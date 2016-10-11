Топ новостей 11 октября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин отказался встречаться с Олландом в Париже, Россия заявила об угрозе ПРО США нацбезопасности страны и космосу, а МИД Украины допустил бегство граждан из страны при введении виз с Россией.
В Кремле объяснили отмену визита Путина в Париж
Владимир Путин отменил визит в Париж 19 октября после переговоров нормандской четверки в Берлине. Он должен был встретиться с Франсуа Олландом и обсудить с ним ситуацию в Сирии и на Украине. В Кремле причиной отмены визита назвали то, что из графика Путина исчезло открытие российского культурно-духовного центра. Сам Олланд, который ранее усомнился в необходимости говорить с Путиным, теперь заявляет, что готов принять его в любое время.
В ответ на отказ Олланда встречаться, Путин поручил прекратить использование французского эталона метра и изготовить отечественный. Длиннее.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 11 октября 2016 г.
Путин не едет в Париж.С сегодняшнего дня запрещен хлеб в виде багета.— karl_marx (@karlFucks) 11 октября 2016 г.
Ретвит, если вслед за Путиным отказался ехать в Париж! #яНеЕдуВпариж— Krylov (@salty_1970) 11 октября 2016 г.
Генштаб РФ назвал ПРО США угрозой для свободного космоса
Генштаб ВС РФ заявил, что система ПРО США угрожает свободному использованию космического пространства любым государством. Она позволяет уничтожать космические аппараты российской и китайской орбитальных группировок. В Генштабе уверяют, что возможности американской ПРО неадекватны уровню реальных угроз для США. В Кремле же развертывание ПРО определили как прямую угрозу нацбезопасности России.
Хм... идея для стартапа pic.twitter.com/qGXmjOJIrY— Alexey Navalny (@navalny) 11 октября 2016 г.
Песков назвал ПРО США угрозой нацбезопасности России— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 11 октября 2016 г.
что может в этом понимать человек, у которого даже на часы денег нет, жена дарит?
Представитель Совета Европы по правам человека отменил визит в РФ
Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс не приедет в РФ из-за«неприемлемых условий» реализации его программы. Его визит ограничили 48 часами только в Москве и с одним рабочим полным днем. Комиссар отметил, что, тем не менее, продолжит наблюдать за соблюдением прав человека в РФ.
I have to cancel my visit to #Russia because of unacceptable restrictions imposed to my programme by the authorities https://t.co/JLKC1MVGVl— Nils Muiznieks (@CommissionerHR) 11 октября 2016 г.
МИД Украины заявил об опасности бегства граждан при введении виз с РФ
МИД Украины посчитал введение виз с Россией нецелесообразным, так как это может спровоцировать бегство граждан из страны. Более того, если РФ тоже решит ввести визы с Украиной, то возникнут проблемы «у миллионов граждан, которые работают в России» — «их могут заставить вернуться в Украину, получить сначала рабочую визу, потом получить разрешение на трудоустройство». Если же Москва начнет выдавать украинцам российское гражданство, то Киеву стоит подумать о массовой потере своих граждан, уверен МИД.
Неудобное интервью DW c главой МИД Украины— DW (на русском) (@dw_russian) 9 октября 2016 г.
Полную версию смотрите тут ➡️ https://t.co/ZiyIx8XZD4 pic.twitter.com/KThvpLZTJk
Россия разрешила импорт турецких фруктов
Правительство РФ разрешило ввозить из Турции апельсины, мандарины и другие цитрусовые, свежие абрикосы, персики и сливы. Такое решение принято после переговоров между Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, которыве договорились вернуть турецкие фрукты на российский рынок.
Россия разрешила ввоз цитрусовых из Турции.— Крымская Зима (@Wintercrim) 10 октября 2016 г.
В этой стране такое модно, сначала выплюнул еду на пол, потом поднял и опять в рот засунул.
СМИ рассказали о задержании в Москве взломщика базы данных JPMorgan Chase
Обвиняемый по делу о хакерском взломе баз данных JPMorgan Chase и ряда других американских банков американец Дошуа Аарон может находиться под арестом в РФ. Аарон якобы прибыл в Россию 23 мая 2015 года, его задержали Аарона при проверке документов, а позднее поместили в депцентр. СМИ утверждают, что это не первый визит Аарона в Россию, а атаки на банки могли заказать в Москве. Если РФ выдаст американца США, то его арестуют и будут судить.
Хакер, взломавший банк JPMorgan Chase, обнаружился в Москве. Но в США его не выдадут https://t.co/ARtNeB68S7— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 11 октября 2016 г.
Samsung объявил о прекращении производства Galaxy Note 7
Samsung решила прекратить выпуск смартфонов Galaxy Note 7 из-за опасности их самопроизвольного возгорания. До этого компания обвинила поставщика аккумуляторов, которые и провоцируют возгорания, в недостаточной проработке их конструкции и заключила контракт с другим производителем. После официального объявления о полном прекращении производства Galaxy Note 7 производитель потерял 17 млрд долларов на бирже.
Авиакомпания «Победа» подала иск к «Новой газете»
Лоукостер «Победа» подал иск к «Новой газете» в Арбитражный суд Москвы. Он поступил 6 октября и пока не принят к рассмотрению, требования истца также неизвестны. Вторым ответчиком по иску выступает журналист Анастасия Егорова. Известно лишь, что «Победа» намерена взыскать с издания 2 млн рублей. Отметим, в конце лета Егорова опубликовала на сайте «Новой газеты» статью «Квест "Победа". Игра для людей с крепкой нервной системой», в которой рассказала о злоключениях из-за выбора этой авиакомпании.
Ставрополь признан самым благоустроенным городом России
Ставрополь стал победителем конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в 2015 году. На втором месте — Уфа и Хабаровск, третьем — Красноярск. В постановлении правительства сказано, что конкурс должен стимулировать активность органов местного самоуправления в вопросах развития ЖКХ и повышения благоустроенности территорий, но победители получат только грамоты.
Ставрополь из-за кризиса не получит премию за признание его самым благоустроенным городом страны https://t.co/bBQXwfDlKh— KP.RU - Ставрополь (@StavKP) 11 октября 2016 г.
В Приморье проверят медиков из-за совета сходить в церковь вместо прививки
В Дальнегорске Приморского края укушенной собакой девочке не сделали прививку от бешенства из-за того, что не было вакцины, а врач посоветовал ее матери пойти в церковь и поставить свечку, чтобы животное оказалось не бешеным. Местный минздрав объяснил отсутствие вакцины наводнением, а давшего неуместный совет врача уволил за нарушение этики.