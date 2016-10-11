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11 октября 2016, 16:38
визовый режим Россия Украина
Георгий Чижов

«Виз между Россией и Украиной по-прежнему не будет»

Паспортный контроль в аэропорту Украины
Паспортный контроль в аэропорту Украины
kbp.aero

Украина вновь обсуждает инициативу введения визового режима для россиян. Представитель внешнеполитического ведомства страны высказал позицию МИД по этому поводу.

Предложение ввести визовый режима с Россией не раз выдвигались украинскими политиками и даже отчасти поддерживались властями, но не реализовывались. Например, в феврале 2016 года Верховная Рада предлагала отменить действующий безвизовый режим. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 4 марта, сделать это необходимо, так как в определенный момент Украина столкнется с «колоссальной миграционной волной, которая может хлынуть из России». 

14 апреля Андрей Парубий, к тому времени только что избранный спикером Верховной Рады, высказался в поддержку введения визового режима с Россией. По его словам, он был приверженцем этой идеи, когда сам занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, и не изменил позиции в настоящее время. Однако никаких действий снова не было предпринято.

В августе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов «при необходимости» рассмотреть вопрос введения визового режима с Россией, однако не убежден, что необходимость в этом есть.

«Мы должны четко контролировать въезд с территории России в Украину. И мы это сделали – сейчас въезд осуществляется только по загранпаспортам и только через международные и межгосударственные пункты пропуска. Если мы введем визовый режим, позволит ли нам это более эффективно фильтровать агентов ФСБ и других российских спецслужб, которые будут работать с целью нашей дестабилизации? Однозначного ответа я тут не вижу», – сказал министр в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Глава правительства России Дмитрий Медведев откликнулся на это заявление, допустив, что Кремль может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Киевом. «Я бы не хотел, чтобы это так завершалось, но если другого варианта влияния на ситуацию не останется, президент такое решение, наверное, может принять», – сказал премьер. После этого некоторое время вопрос не обсуждался, однако 3 октября Андрей Парубий вернулся к теме введения виз. По сообщению портала Vse Media, 5 октября депутат Верховной Рады Иван Крулько заявил, что министерство иностранных дел Украины не поддержало отмену безвизового режима с Россией.

Наконец, 11 октября представитель МИД Украины, директор департамента политики и коммуникации внешнеполитического ведомства Алексей Макеев в эфире телеканала ICTV в рамках ток-шоу «Свобода слова» объяснил, что ведомство считает нецелесообразным введение визового режима с Россией. При этом, как сообщило информационное агентство УНН, утверждалось, будто бы введение виз может повлечь за собой бегство граждан из страны.

В ведомстве полагают, что Москва в ответ обяжет украинцев получать визы, чем создаст проблемы для «миллионов граждан, которые работают в России». «Их могут заставить вернуться в Украину, получить сначала рабочую визу, потом получить разрешение на трудоустройство», — отметил Макеев. Он также не исключил, что Москва может предложить работающим России украинцам российское гражданство. «Или идея введения визового режима действительно направлена ​​на то, чтобы мы потеряли большое количество граждан Украины?» – прокомментировал развитие событий представитель МИД.

 
Украинский рабочий. / unevoc.unesco.org

О том, почему тема введения визового режима всплыла сейчас, в октябре 2016 года, в беседе с «Полит.ру» рассказал вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий» Георгий Чижов.

«Повод для того, чтобы вновь поднять эту тему, на сей раз совершенно конкретный – поводом стал арест украинского журналиста Романа Сущенко в Москве. Правда, это достаточно странно было подано: некоторые представители украинского истеблишмента сказали, что, возможно, введение визового режима защитить украинцев от таких арестов – что, мол, им будут отказывать еще на этапе рассмотрения документов на российскую визу.

Итак, хотя повод я назвал, сама подача довольно странная: во-первых, она предполагает, что Россия со стопроцентной гарантией введет ответную меру; и, во-вторых, я не думаю, что тем, кого российские спецслужбы хотят арестовать, будут отказывать в визе. Скорее всего, их как раз будут пропускать и арестовывать.

Что касается симметричности действий, то, как правило, в международных отношениях принято, что если страна А вводит визы для страны Б, то и страна Б вводит визы для граждан страны А. Но иногда отступления от этого принципа симметричности случаются. В частности, так было с Грузией, когда сначала, по мере ухудшения отношений между Россией и Грузией, были введены визы для граждан двух стран, а потом грузины визы отменили: сначала для жителей северокавказских регионов, потом для жителей всей России. И в России тогда очень злились по этому поводу и ругали их, что те, такие-сякие, отменили визы.

Другим примером является Украина, когда еще президент Ющенко, пытаясь форсировать таким образом сближение с Евросоюзом, отменил визы для граждан всех стран Европейского союза – они сейчас свободно приезжают на Украину на срок до 90 дней. Другое дело, что потом украинский МИД, не дождавшись аналогичной реакции от европейцев, несколько раз грозил вернуться к визовому режиму, но не вернулся. И вот сейчас уже есть надежда, что Евросоюз, наконец, в следующем месяце сделает ответный шаг – с запозданием более чем на 10 лет.

Это я к тому, что если бы вдруг Украина сейчас ввела визы для россиян, российская сторона имела бы разные варианты ответа: как симметричный, так и ассиметричный, то есть могла бы сохранить свободный въезд для граждан Украины и тем самым продемонстрировать свою добрую волю. То есть совершенно не факт, что в ответ на введение виз с украинской стороны то же сделает и российская. Я как раз склонен думать, что российская в этом случае ответит как-то несимметрично, особенно в нынешних обстоятельствах.

Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что в ближайшее время визовый режим Украины с Россией введен не будет даже со стороны Украины: легче от введения точно никому не будет. Тем украинцам, которые ездят в Россию, торгуют с ней, работают в ней, действительно может быть от такой меры неудобно. Технически это тоже может быть не очень просто, хотя украинская пограничная служба заявила, что она организационно готова. Но, тем не менее, граница России с Украиной очень велика, и помимо территории, где сейчас идет конфликт, есть спокойные участки границы, несколько областей, где люди ежедневно переезжают в ту или другую сторону.

Кстати, косвенным подтверждением моего предположения, что визовый режим вводиться не будет, является то, что представители самой большой фракции в парламенте – Блока Петра Порошенко – заявили, что пока не готовы голосовать за введение режима. Если учесть, что оппозиционный блок за него тоже не будет голосовать, то в Раде просто элементарно не собрать голосов.

 
Верховная Рада Украины / telegraf.com.ua

Ну, а насчет предположения о том, что в случае введения виз украинцы могут начать массово менять гражданство… В принципе, мне кажется, эти опасения преувеличенны. При нынешних сложных отношениях, которые в Украине считают войной, пусть и не вполне объявленной, перед украинцами, которые кормят свои семьи за счет заработка в России, и так встала очень много вопросов. И, насколько я понимаю, массовой смены гражданства не наблюдается, хотя сейчас получить российское гражданство для украинца проще, чем когда бы то ни было.

Мой прогноз: виз между нашими странами по-прежнему не будет, а разговоры про их введение по-прежнему будут», – объяснил Чижов.

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