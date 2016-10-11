Видео дня. Новый троллинг Кадырова от HBO

Ведущий вечернего шоу Last Week Tonight на американском канале HBO Джон Оливер снова напомнил своим зрителям о проблемах главы Чечни Рамзана Кадырова. Переведенное и озвученное актером Андреем Бочаровым видео попало в сеть.

Оливер напомнил американцам о фееричной победе Кадырова на недавних выборах главы республики. Кроме того, ведущий в шутливой форме рассказал о том, как Рамзан поцеловал оленя и пришел на праздник по случаю Дня чеченской женщины в боевых доспехах.

Наконец, телеведущий напомнил зрителям о просьбе Кадырова помочь ему найти пропавшую кошку. Тогда HBO запустил акцию в твиттере, пользователи которого присылали Рамзану фото разных котов, спрашивая его о том, не тот ли это самый. Оливер сказал, что Кадыров так и не нашел свою кошку.