Совет Федерации одобрил российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении на аэродроме «Хмеймим» авиагруппы. Одновременно в Министерстве обороны собираются превратить пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе в полноценную военно-морскую базу.

Таким образом складывается впечатление, что Россия остается с Сирии надолго — и тут возникает два вопроса. Во-первых, кто должен теперь так думать? Россияне? Сирийцы? Американцы? Во-вторых, зачем России долгосрочное присутствие в Сирии и есть ли хотя бы наметки плана по выходу из уже затянувшейся гражданской войны?

У России уже есть опыт многолетнего содержания военных на месте «замороженных» конфликтов на территории бывшего Советского Союза — как показывает практика, к настоящему разрешению конфликтов это не приводит.