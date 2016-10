Топ новостей 11 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин отказался встречаться с Олландом в Париже, Россия заявила об угрозе ПРО США нацбезопасности страны и космосу, а МИД Украины допустил бегство граждан из страны при введении виз с Россией.

Владимир Путин отменил визит в Париж 19 октября после переговоров нормандской четверки в Берлине. Он должен был встретиться с Франсуа Олландом и обсудить с ним ситуацию в Сирии и на Украине. В Кремле причиной отмены визита назвали то, что из графика Путина исчезло открытие российского культурно-духовного центра. Сам Олланд, который ранее усомнился в необходимости говорить с Путиным, теперь заявляет, что готов принять его в любое время.

Генштаб ВС РФ заявил, что система ПРО США угрожает свободному использованию космического пространства любым государством. Она позволяет уничтожать космические аппараты российской и китайской орбитальных группировок. В Генштабе уверяют, что возможности американской ПРО неадекватны уровню реальных угроз для США. В Кремле же развертывание ПРО определили как прямую угрозу нацбезопасности России.

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс не приедет в РФ из-за«неприемлемых условий» реализации его программы. Его визит ограничили 48 часами только в Москве и с одним рабочим полным днем. Комиссар отметил, что, тем не менее, продолжит наблюдать за соблюдением прав человека в РФ.

I have to cancel my visit to #Russia because of unacceptable restrictions imposed to my programme by the authorities https://t.co/JLKC1MVGVl