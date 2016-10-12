Сделка по продаже «Башнефти» в пользу «Роснефти» за без малого 330 млрд. рублей закрыта. Казалось бы, «Лукойлу», как проигравшей стороне, следует поздравить победителя. Ан нет – представители «Лукойла» продолжают вести полемику с крупнейшей российской госкомпанией.

Очередной выпад на днях сделал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Оказывается, правительственная оценка текущей стоимости «Башнефти» не укладывается в их экономику, для «Лукойла» это «дорого», а за бесценок, как мы предполагаем, умыкнуть не получилось. В свою очередь, «Роснефти», якобы, «безразлично какую цену платить», так как ее «прибыль будет забираться государством».

Получается, что господин Федун заботится в первую очередь о прибыли «Лукойла» и об интересах акционеров, по совпадению – в основном, топ-менеджеров компании. Ничего личного?

Нет, «чего».

Раз уж речь зашла о мотивации «Роснефти» при покупке башкирской компании, напомним, что «Роснефть» – компания действительно государственная. Правда, не полностью, как пытается внушить г-н Федун, а на 69,5%. Что, тем не менее, предписывает менеджменту «Роснефти» ставить во главу угла прежде всего государственные интересы.

Г-н Федун, скорее всего, знает, что по всем социологическим опросам абсолютное большинство россиян неоднократно высказывались за сохранение госконтроля над «Башнефтью». Мой личный опрос, проведенный в эфире одной известной радиостанции, но, безусловно, не претендующий на репрезентативность, дал и вовсе ошеломляющий результат: 94% респондентов проголосовали «за» и лишь 6% – «против».

Слишком свежи в памяти людей воспоминания о несправедливых и нелегитимных «залоговых аукционах» 90-х, когда в результате одного из них «за недорого» значительно «потяжелел» сам «Лукойл».

Так что же, еще раз наступать на одни и те же приватизационные грабли? Нет, и спасибо «Роснефти», что этого не случилось.

Теперь об акционерах, о которых, якобы, денно и нощно заботится г-н Федун. Как уже говорилось, государству в «Роснефти» через «Роснефтегаз» принадлежит 69,5% уставного капитала, 19,75% – в собственности британской ВР, остальные акции принадлежат десяткам тысяч других юридических и физических лиц. Так что «Роснефть», как и «Лукойл», не может не думать об интересах акционеров.

Обратимся к финансовой отчетности компаний за 2015 год, чтобы понять, насколько велика «забота». Итак, выручка «Лукойла» по итогам прошлого года составила 5,75 трлн. рублей, «Роснефти» – 5,07 триллионов. Разница более чем на 13%. Казалось бы, чистая прибыль у «Лукойла» также должна быть выше, притом, что траты на геологоразведку, модернизацию и прочие расходы как минимум сопоставимы, к тому же «Лукойл» в отличие от «Роснефти» не находится под санкциями.

На деле же ровно наоборот: «Роснефть» по итогам прошлого года зафиксировала чистую прибыль в размере 0,36 трлн. рублей, а «Лукойл» – всего 0,29 триллионов. Разрыв в 22%, притом, что выручка «Лукойла» была больше.

Так и хочется воскликнуть: «Где деньги, Зин»?

Но и это еще не все. За несколько дней, прошедших после того, как рынок «осознал» синергию сделки, акции «Роснефти» подскочили в цене на 7,5%. Неужели у «Лукойла» в случае удачного исхода подобной синергии не произошло? Вопрос риторический.

Выходит, «Лукойл» не только не защитил интересы своих акционеров, но напротив самым очевидным образом ущемил их, что в недалеком будущем, вполне вероятно, приведет к подачам судебных исков «лукойловскими» миноритариями против руководства компании.

Наконец, последнее. Фиаско «Лукойла» и Федуна лично в схватке за «Башнефть» заставляет более пристально взглянуть на другие проекты компании и ее топ-менеджера, в частности, на печальную судьбу московского футбольного клуба «Спартак». Информация о давнем пристрастии г-на Федуна к киевскому «Динамо» – не новость. Как, к сожалению, не новость и то, что истинно народный «Спартак» уже 12 лет живет без побед.

Что или кто все последние годы мешало Федуну как владельцу клуба вывести «Спартак» в российские и международные гранды? Ответ «дорого», как в случае с «Башнефтью», не принимается: нищий по сравнению со «Спартаком» футбольный «Ростов» – лучшее тому подтверждение.

Вот все так у этих людей, все: то «Башнефть», то «Спартак», то Родина. Главное, чтоб карману было сухо и комфортно.

Никита Кричевский

доктор экономических наук, профессор