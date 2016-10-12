ProScience Театр 24 октября. Дмитрий Казаков о новой ситуации в физике частиц

24 октября в Центральном Доме журналиста выступит известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков. Тема лекции — «Загадки физики микромира».

Незадолго до своего выступления ученый рассказал «Полит.ру», как с развитием науки изменилась ситуация с открытием новых частиц и явлений: «В физике частиц раньше было так: мы понимали, что есть какие-то проблемы, которые должны быть разрешены, и если мы повысим энергию ускорителей, чувствительность экспериментов и доберемся до этой области, то нас неизбежно ждут некоторые новые открытия, потому что мы понимали, что в этой области что-то должно происходить.

Сейчас ситуация не такая. Мы очень сильно повышаем и энергию, и чувствительность, и прочее, и ничего пока нового не находим. И как бы нет такой заданности, что, например, если мы достигнем энергии в пять раз больше, то мы обязательно сделаем новое открытие. Сейчас все не так, потому что таких противоречий, которые должны сняться какими-то новыми открытиями, пока нет.

Люди много чего ожидают, например, что скоро мы откроем частицу темной материи и будем знать, что это за частица, мы очень хотим этого и стараемся, но пока не можем. Люди ожидают, что на ускорителе мы найдем новую частицу, так называемую, суперсимметрию, мы все ее очень ищем и ждем этого, но нет никакой гарантии, что в ближайший год, в ближайший эксперимент что-то будет открыто, мы не знаем этого. То есть существует много теоретических идей, что будет что-то открыто, но может быть и не будет. Гарантированных открытий сейчас, пожалуй, нет», — сказал он.

Выступление Дмитрия Казакова состоится 24 октября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru

Перейти к заказу билетов