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12 октября 2016, 18:39
администрация президента Владимир Путин Дмитрий Песков

«Это была бы замена на представителя той же самой школы»

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков
Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков
Правительство РФ

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков, возможно, уйдет в отставку еще до весны 2017 года. Его преемником может стать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, утверждает газета «Коммерсантъ», ссылающаяся на источники, близкие к Администрации президента. 

В качестве других возможных кандидатов на этот пост издание упоминает ряд не названных по именам высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел России, а также посла России в Китае Андрея Денисова.

Что касается возможного ухода Ушакова, то о нем не в последнюю очередь заговорили потому, что в марте 2017 года помощнику президента, с 2012 года занимающему эту должность, исполнится 70 лет. В соответствии с поправками  2012 года в Закон «О государственной гражданской службе», это предельный возраст для нахождения на госслужбе в такой должности. 

Информации о том, что сведения о Пескове как возможном преемнике Ушакова, могут быть основаны на чем-либо, помимо сообщений источников газеты, пока не было.

До того, как сделаться помощником президента, Юрий Ушаков четыре года работал заместителем руководителя аппарата в правительстве Путина. Там Ушаков курировал международную повестку главы кабинета и, как утверждает газета, успешно систематизировал работу Белого дома во внешней политике. 

Как напоминает газета «Ведомости», после вхождения Крыма в состав России и включения российских Военно-космических сил в сирийскую кампанию ряд зарубежных СМИ упоминали об Ушакове как о «прямом канале связи с Владимиром Путиным». По утверждению турецкой газеты Hurriyet, Ушаков был среди тех, кто занимался разрешением конфликта Москвы и Анкары после того, как ВВС Турции сбили в российский бомбардировщик в ноябре 2015 года. 

Политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, прокомментировал сообщения о возможности замены Юрия Ушакова Дмитрием Песковым таким образом:

«Такие утечки, как эта, обычно о чем-то свидетельствуют и часто, хотя и не всегда, действительно предвосхищают события. В общем-то, это личное дело Путина – кого он хочет видеть своим официальным представителем. Но это дело, конечно, и Пескова, и вполне возможно, что они могут прийти к консенсусному мнению о том, что пора сменить это официальное лицо.

Повторю, это вопрос об очень субъективных соображениях, буквально – об отношениях между работодателем с исполнителем. Никакой существенной политической стороны я тут не вижу.»

Аббас Галлямов, политолог, бывший сотрудник аппарата правительства России, отметил, что такая замена выглядела бы достаточно логичной: «Теоретически, такой замены исключать нельзя. Все-таки Песков – дипломат и хорошо разбирается в международных отношениях».

Описывая Юрия Ушакова, с которым он некоторое время работал в аппарате правительства, Галлямов объяснил:

«Ушаков – классический российский дипломат так называемой "чичеринской" (названа в честь наркома иностранных дел СССР Георгия Васильевича Чичерина, возглавлявшего советскую дипломатию в годы становления советский власти; его имя достаточно широко известно за пределами России – прим.ред.) школы. Это очень начитанные, образованные, высокоинтеллектуальные люди, с глубокими познаниями не только в истории международных отношений, но и вообще в истории, в текущем политическом процессе, в экономике. Такие, знаете, гуманитарии-энциклопедисты. 

 
Нарком иностранных дел СССР Георгий Чичерин

Одновременно, люди эти очень функциональны – настоящие технократы: они могут с одинаковой эффективностью противостоять окружающему миру, если приказано это делать, а могут и дружить с ним, если есть такое распоряжение. Ушаков – один из ярких представителей этой школы».

Эксперт согласился с утверждением, что в этом отношении Дмитрий Песков близок Юрию Ушакову. «Полагаю, что да, близок. Думаю, в российской дипломатии других людей и нет: все прошли одну школу: МГИМО, МИД», – сказал Аббас Галлямов.

«Замена Ушакова на Пескова, если она состоится, – в принципе, будет заменой человека пожилого на более молодого и динамичного представителя той же самой школы», – заключил политолог.

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» на своей странице в социальной сети Facebook затронул другой аспект этого вопроса:

«Разговоры о замене Ушакова и даже Лаврова породили множество комментариев доморощенных экспертов о тотальном провале российской внешней политики последних лет.

Это не вполне справедливо.

Смотрите сами. Включение в орбиту Москвы Киргизии. Относительная нейтрализация Грузии. Снижение скорости посткрымского дрейфа Белоруссии в сторону ЕС. Сближение с Венгрией (да и с Чехией). Установление союзнических отношений с Сирией. Переход в режим "надо чаще встречаться" с Китаем и Грецией. Появление предпосылок к возникновению химии с новым президентом Филиппин.

Для региональной державы не так уж и мало», – отметил Михаил Виноградов.

Дмитрий Песков, ознакомившись с публикациями о том, что он может сменить работу, ответил на них, что и Юрию Ушакову, и ему самому их работа нравится. Прокомментировать информацию более подробно он отказался, отметив лишь:

 
 
Дмитрий Песков / /kremlin.ru

«Вы знаете, что Ушаков работает помощником по международным вопросам, а я работаю заместителем руководителя администрации и пресс-секретарем президента. Нам все нравится. Мы, конечно, все чиновники, мы назначены президентом и будем уволены президентом, но пока мы все работаем на своих местах», – сказал приводит информационное агентство «Интерфакс» слова Пескова.

«Не нужно искать черную кошку в темной комнате – ее там нет. Слухи, слухи, чистые слухи», –  цитирует информационное агентство РИА Новости ответ Пескова журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

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