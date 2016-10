В Москве стартует международный выставочный форум «Евразийская неделя»

­­

26-28 октября в Москве состоится первый международный выставочный форум стран Евразийского экономического союза «Евразийская неделя».

Выставочный форум «Евразийская неделя» пройдет на территории Технопарка инновационного центра «Сколково», на площадке форума «Открытые инновации».

Сквозная тема форума – «ЕАЭС в глобальной инновационной повестке», а ключевая фигура форума – технологический предприниматель. В рамках деловой программы участники обсудят актуальные практические вопросы создания и развития евразийских технологических платформ, стратегии дальнейшего формирования единых рынков Союза и развития производственной кооперации между компаниями Союза, а также прикладные задачи содействия экспорту высокотехнологических товаров.

Форум нацелен на практический диалог между регуляторами стран Союза, третьих стран, представителями бизнес-сообщества, экспертами международных организаций.

В ходе дискуссионной сессии «Евразийской недели» участники обменяются мнениями по вопросам инвестиционного потенциала для развития инновационных отраслей в ЕАЭС, структурных изменений, которые могут привлечь бизнес и стимулировать импорт технологий. Будет обсуждена роль Союза сегодня в Азиатско-Тихоокеанской экономической агломерации, эволюционирование международных торговых отношений в свете модернизации механизмов рынка и др.

Спикерами сессии выступят член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина, член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов, Министр науки, технологий и космоса Государства Израиль Офир Акунис, Министр торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун, вице-президент Департамента Европы, Америки и Евразии Института международной экономической политики Кореи Ли Дже-Йонг, председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин, генеральный директор Huawei Technologies Co. Ltd Го Пин, председатель совета директоров Lenovo Group Ltd Ян Юаньцин.

Модераторами и спикерами деловой программы «Евразийской недели» выступят министры ЕЭК, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, председатель комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, заместитель министра экономики Республики Армения Эмиль Тарасян, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Виктор Назаренко, председатель Комитета технического регулирования и метрологии по инвестициям и развитию Республики Казахстан Биржан Канешев, заместитель министра экономики Кыргызской Республики Алмаз Сазбаков, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации Алексей Абрамов и др.

Программа форума «Евразийская неделя» и информация о спикерах размещена на официальном сайте выставочного форума www.eurasianweek.org.

Выставочная часть форума «Евразийская неделя» будет организована в виде группы стендов пяти стран Союза, стенда Евразийской экономической комиссии, стенда Российского экспортного центра, а также стенда Евразийского банка развития. Страны Союза представят на стендах национальных лидеров в области высоких технологий, startup-проекты в инновационной сфере, а также достижения новых технологических производств.

Справка

«Евразийская неделя» – это ежегодный выставочный форум, который совместно проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.