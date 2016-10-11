В понедельник в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин может быть отправлен в отставку. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самарского политолога Олега Молчанова, такое решение было принято несколько дней назад, но указ об отставке не публиковался, так как не до конца был прояснен вопрос с преемником. Теперь же якобы стало известно, что его место в качестве врио займет Владимир Гутенев, который сейчас является депутатом Госдумы от «Единой России». До сих пор эта информация официально подтверждена не была.

Профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ Николай Петров высоко оценивает вероятность возможной отставки самарского губернатора: «Слухи о том, что Николай Меркушкин может покинуть свой пост, возникают не в первый раз, единственное, что сейчас, пожалуй, можно более серьезно к ним относиться. Видимо, у Кремля накопилось уже достаточно много претензий к Меркушкину, который в последнее время делал много странных заявлений. И в этом смысле, мне кажется, его отставка после выборов в Государственную Думу не просто вполне возможна, а будет воспринята как сигнал, который давно уже назревал, а именно, что самодеятельность губернаторов и их попытка любой ценой обеспечить высокие результаты, и при этом идти на риск каких-то протестов и скандалов не приветствуется Кремлем. В этом смысле мне кажется, что отставка Меркушкина — это вполне реалистичный сценарий.

Что касается его успехов на посту губернатора, он же до этого был главой Мордовии, и когда его назначали в гораздо более крупную, серьезную и конфликтную Самарскую область, казалось, что ему там делать нечего и что он недолго там продержится. Он смог не просто продержаться, но и во многом превратить Самарскую область в подобие Мордовии, то есть вытеснить всех мало-мальски серьезных, крупных, альтернативных политиков и превратить политический ландшафт региона, по определению, очень диверсифицированного, конфликтного и конкурентного в такое подобие, если не политической пустыни, то близкого к ней. Поэтому я думаю, что с уходом Меркушкина жизнь в Самарской области может снова стать богатой и разнообразной, какой она была до его ухода. И его уход означал бы достаточно серьезные изменения и структуры власти, и области в целом», — сказал Николай Петров.

Политолог, доцент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Титков также высоко оценил вероятность снятия Николая Меркушкина с должности губернатора в обозримом будущем: «Главное основание, почему эту отставку действительно можно предполагать — это то, что Меркушкин на своем посту создавал больше проблем для федеральной власти, президентской администрации и руководства «Единой России», чем давал полезный результат.

Если предельно упростить, то качество работы губернатора можно оценивать с точки зрения федеральной власти по следующим показателям: прежде всего, это результат правящей партии, плюс относительное спокойствие на политической территории, то есть отсутствие массовых выступлений и явных элитных конфликтов и скандалов, плюс устойчивая социальная ситуация, с точки зрения занятости и основных выплат (пенсий и других государственных пособий). В этом смысле у Меркушкина традиционно получалась в основном первая часть, то есть обеспечение высоких результатов на выборах, но в Самарской области (в отличие от Мордовии) не так успешно, даже скорее совсем неуспешно было со всем остальным.

На самом деле, ситуация Меркушкина не единичная, до этого был, например, губернатор Михальчук в Архангельской области, который тоже был переведен в этот регион из Якутии. И такая драматическая ситуация, когда руководитель в новом регионе пытается воспроизвести практики и технологии, к которым он прибегал на своем предыдущем месте работы, и которые для нового региона подходят уже в гораздо меньшей степени. То есть, соответственно, Меркушкин пытался сделать из Самарской области вторую Мордовию, Самарская область сопротивлялась, что в результате приводило к скандалам внутри регионального отделения «Единой России», когда Меркушкин пытался выставить свой губернаторский список параллельно с кандидатами партии, и к скандальным заявлениям Меркушкина в прессе, которые потом долго обсуждались и создавали соответствующий образ руководителя региона. То есть трения в отношениях с крупными корпорациями, которым, возможно, и принадлежит в какой-то степени инициатива отстранения Меркушкина. В целом, такая картина. И в этой ситуации отставка Меркушкина, то есть непопулярного среди политической и экономической части области, и возможность таким образом регион успокоить, как мне кажется, было бы вполне разумное решение», — поделился размышлениями Алексей Титков.

Самарский политолог Александр Шереметьев тоже поделился с «Полит.ру» своим мнением по этому вопросу: «Вероятность такого сценария можно оценить и в 100% и в 0%, так как влияние на это может оказать только один человек. Из каких оснований он исходит, я не знаю. Единственное, можно сказать, что обычно «Коммерсантъ» редко ошибается в своих прогнозах, значит какая-то информация есть. Вполне возможно, что это связано с не совсем адекватными заявлениями Николая Ивановича в ходе выборов.

Он пытается управлять Самарской областью как совхозом в Мордовии. Это единственный способ, который он знает, и хорошо это или плохо, сложно судить. Человек в его возрасте, видимо, уже не способен переучиться на что-то новое. Я с большой горечью смотрю, как моя родная область превращается во что-то очень отсталое, это подтверждают экономические рейтинги. Возможно, он хочет как лучше, но просто не способен быть современным управленцем в современном мире», — заключил региональный эксперт.