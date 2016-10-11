«Виз между Россией и Украиной по-прежнему не будет»
Украина вновь обсуждает инициативу введения визового режима для россиян. Представитель внешнеполитического ведомства страны высказал позицию МИД по этому поводу.
Предложение ввести визовый режима с Россией не раз выдвигались украинскими политиками и даже отчасти поддерживались властями, но не реализовывались. Например, в феврале 2016 года Верховная Рада предлагала отменить действующий безвизовый режим. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 4 марта, сделать это необходимо, так как в определенный момент Украина столкнется с «колоссальной миграционной волной, которая может хлынуть из России».
14 апреля Андрей Парубий, к тому времени только что избранный спикером Верховной Рады, высказался в поддержку введения визового режима с Россией. По его словам, он был приверженцем этой идеи, когда сам занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, и не изменил позиции в настоящее время. Однако никаких действий снова не было предпринято.
В августе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов «при необходимости» рассмотреть вопрос введения визового режима с Россией, однако не убежден, что необходимость в этом есть.
«Мы должны четко контролировать въезд с территории России в Украину. И мы это сделали – сейчас въезд осуществляется только по загранпаспортам и только через международные и межгосударственные пункты пропуска. Если мы введем визовый режим, позволит ли нам это более эффективно фильтровать агентов ФСБ и других российских спецслужб, которые будут работать с целью нашей дестабилизации? Однозначного ответа я тут не вижу», – сказал министр в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Глава правительства России Дмитрий Медведев откликнулся на это заявление, допустив, что Кремль может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Киевом. «Я бы не хотел, чтобы это так завершалось, но если другого варианта влияния на ситуацию не останется, президент такое решение, наверное, может принять», – сказал премьер. После этого некоторое время вопрос не обсуждался, однако 3 октября Андрей Парубий вернулся к теме введения виз. По сообщению портала Vse Media, 5 октября депутат Верховной Рады Иван Крулько заявил, что министерство иностранных дел Украины не поддержало отмену безвизового режима с Россией.
Наконец, 11 октября представитель МИД Украины, директор департамента политики и коммуникации внешнеполитического ведомства Алексей Макеев в эфире телеканала ICTV в рамках ток-шоу «Свобода слова» объяснил, что ведомство считает нецелесообразным введение визового режима с Россией. При этом, как сообщило информационное агентство УНН, утверждалось, будто бы введение виз может повлечь за собой бегство граждан из страны.
В ведомстве полагают, что Москва в ответ обяжет украинцев получать визы, чем создаст проблемы для «миллионов граждан, которые работают в России». «Их могут заставить вернуться в Украину, получить сначала рабочую визу, потом получить разрешение на трудоустройство», — отметил Макеев. Он также не исключил, что Москва может предложить работающим России украинцам российское гражданство. «Или идея введения визового режима действительно направлена на то, чтобы мы потеряли большое количество граждан Украины?» – прокомментировал развитие событий представитель МИД.
О том, почему тема введения визового режима всплыла сейчас, в октябре 2016 года, в беседе с «Полит.ру» рассказал вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий» Георгий Чижов.
«Повод для того, чтобы вновь поднять эту тему, на сей раз совершенно конкретный – поводом стал арест украинского журналиста Романа Сущенко в Москве. Правда, это достаточно странно было подано: некоторые представители украинского истеблишмента сказали, что, возможно, введение визового режима защитить украинцев от таких арестов – что, мол, им будут отказывать еще на этапе рассмотрения документов на российскую визу.
Итак, хотя повод я назвал, сама подача довольно странная: во-первых, она предполагает, что Россия со стопроцентной гарантией введет ответную меру; и, во-вторых, я не думаю, что тем, кого российские спецслужбы хотят арестовать, будут отказывать в визе. Скорее всего, их как раз будут пропускать и арестовывать.
Что касается симметричности действий, то, как правило, в международных отношениях принято, что если страна А вводит визы для страны Б, то и страна Б вводит визы для граждан страны А. Но иногда отступления от этого принципа симметричности случаются. В частности, так было с Грузией, когда сначала, по мере ухудшения отношений между Россией и Грузией, были введены визы для граждан двух стран, а потом грузины визы отменили: сначала для жителей северокавказских регионов, потом для жителей всей России. И в России тогда очень злились по этому поводу и ругали их, что те, такие-сякие, отменили визы.
Другим примером является Украина, когда еще президент Ющенко, пытаясь форсировать таким образом сближение с Евросоюзом, отменил визы для граждан всех стран Европейского союза – они сейчас свободно приезжают на Украину на срок до 90 дней. Другое дело, что потом украинский МИД, не дождавшись аналогичной реакции от европейцев, несколько раз грозил вернуться к визовому режиму, но не вернулся. И вот сейчас уже есть надежда, что Евросоюз, наконец, в следующем месяце сделает ответный шаг – с запозданием более чем на 10 лет.
Это я к тому, что если бы вдруг Украина сейчас ввела визы для россиян, российская сторона имела бы разные варианты ответа: как симметричный, так и ассиметричный, то есть могла бы сохранить свободный въезд для граждан Украины и тем самым продемонстрировать свою добрую волю. То есть совершенно не факт, что в ответ на введение виз с украинской стороны то же сделает и российская. Я как раз склонен думать, что российская в этом случае ответит как-то несимметрично, особенно в нынешних обстоятельствах.
Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что в ближайшее время визовый режим Украины с Россией введен не будет даже со стороны Украины: легче от введения точно никому не будет. Тем украинцам, которые ездят в Россию, торгуют с ней, работают в ней, действительно может быть от такой меры неудобно. Технически это тоже может быть не очень просто, хотя украинская пограничная служба заявила, что она организационно готова. Но, тем не менее, граница России с Украиной очень велика, и помимо территории, где сейчас идет конфликт, есть спокойные участки границы, несколько областей, где люди ежедневно переезжают в ту или другую сторону.
Кстати, косвенным подтверждением моего предположения, что визовый режим вводиться не будет, является то, что представители самой большой фракции в парламенте – Блока Петра Порошенко – заявили, что пока не готовы голосовать за введение режима. Если учесть, что оппозиционный блок за него тоже не будет голосовать, то в Раде просто элементарно не собрать голосов.
Ну, а насчет предположения о том, что в случае введения виз украинцы могут начать массово менять гражданство… В принципе, мне кажется, эти опасения преувеличенны. При нынешних сложных отношениях, которые в Украине считают войной, пусть и не вполне объявленной, перед украинцами, которые кормят свои семьи за счет заработка в России, и так встала очень много вопросов. И, насколько я понимаю, массовой смены гражданства не наблюдается, хотя сейчас получить российское гражданство для украинца проще, чем когда бы то ни было.
Мой прогноз: виз между нашими странами по-прежнему не будет, а разговоры про их введение по-прежнему будут», – объяснил Чижов.