Топ новостей 11 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин отказался встречаться с Олландом в Париже, Россия заявила об угрозе ПРО США нацбезопасности страны и космосу, а МИД Украины допустил бегство граждан из страны при введении виз с Россией.

Владимир Путин отменил визит в Париж 19 октября после переговоров нормандской четверки в Берлине. Он должен был встретиться с Франсуа Олландом и обсудить с ним ситуацию в Сирии и на Украине. В Кремле причиной отмены визита назвали то, что из графика Путина исчезло открытие российского культурно-духовного центра. Сам Олланд, который ранее усомнился в необходимости говорить с Путиным, теперь заявляет, что готов принять его в любое время.

В ответ на отказ Олланда встречаться, Путин поручил прекратить использование французского эталона метра и изготовить отечественный. Длиннее. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 11 октября 2016 г.

Путин не едет в Париж.С сегодняшнего дня запрещен хлеб в виде багета. — karl_marx (@karlFucks) 11 октября 2016 г.

Ретвит, если вслед за Путиным отказался ехать в Париж! #яНеЕдуВпариж — Krylov (@salty_1970) 11 октября 2016 г.

Генштаб ВС РФ заявил, что система ПРО США угрожает свободному использованию космического пространства любым государством. Она позволяет уничтожать космические аппараты российской и китайской орбитальных группировок. В Генштабе уверяют, что возможности американской ПРО неадекватны уровню реальных угроз для США. В Кремле же развертывание ПРО определили как прямую угрозу нацбезопасности России.

Песков назвал ПРО США угрозой нацбезопасности России



что может в этом понимать человек, у которого даже на часы денег нет, жена дарит? — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 11 октября 2016 г.

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс не приедет в РФ из-за«неприемлемых условий» реализации его программы. Его визит ограничили 48 часами только в Москве и с одним рабочим полным днем. Комиссар отметил, что, тем не менее, продолжит наблюдать за соблюдением прав человека в РФ.

I have to cancel my visit to #Russia because of unacceptable restrictions imposed to my programme by the authorities https://t.co/JLKC1MVGVl — Nils Muiznieks (@CommissionerHR) 11 октября 2016 г.

МИД Украины посчитал введение виз с Россией нецелесообразным, так как это может спровоцировать бегство граждан из страны. Более того, если РФ тоже решит ввести визы с Украиной, то возникнут проблемы «у миллионов граждан, которые работают в России» — «их могут заставить вернуться в Украину, получить сначала рабочую визу, потом получить разрешение на трудоустройство». Если же Москва начнет выдавать украинцам российское гражданство, то Киеву стоит подумать о массовой потере своих граждан, уверен МИД.

Неудобное интервью DW c главой МИД Украины

Полную версию смотрите тут ➡️ https://t.co/ZiyIx8XZD4 pic.twitter.com/KThvpLZTJk — DW (на русском) (@dw_russian) 9 октября 2016 г.

Правительство РФ разрешило ввозить из Турции апельсины, мандарины и другие цитрусовые, свежие абрикосы, персики и сливы. Такое решение принято после переговоров между Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, которыве договорились вернуть турецкие фрукты на российский рынок.

Россия разрешила ввоз цитрусовых из Турции.



В этой стране такое модно, сначала выплюнул еду на пол, потом поднял и опять в рот засунул. — Крымская Зима (@Wintercrim) 10 октября 2016 г.

Обвиняемый по делу о хакерском взломе баз данных JPMorgan Chase и ряда других американских банков американец Дошуа Аарон может находиться под арестом в РФ. Аарон якобы прибыл в Россию 23 мая 2015 года, его задержали Аарона при проверке документов, а позднее поместили в депцентр. СМИ утверждают, что это не первый визит Аарона в Россию, а атаки на банки могли заказать в Москве. Если РФ выдаст американца США, то его арестуют и будут судить.

Хакер, взломавший банк JPMorgan Chase, обнаружился в Москве. Но в США его не выдадут https://t.co/ARtNeB68S7 — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 11 октября 2016 г.

Samsung решила прекратить выпуск смартфонов Galaxy Note 7 из-за опасности их самопроизвольного возгорания. До этого компания обвинила поставщика аккумуляторов, которые и провоцируют возгорания, в недостаточной проработке их конструкции и заключила контракт с другим производителем. После официального объявления о полном прекращении производства Galaxy Note 7 производитель потерял 17 млрд долларов на бирже.

Авиакомпания «Победа»

Лоукостер «Победа» подал иск к «Новой газете» в Арбитражный суд Москвы. Он поступил 6 октября и пока не принят к рассмотрению, требования истца также неизвестны. Вторым ответчиком по иску выступает журналист Анастасия Егорова. Известно лишь, что «Победа» намерена взыскать с издания 2 млн рублей. Отметим, в конце лета Егорова опубликовала на сайте «Новой газеты» статью «Квест "Победа". Игра для людей с крепкой нервной системой», в которой рассказала о злоключениях из-за выбора этой авиакомпании.

Ставрополь стал победителем конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в 2015 году. На втором месте — Уфа и Хабаровск, третьем — Красноярск. В постановлении правительства сказано, что конкурс должен стимулировать активность органов местного самоуправления в вопросах развития ЖКХ и повышения благоустроенности территорий, но победители получат только грамоты.

Ставрополь из-за кризиса не получит премию за признание его самым благоустроенным городом страны https://t.co/bBQXwfDlKh — KP.RU - Ставрополь (@StavKP) 11 октября 2016 г.

Врач осматривает больного.

В Дальнегорске Приморского края укушенной собакой девочке не сделали прививку от бешенства из-за того, что не было вакцины, а врач посоветовал ее матери пойти в церковь и поставить свечку, чтобы животное оказалось не бешеным. Местный минздрав объяснил отсутствие вакцины наводнением, а давшего неуместный совет врача уволил за нарушение этики.