«Коммерсантъ» в статье «Владимир Путин отменил Францию» утверждает, что срыв визита президента РФ в Париж грозит новой войной санкций.

В статье «Автопрому не хватило деталей» написано, что стратегия развития отросли опять не удалась.

«Рост пустили на самотек»: Минэкономики согласилось с неувеличением ВВП в следующем году.

«Ведомости» пишут: «"Автодор" предлагает создать и приватизировать "дочку"». Это будет сделано, чтобы собирать плату за проезд по ЦКАД.

«Бюджетное правило правительство обсудит отдельно от бюджета»: оно защищает резервы и излишне ужесточает бюджетную политику — это нравится не всем.

«Несостоявшийся парижский саммит может состояться в Берлине»: неприятные для Кремля вопросы западные лидеры обсудят за неформальным ужином.

РБК объясняет, почему Владимир Путин и Франсуа Олланд не пошли навстречу друг другу в статье «Парижский пшик».

Глава МЭА считает, что предел роста цен на нефть — $60 за баррель, написано в статье «Неглубокая заморозка».

«Госкорпорации поставят на путь исправления»: осужденных решили привлечь к проектам госкомпаний.

«Известия» пишут: «Центробанк опасается новых кредитных пузырей». Долговая нагрузка в некоторых отраслях достигла предела.

В статье «МиГи летят покорять Индию» утверждается: в новом конкурсе, который объявит Нью-Дели, российские истребители вновь будут конкурировать с американскими и шведскими машинами.

«Дорогая нефть не позволит рублю сильно укрепиться»: большее влияние на российскую валюту окажут проблемы с бюджетом, геополитика и внешний долг.

«Газета.ru» в статье «Скопим столько, чтобы 10 лет ничего не делать» пишет о том, что Минэкономразвития исправило макроэкономический прогноз, лишив Россию роста.

«Париж стоит Донбасса»: отмена визита Путина во Францию помогла перезапустить «нормандский формат».

«Спортивные власти подготовили замены»: министерство спорта России будет ликвидировано, а ОКР лишится своего президента.

The Economist: «Референдум Маттео Ренци. Борьба за исправление Италии» (Matteo Renzi’s referendum: The battle to fix Italy). Председателю совета министров Италии Маттео Ренци предстоит трудная борьба за исправление итальянской системы управления.

«Суннитский гнев: От Алеппо до Мосула» (Sunni anger: From Aleppo to Mosul). Освобождение второго по величине иракского города открывает редкую возможность умиротворить суннитов.

Bloomberg: «Стерлинг торгуется как валюта развивающегося рынка» (Sterling Is Trading Like an Emerging Market Currency). Динамика на британском рынке теперь всё больше напоминает динамики на рынках развивающихся стран.

«Трамп обрушился на Пола Райана с упреками в "слабости и неэффективности"» (Trump Slams Paul Ryan as ‘Weak and Ineffective’). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ополчился на спикера палаты представителей республиканца Пола Райана, после того как тот заявил, что больше не будет его защищать.

The Wall Street Journal: «Растущие объемы нефтедобычи в ОПЕК говорят о том, что сокращение нефтепроизводства будет проблемой» (Rising OPEC Oil Output Shows Challenge of Curbing Production). По данным Международного энергетического агентства, государства ОПЕК за прошедший месяц выкачали рекордно большой объем нефти, а чиновники из трех стран-участниц говорят, что у них планируется наращивание объемов добычи в ближайшее время.

«Трамп объявил себя свободным от "оков" Республиканской партии» (Trump Declares Himself Freed From Republican Party ‘Shackles’). Дональд Трамп декларировал окончательный разрыв с авторитетами Республиканской партии США, которые, как он считает, продемонстрировали отсутствие лояльности. Теперь он будет вести свою кампанию так, как считает нужным.