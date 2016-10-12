Александр Жуков покидает пост руководителя Олимпийского комитета России. Не исключено, что организацию возглавит знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

Напомним, Александр Жуков недавно был избран вице-спикером Госдумы и изъявил желание сосредоточиться на парламентской деятельности. В тот же день радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на собственные источники сообщила, что пост президента ОКР займет двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

По данным радиостанции, президент России Владимир Путин предложил Исинбаевой возглавить ОКР еще 27 июля, по итогам встречи с олимпийскими чемпионами в Кремле.

Официально эта информация не была подтверждена. Сам Жуков заявил, что не в курсе дела и прежде не слышал о том, что его пост в ОКР может достаться Исинбаевой. «Честное слово, первый раз об этом слышу», – приводит его слова информационное агентство «Интерфакс».

Сложно сказать, действительно ли Исинбаева займет этот пост, однако куда существеннее вопрос, каковы будут полномочия руководителя ОКР в дальнейшем, когда все управление российским спортом будет существенно меняться. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал спортивный журналист Никита Белоголовцев.

«Сейчас, видимо, будет довольно сильно переформатироваться все управление российским спортом и, скажем так, ответственность за него – с созданием этого мега-ведомства, которое объединит туризм, спор и молодежь. В этом решении даже можно найти некоторую логику.

Логика в том , что регулярно транслируется месседж о том, что спорт - это одна из ключевых сфер для работы с молодежью, и, в общем, объединение Минспорта с Росмолодежью – в русле этих высказываний. Другое дело, что по факту это – не очень связанные вещи, потому что Мутко гораздо больше занимался спортом высоких достижений, чем развитием массового и молодежного спорта. Ну, по крайней мере, на уровне высказываний логика есть.

С туризмом тоже отчасти, наверно, логично объединяться в преддверие 2018 года – другое дело, что времени, в принципе, остается мало. И, в принципе, чем больше министерство, тем сложнее им управлять. То есть если один человек будет ответственен и за всю молодежную политику, и за весь спорт, и массовый, и высоких достижений, и за весь туризм, – это, конечно, будет катастрофически сложно.

То есть абсолютно очевидно, что Мутко, который совмещает спорт еще и с футболом, получив в довесок молодежную политику и туризм, должен был бы увеличить персональное количество времени в сутках даже не до 48, а, наверно, где-нибудь так до 72 часов, и не спать при этом все эти 72 часа.

Жуков называется сейчас одним из кандидатов на пост главы этого мега-ведомства. В этом, опять-таки, есть некоторая логика, потому что, действительно, он считается довольно эффективным менеджером, и Олимпиада в Сочи с точки зрения организации и подготовки – во многом его заслуга. Если с точки зрения спортивных результатов это заслуга Мутко, то с точки зрения организации и всего остального – это заслуга Жукова.

Олимпиада в Сочи / flickr.com/photos/sochi2014/

По поводу ОКР и Елены Исинбаевой сказать что-либо довольно сложно. Очевидно, что даже если Елена Исинбаева станет руководителем ОКР, то она будет во многом публичной фигурой. И, в общем, в этом тоже есть логика. Ясно, что ОКР и Минспорта во многом дублируют функции друг друга, и не очень понятно, зачем нужен мощный ОКР, если за подготовку к Олимпийским играм, спорт высших достижений и тому подобное отвечает Минспорта.

Наверное, логично эти задачи как или иначе разводить. Например, отдать ОКР массовый спорт, а мега-ведомству – молодежь, студентов и все остальное. Как это будет, по факту сейчас никто не знает. Те, кто эту идеи задумывали, боюсь, тоже не до конца это понимают. Но, в общем, во многих странах есть такая практика, когда руководитель Олимпийского комитета – это либо представительская фигура, либо чиновник с очень ограниченным функционалом, условно говоря – рассылающий факсы.

Это некий пережиток советской модели, когда спорт высших достижений централизовано управляется их одного супермощного ведомства. В западных странах такого нет. Но в России до сих пор непонятно, какова модель управления спортом: то ли советско-китайская, то ли европейская. Поэтому если будет назначена Исинбаева, то очень важно понимать, кто при ней будет "технологическим" руководителем.

Некоторое время назад в ОКР вернулся [Виталий] Смирнов (почетный президент ОКР – прим. ред.), которого в спортивном сообществе очень любят, и профессионализм которого в спортивном сообществе признается. И ситуация, когда есть мудрый, всезнающий Смирнов и публичная Исинбаева – ну, посмотрим. Возможно, в этом и есть логика.

Конечно, я выступаю некоторым образом в роли адвоката дьявола и пытаюсь найти в происходящем какую-то логику, но ключевая история в том, что важно, не какая у кого будет должность, а у кого будет реальное управление процессами. Например, тот же Мутко, при всем своем влиянии, был фактически отрезан от подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. С организационной точки зрения за это отвечает, например, Шувалов – и, видимо, отвечать продолжит.

Президент РФС Виталий Мутко / Rfs.ru

То есть здесь важнее, у кого какие потоки и рычаги останутся. А как будет этот человек называться – вице-премьером, министром спорта, руководителем ОКР, председателем президентского Совета по физкультуре и спорту или почетным президентом водокачки, в общем, совершенно непринципиально», – сказал Никита Белоголовцев.