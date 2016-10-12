Эксперт: Для Турции АЭС «Аккую» с точки зрения финансирования имеет очень привлекательное решение

Основной темой встречи министра энергетики России Александра Новака с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Бератом Албайраком на полях XXIII Мирового энергетического конгресса в Стамбуле стала реализация достигнутых в августе текущего года по итогам переговоров лидеров России и Турции договоренностей о поэтапном восстановлении торгово-экономического сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Александр Новак выразил надежду, что в ближайшее время «Аккую Нуклеар» - проектная компания по строительству первой турецкой атомной станции по российскому проекту - получит статус стратегического инвестора. «Присвоение статуса стратегического инвестора существенно повысит инвестиционную привлекательность проекта, приблизит сроки его окупаемости и увеличит размер предусмотренных межправительственным соглашением отчислений турецкой стороне от чистой прибыли», - заявил российский министр.

Сергей Пикин, глава Фонда энергетического развития:

Турция находится в энергодефицитном регионе, и атомная станция ей нужна по-прежнему, как и в 2010 году, когда подписывали межправительственное соглашение по ее строительству. Для развивающейся страны АЭС – это необходимый источник базовой нагрузки. Для Турции данный проект с точки зрения финансирования имеет очень привлекательное решение. По сути они покупают не саму станцию, а электрическую энергию, которую она вырабатывает. В итоге турки получают крупный источник энергии с понятной и внятной формулой цены на очень длительный период времени. Поэтому интерес Турции к проекту АЭС «Аккую» вполне понятен.

Для нас он тоже очевиден – мы продаем решение, задействуем отечественный машиностроительный комплекс, а финансирование, которое мы даем, в дальнейшем будет окупаться через тариф. Для обеих наших стран это нормальный долгосрочный проект. Новая станция, напомню, это и рабочие места, и инфраструктура, поступления в бюджет в виде налогов, и развитие бизнеса в регионе и т.д.

Судя по объему инвестиций этого проекта, проектная компания должна иметь статус стратегического инвестора. Странно, что ей его еще не дали.