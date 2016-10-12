Видео дня. Триллер-претендент на «Золотой глобус» из Якутии

Триллер якутского производства с красноречивым названием «Мой убийца» стал первой российской лентой, которая претендует на престижную кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм повествует о молодом следователе, который взялся расследовать загадочное убийство с элементами мистики.

Как рассказал программный директор II Всемирного азиатского кинофестиваля Джордж Шамшум, фильм также попал в основной конкурс Всемирного азиатского кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Что интересно - на конкурсе фильм позиционируется не как российский, а именно как якутский. «Мы всегда указываем названия республик как самостоятельных единиц — Якутия, Тыва, Башкортостан. Эти регионы обладают своими собственными яркими талантами, что позволяет им с гордостью говорить: "Я режиссер из Якутии" или "Я режиссер из Бурятии"», — пояснил Шамшум.

Картина выйдет в кинотеатрах 3 ноября, а церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет 8 января 2017 года в Лос-Анджелесе.