения продаж при помощи системы поведенческой аналитики.

Платформа предиктивной видеоаналитики, созданная в компании, – это не имеющий аналогов продукт, который в магазинах розничной торговли решает проблему краж и находит готового к покупке покупателя, а в общественных местах обеспечивает безопасность и выявляет правонарушителей. «Видеоинтеллект» автоматически обнаруживает потенциально опасные и подозрительные ситуации на видеоизображении и информирует оператора системы или соответствующие службы.

О том, как устроена предиктивная видеоаналитика, почему она умнее человека и о планах компании рассказывают генеральный директор компании «Видеоинтеллект» Павел Сажин и основатель и соучредитель компании Светлана Черткова.

Принципы предиктивной видеоаналитики

Основой технологии предиктивной видеоаналитики является прогнозирование развития ситуации и отслеживание вероятности возникновения того или иного события, объясняет Павел Сажин: «Это технология, позволяющая минимизировать количество вычислений при принятии решений о подтверждении или опровержении гипотез, основанных на оценке различных вычисляемых характеристик видеоданных. Минимизация количества вычислений дает возможность высвободившиеся вычислительные ресурсы направить на повышение точности работы видеоаналитики, что позволяет в разы повысить эффективность детекторов аналитики по сравнению с аналогичными решениями, созданными по «классическим» технологиям».

Время принятия решения разбивается на интервалы наблюдения – временные отрезки, за которые производится накопление и обработка информации. В течение интервала наблюдения производятся одна или несколько оценок вычисляемых критериев и построение графа, описывающего вероятностное развитие наблюдаемой ситуации. Критериями могут служить различные статистические характеристики видеоданных, а также результаты глубокого обучения нейронных сетей. Положительное принятие решения случается при прохождении ситуации только по определенному пути графа.

«В качестве аналогии можно привести в пример каскад отбраковки Виолы-Джонса, где, в простейшем варианте, отрицательное решение на любом из этапов каскада приводит к прекращению вычислений и отрицательному решению», – поясняет Сажин.

Востребованность и уникальность платформы «Видеоинтеллект»

Предиктивная видеоаналитика наиболее востребована для обеспечения безопасности в людных местах и в сфере розничной торговли. Разработки коллектива компании уже эксплуатируются на большом количестве объектов транспортной инфраструктуры РФ, в частности, на вокзалах РЖД, в том числе на олимпийских объектах города Сочи, в метрополитенах.

Конкурентным преимуществом алгоритма платформы «Видеоинтеллект» является обработка практически всего динамического диапазона поступающего на анализ изображения и эффективное извлечение полезного сигнала из шума. В аналогичных продуктах, чтобы избежать ложных срабатываний и снизить нагрузку на процессор, разработчики обычно отбрасывают часть данных, что неизбежно приводит к потере полезной информации и неспособности работать в условиях интенсивных пассажиропотоков или при низком освещении.

За инновационными разработками «Видеоинтеллекта» стоит многолетний опыт группы физиков-ядерщиков, занимавшихся поиском сверхслабых сигналов среди больших объемов данных и распознаванием образов заданных сигнатур распада частиц среди миллионов похожих конфигураций. Благодаря методам, разработанным при решении задач ядерной физики, а также опыту коллектива в сфере интеллектуального анализа больших данных (Big Data), технологии компании эффективны в самых сложных условиях.

«Этим летом мы установили нашу платформу в метрополитене города Казани, – рассказывает Павел Сажин – Казанское метро отличается тем, что в его вестибюлях, в отличие от, например, метрополитена Санкт-Петербурга, царит полумрак. Камеры в условиях темноты показывают зашумленное изображение. Наши методы позволяют эффективно обнаруживать ситуации даже в таких сложных условиях».

В рамках соглашения, заключенного с ГУП «Метроэлектротранс» – метрополитеном Казани – будут проведены всесторонние испытания инновационных алгоритмов видеоанализа в условиях действующего метрополитена, предназначенные для обеспечения безопасности объектов, характеризующихся массовым скоплением людей.

По мнению руководителя направления систем искусственного интеллекта Фонда «Сколково» Ольги Аврясовой, разработки компании способны сделать жизнь более безопасной. «Для выживания в современном мире нужна буквально нечеловеческая скорость реакции – мы просто не успеваем реагировать на угрозы с необходимой быстротой. Одно из назначений систем искусственного интеллекта – ранее предупреждение об опасности для сохранения человеческих жизней. Решение, созданное командой «Видеоинтеллект», превосходит во многом зарубежные аналоги и позволяет нам стать сверхчувствительными для предотвращения угроз», – подчеркивает Ольга Аврясова.

В магазинах же система оценивает психологическое состояние посетителей: как моменты наибольшего интереса покупателя к товару, так и повышенную возбужденность и нервозность злоумышленника перед совершением кражи. На основе классификации активности вырабатываются рекомендации персоналу по взаимодействию с такими людьми.

По словам генерального директора «Видеоинтеллекта», магазины нуждаются в системах, позволяющих собирать статистическую информацию о покупателях, об их предпочтениях, чтобы можно было на основе этой информации учитывать индивидуальные потребности посетителей и эффективнее реализовывать товары.

В отличие от интернет-магазинов, где легко отследить действия клиента, их поисковые запросы и на основе этих данных принять меры для повышения конверсии, в оффлайн торговле, в виду объективных факторов, такие системы малоразвиты и имеют существенные ограничения.

Специалистами компании совместно с психологами была проведена колоссальная работа по определению статистических параметров микродвижений людей в различных эмоциональных состояниях, различных возрастов, полов, различных темпераментов. Было выявлено 16 ключевых статистических параметра, благодаря которым поведенческий алгоритм за 30-120 секунд точно определяет эмоциональное состояние посетителя. Можно отличить человека, который готов совершить покупку, от просто стоящего зеваки. У экстравертов и интровертов разное покупательское поведение, они требуют разного подхода при общении с ними.

«Платформа «Видеоинтеллект» в применении к ритейлу выступает в роли автоматического психолога. Зачастую излишняя навязчивость консультанта отпугивает потенциального покупателя и наоборот, покупатель, уже почти готовый совершить покупку может развернуться и уйти, вовремя не получив ответа или приятной улыбки от сотрудника/сотрудницы магазина. Не все консультанты являются хорошими психологами. И система, которая на основе объективных поведенческих характеристик подскажет консультанту наиболее правильную линию поведения с покупателем, или момент, когда покупатель наиболее склонен к покупке, конечно, необходима», – объясняет преимущества платформы Павел Сажин.

Около двух месяцев назад комплекс «Видеоинтеллект-ритейл» был установлен в магазине Интерспорт. Директор магазина Андрей Бураков рассказывает о новинке: «Наш магазин отличается достаточно сложной конфигурацией торгового зала и за всеми покупателями уследить трудно, особенно в часы пиковой посещаемости. К каждому покупателю по консультанту, по понятным причинам, не приставишь и мы давно смотрели в сторону использования систем, позволяющих оптимизировать работу консультантов. Раньше я подобных систем на рынке ритейл-технологий не встречал. Она анализирует поведенческую активность посетителей и дает сигнал консультанту на мобильное устройство в случае, если потенциальный покупатель заинтересовался товаром. Таким образом практически не остается необслуженных посетителей».

По словам Андрея Буракова, после установки комплекса возросла активность работы персонала магазина. «Причем в конце рабочего дня можно провести анализ – все ли посетители, требующие внимания, получили соответствующее обслуживание со стороны консультантов – и сделать соответствующие выводы. По сути – это еще один инструмент оценки эффективности работы сотрудников», – подводит итог руководитель.

Увеличились ли продажи именно в связи с установкой системы «Видеоинтеллект» пока говорить рано, поскольку система в эксплуатации только два месяца. «Подождем до полугода, потом сравним оборот с тем же периодом прошлого года. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что явилось причиной увеличения продаж. Но прогноз у меня положительный», – делится Андрей Бураков.

О востребованности разработок говорит и приглашение на юбилейную 20-ю выставку Security Bratislava, посвященную вопросам безопасности и проводимой под эгидой Министерства Внутренних Дел Словацкой республики. «Участие в такой серьезной выставке, как Security Bratislava – это, конечно, большая ответственность, и, в то же время, прекрасная возможность представить свои разработки наравне с ведущими мировыми производителями систем безопасности, обеспечить выход нашей продукции на европейский и мировой рынки», – комментирует участие в тематическом мероприятии Светлана Черткова.

Дальнейшие планы

В первую очередь компания планирует развивать линейку продуктов поведенческой аналитики для наиболее востребованных направлений – ритейла и сектора безопасности, и продвижением своей продукции на европейском и мировом рынках.

«Также одно из ключевых направлений – встраиваемая видеоаналитика, – уточняет Светлана Черткова. – Созданная в компании технология видеоанализа за счет высочайшей эффективности и низкой ресурсоёмкости идеально подходит для интеграции видеоаналитических детекторов на борт видеокамер и иных устройств. Сейчас мы ведем работы с рядом ведущих производителей оборудования видеонаблюдения по интеграции наших алгоритмов и созданию устройств интеллектуального видеонаблюдения нового уровня».

Светлана Черткова отмечает ключевую роль Фонда «Сколково» в развитии компании «Видеоинтеллект»: «Здесь и существенные налоговые льготы, которые особенно актуальны для молодых компаний, и инфраструктура, предоставляемая различными подразделениями Фонда. Программы грантовой поддержки, поддержка в оформлении патентов Центром интеллектуальной собственности Фонда, мощная пиар-поддержка. Сейчас построен Большой Технопарк «Сколково», где мы арендуем площади. По масштабам, удобству инфраструктуры и атмосфере конкурентов Технопарку, как площадке для создания и коммерциализации инновационной продукции, на мой взгляд, практически нет».