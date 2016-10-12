Эксперт: Проект АЭС «Аккую» имеет стратегическое значение не только для Турции, но и для России

Основной темой встречи министра энергетики России Александра Новака с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Бератом Албайраком на полях XXIII Мирового энергетического конгресса в Стамбуле стала реализация достигнутых в августе текущего года по итогам переговоров лидеров России и Турции договоренностей о поэтапном восстановлении торгово-экономического сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Александр Новак выразил надежду, что в ближайшее время «Аккую Нуклеар» - проектная компания по строительству первой турецкой атомной станции по российскому проекту - получит статус стратегического инвестора. «Присвоение статуса стратегического инвестора существенно повысит инвестиционную привлекательность проекта, приблизит сроки его окупаемости и увеличит размер предусмотренных межправительственным соглашением отчислений турецкой стороне от чистой прибыли», - заявил российский министр.

Юрий Прокудин, эксперт FX BAZOOKA:

Проект АЭС «Аккую» имеет стратегическое значение не только для Турции, но и для России. Причин здесь достаточно много: во-первых, после охлаждения отношений между странами из-за ситуации в Сирии Турция попала в достаточно непростую ситуацию, выбрав, в итоге, курс на улучшение отношений с РФ. Для Турции это дало два глобальных проекта: «Турецкий поток», который пришел на смену «Южному потоку» и даст Турции дешевый газ, а также новую АЭС, которая будет построена с учетом новейших технологий и будет создаваться с участием наиболее высококвалифицированных российских специалистов.

Для Турции проект интересен с точки зрения диверсификации энергетики, развития внутренней инфраструктуры, а также возможности привлечения инвестиций со стороны компаний, занимающихся строительным бизнесом.

Для РФ данный проект является еще одним (правильнее сказать, одним из многих) достижением, которые помогут Росатому укрепить свои позиции на рынке атомной энергетики.

Хотелось бы также заметить, что в 2023 году Турция будет отмечать 100-летие Турецкой республики, что также может послужить катализатором реализации проекта в сжатые сроки, поскольку, по оценкам специалистов, к этому времени вполне возможно запустить первый блок новой АЭС.