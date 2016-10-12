«Это была бы замена на представителя той же самой школы»

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков, возможно, уйдет в отставку еще до весны 2017 года. Его преемником может стать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, утверждает газета «Коммерсантъ», ссылающаяся на источники, близкие к Администрации президента.

В качестве других возможных кандидатов на этот пост издание упоминает ряд не названных по именам высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел России, а также посла России в Китае Андрея Денисова.

Что касается возможного ухода Ушакова, то о нем не в последнюю очередь заговорили потому, что в марте 2017 года помощнику президента, с 2012 года занимающему эту должность, исполнится 70 лет. В соответствии с поправками 2012 года в Закон «О государственной гражданской службе», это предельный возраст для нахождения на госслужбе в такой должности.

Информации о том, что сведения о Пескове как возможном преемнике Ушакова, могут быть основаны на чем-либо, помимо сообщений источников газеты, пока не было.

До того, как сделаться помощником президента, Юрий Ушаков четыре года работал заместителем руководителя аппарата в правительстве Путина. Там Ушаков курировал международную повестку главы кабинета и, как утверждает газета, успешно систематизировал работу Белого дома во внешней политике.

Как напоминает газета «Ведомости», после вхождения Крыма в состав России и включения российских Военно-космических сил в сирийскую кампанию ряд зарубежных СМИ упоминали об Ушакове как о «прямом канале связи с Владимиром Путиным». По утверждению турецкой газеты Hurriyet, Ушаков был среди тех, кто занимался разрешением конфликта Москвы и Анкары после того, как ВВС Турции сбили в российский бомбардировщик в ноябре 2015 года.

Политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, прокомментировал сообщения о возможности замены Юрия Ушакова Дмитрием Песковым таким образом:

«Такие утечки, как эта, обычно о чем-то свидетельствуют и часто, хотя и не всегда, действительно предвосхищают события. В общем-то, это личное дело Путина – кого он хочет видеть своим официальным представителем. Но это дело, конечно, и Пескова, и вполне возможно, что они могут прийти к консенсусному мнению о том, что пора сменить это официальное лицо.

Повторю, это вопрос об очень субъективных соображениях, буквально – об отношениях между работодателем с исполнителем. Никакой существенной политической стороны я тут не вижу.»

Аббас Галлямов, политолог, бывший сотрудник аппарата правительства России, отметил, что такая замена выглядела бы достаточно логичной: «Теоретически, такой замены исключать нельзя. Все-таки Песков – дипломат и хорошо разбирается в международных отношениях».

Описывая Юрия Ушакова, с которым он некоторое время работал в аппарате правительства, Галлямов объяснил:

«Ушаков – классический российский дипломат так называемой "чичеринской" (названа в честь наркома иностранных дел СССР Георгия Васильевича Чичерина, возглавлявшего советскую дипломатию в годы становления советский власти; его имя достаточно широко известно за пределами России – прим.ред.) школы. Это очень начитанные, образованные, высокоинтеллектуальные люди, с глубокими познаниями не только в истории международных отношений, но и вообще в истории, в текущем политическом процессе, в экономике. Такие, знаете, гуманитарии-энциклопедисты.

Нарком иностранных дел СССР Георгий Чичерин

Одновременно, люди эти очень функциональны – настоящие технократы: они могут с одинаковой эффективностью противостоять окружающему миру, если приказано это делать, а могут и дружить с ним, если есть такое распоряжение. Ушаков – один из ярких представителей этой школы».

Эксперт согласился с утверждением, что в этом отношении Дмитрий Песков близок Юрию Ушакову. «Полагаю, что да, близок. Думаю, в российской дипломатии других людей и нет: все прошли одну школу: МГИМО, МИД», – сказал Аббас Галлямов.

«Замена Ушакова на Пескова, если она состоится, – в принципе, будет заменой человека пожилого на более молодого и динамичного представителя той же самой школы», – заключил политолог.

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» на своей странице в социальной сети Facebook затронул другой аспект этого вопроса:

«Разговоры о замене Ушакова и даже Лаврова породили множество комментариев доморощенных экспертов о тотальном провале российской внешней политики последних лет.

Это не вполне справедливо.

Смотрите сами. Включение в орбиту Москвы Киргизии. Относительная нейтрализация Грузии. Снижение скорости посткрымского дрейфа Белоруссии в сторону ЕС. Сближение с Венгрией (да и с Чехией). Установление союзнических отношений с Сирией. Переход в режим "надо чаще встречаться" с Китаем и Грецией. Появление предпосылок к возникновению химии с новым президентом Филиппин.

Для региональной державы не так уж и мало», – отметил Михаил Виноградов.

Дмитрий Песков, ознакомившись с публикациями о том, что он может сменить работу, ответил на них, что и Юрию Ушакову, и ему самому их работа нравится. Прокомментировать информацию более подробно он отказался, отметив лишь:

Дмитрий Песков / /kremlin.ru

«Вы знаете, что Ушаков работает помощником по международным вопросам, а я работаю заместителем руководителя администрации и пресс-секретарем президента. Нам все нравится. Мы, конечно, все чиновники, мы назначены президентом и будем уволены президентом, но пока мы все работаем на своих местах», – сказал приводит информационное агентство «Интерфакс» слова Пескова.

«Не нужно искать черную кошку в темной комнате – ее там нет. Слухи, слухи, чистые слухи», – цитирует информационное агентство РИА Новости ответ Пескова журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.