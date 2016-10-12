Министерство спорта России может быть ликвидировано: вместо него планируется создать ведомство, которое возьмет на себя как его функции, так и функции Ростуризма и Росмолодежи. Как сообщил газета «Советский спорт», ожидается, что это произойдет уже в скором времени.

По сведениям издания, структура будет подчиняться напрямую правительству России. Информации о том, кто мог бы возглавить новое ведомство, в печати пока не появлялось.

Подтверждение наличию планов на преобразование Минспорта СМИ усматривают в том факте, что 11 октября на заседании Совета по физкультуре и спорту президент России заявил, что кураторство сфер спорта, туризма и молодежной политики должно быть закреплено за одним вице-премьером.

В ходе этого заседания Путин также сделал рад заявлений относительно принципов финансирования профессионального спорта. «Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта надо увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт», – заявил глава государства. Он добавил, что «профессионалы могут и должны зарабатывать сами».

В системе функционирования спорта в России что-то меняется, убежден аналитик Василий Измайлов.

«Вчера на заседании Совета по физкультуре и спорту президент Владимир Владимирович Путин сделал ряд программных заявлений, посвященных развитию спорта в России. В общем и целом, не было сказано ничего сверхъестественного или экстраординарного: те люди, которые следят за спортом, говорили это как минимум несколько последних лет. Вместе с тем, это очень важно, поскольку после этого мероприятия события могут развиваться принципиально иным образом, нежели прежде.

Тут любой наблюдатель испытывает очень смешанные чувства, поскольку не очень понятно, что делать. То ли злорадствовать с криком «А ведь я же говорил!», то ли печалиться, поскольку программные заявления очень жесткие и, фактически, означают пересмотр существующей модели функционирования спорта в России, то ли думать о том, как будет дальше. Ну, давайте поговорим о том, как будет дальше.

Первое. Вероятно, не будет Мутко.

Очень трудно подобрать слова к этому событию. Поскольку единственная возможная реакция на это понятна: «Ну, наконец-то до них это дошло!»

Вторая история: Александр Жуков уйдет с поста председателя Олимпийского комитета России. Что, наверно, не очень хорошо, потому что Жуков и его место в политической системе постсоветской России уникально – поскольку это, наверно, единственный человек, который всегда на всех постах был востребован всеми руководителями и никогда ни в чем слишком уж предосудительном замечен не был.

То, что на место председателя Олимпийского комитета России прочат Елену Исинбаеву, скорее напрягает, нежели радует, поскольку она, безусловно, великая спортсменка, но не очень простой человек, который пользовался устойчивой антипатией со стороны легкоатлетического сообщества, и очень странный политик, о чем можно было неоднократно прочитать как в прицельно спортивных, так и в общественно-политических изданиях.

Но это как бы видимые персонифицированные последствия того, что произошло. Куда существенно другое: президент заявил, что развитие спорта в России возможно только на путях сокращения финансирования со стороны региональных бюджетов и государственных компаний.

Ну, как бы это описать? Это приблизительно такая история, чтобы вы понимали, о чем идет речь: вот живет молодая семья. Или даже вот еще только жених и невеста, и учатся они, предположим, в каком-нибудь дорогом вузе, в котором учиться нужно и который потенциально когда-нибудь даст им хорошую работу, много денег и так далее, и так далее. И вот приходит к ним некто властный и говорит: «Ребята, вы классно все делаете! У вас, наверно, будут очаровательные, прекрасные малыши, которые разовьются в правильных и полезных граждан. Но мы вот тут подумали, что ваша семья должна развиваться так: ни родители невесты, ни родители жениха денег вам предоставлять не будут, но вы, пожалуйста, учитесь! И никто не снимает с вас задачи закончить учебу на хорошие баллы для того, чтобы вы потом смогли занять место в жизни. А как вы будете жить? Ну, вы же взрослые, вы как-нибудь решите!»

Иными словами, спорт ставится в ситуацию, когда его фактически лишают того финансирования, которое было раньше, и говорят: «Ну, вы же способные? Так сделайте что-нибудь сами!». Я, безусловно, отчасти утрирую, но отчасти и нет. Во всяком преувеличении есть доля истины.

Как из этой ситуации выходить, более или менее ясно. Но мы очень далеки от американской модели. Систему спортивных клубов, которые существуют по бизнес-модели, нам в ближайшее десятилетие, а может, и несколько десятилетий, не выстроить. Для этого у нас нет много чего, и, прежде всего, нет денег. Второй путь, по которому можно пойти, – это сворачивание спорта высоких достижений. Тем более, что некоторые товарищи в Международном олимпийском и Международном паралимпийском комитете этого хотели бы, как бы неприятно нам ни было говорить о конспирологии. И третий путь – это тот путь, который у нас был в ельцинскую эпоху. Это путь навешивания спортивных обязательств на частные компании.

Обратите внимание, что именно сказал президент. Он не сказал, что не нужно финансировать спорт. Он сказал, что спорт нельзя финансировать из государственного и регионального кармана. То есть, иными словами (если немного перегнуть палку) получается так: «Газпром» финансировать «Зенит» не может, до тех пор, пока он в значительной части государственный. Но если продать еще один небольшой контрольный пакет акций, «Газпром» сможет финансировать.

И существуют такие замечательные компании, как «ЛУКойл», как «Сибур», как «ЕврАз», и много, много других, и отчего бы им не взять на себя бремя финансирования большого спорта?

Это очень похоже на то, что мы видели раньше, и то, что мы отчасти видим сейчас. Это то, что в первом приближении, дает результат – поскольку мы знаем, что большей частью олимпийских медалей мы обязаны частным предпринимателям, например, Алишеру Усманову, обязаны медалями в художественной гимнастике и фехтовании. И это прямое указание: «Будьте такими же, как Алишер!»

Алишер Усманов вручает награду фехтовальщице Софье Великой. Фото: championat.com

Для этого и нужно-то всего-ничего: нужно обладать такой же капитализацией и такой же структурой капитала, как у него. Но мы, наверное, сегодня об этом не задумываемся. А, кроме того, государство, в известном смысле, думать и не должно, как ни цинично это звучит. Это как в том анекдоте: «Станьте ежиками!» А на вопрос, ну как же мы станем ежиками, государство отвечает: «Я решаю стратегические вопросы, отстаньте от меня!»

В том случае, если та модель, о которой мы говорим, то есть перенос финансирования спорта из условно государственного в условно частный карман, это то, что будет наблюдаться в следующие годы, может возникнуть очень интересная лоббисткая картина, когда те или иные спортивные проекты будут использоваться как козыри в некотором подковёрном социо-экономическом покере.

Дальше можно думать и говорить о том, как устроена модель финансирования регионов, что такое хозяйственные структуры, «смотрящие» за той или иной областью, каковы взаимодействия губернаторов и руководителей этих структур, от чего можно отказаться и что можно прирастить в случае появления дополнительных мотиваций – и так далее, и так далее, и так далее. Но факт остается фактом: что-то меняется. Может быть, это «меняется» будет означать ровным счетом противоположное, «не меняется». То есть «меняется» на словах и «не меняется» на деле. Но, так или иначе, это еще одно свидетельство того, что дела обстоят не самым лучшим образом.

Понятно, что государственные компании использовали спорт для дел, скажем осторожно, не всегда благовидных. Классический пример – это финансирование банком ВТБ московского футбольного клуба «Динамо», через который за год «прокачивалось» денег больше (вдумайтесь в это!), чем через всю германскую Бундеслигу (профессиональная футбольная лига для немецких клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Германии; в ней выступают 18 клубов – прим. ред.) самого конкурентного чемпионата в мире! Какие можно было из этого извлечь дивиденды, остается только догадываться.

Сейчас, видимо, этому хотят положить конец. Тогда заявление нашего президента – ничто иное, как просто правоохранительная рефлексия, не имеющая никакого или имеющая очень опосредованное отношение к спортивным делам.

Что же это будет на самом деле, думаю, нам удастся оценить в полной мере на следующих Олимпийских играх, дай Бог всем нам дожить до этого момента и поговорить на эту тему с уже другой социологической базой на руках», – сказал Василий Измайлов.