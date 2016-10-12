Новость дня

Работники «Лучегорского угольного разреза» (входит в состав «Дальневосточной генерирующей компании») в Приморье в среду решили прекратить начавшуюся во вторник голодовку после заседания согласительной комиссии с руководством предприятия.

«Только что рабочие прекратили голодовку после проведения согласительной комиссии под руководством вице-губернатора края Евгения Вишнякова. Участники комиссии подписали протокол, в котором прописаны все требования рабочих», — заявил председатель координационного совета организаций профсоюза Пожарского района Сергей Беляков, который входил в состав комиссии.

По его словам, принято решение провести служебное расследование действий некоторых должностных лиц угольного разреза, а также выплатить премию рабочим, которой они лишились.

Антиновость дня

Режим чрезвычайной ситуации действует на территории 27 из 54 районов Башкирии в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятной погоды. В документе, опубликованном в среду на официальном республиканском портале правовой информации, отмечено, что посевы сельхозкультур на данных территориях погибли в результате атмосферной и почвенной засухи и суховеев с июня по август этого года.

Засуха.

Особый режим установлен в этих районах распоряжением главы Башкирии от 27 сентября.

Непонятная новость дня

Администрация Братского района Иркутской области по требованию прокуратуры отменила решения о ликвидации Сосновской и Бадинской начальных образовательных школ, сообщила в среду региональная прокуратура.

По данным прокуратуры, в сходах жителей поселка Сосновый и деревни Бада, организованных районной администрацией для выяснения общественного мнения о ликвидации школ, приняло участие лишь 6% населения, что не позволяет судить об отношении граждан к этой инициативе.

Кроме того, по данным прокуратуры, администрация района не выясняла мнение законных представителей 39 детей дошкольного возраста, проживающих в Сосновом и Баде, и возможность перевода школьников в другие учебные заведения.

Ассорти

Министр образования Якутии Феодосия Габышева, министр по делам молодежи и семейной политике республики Афанасий Владимиров, а также супруга главы республики Прасковья Борисова станцевали с детьми хип-хоп в одной из школ Якутска.

Якутск. Хип-хоп. /YouTube.com

Таким образом они приняли участие в праздновании Международного дня девочек, которое прошло накануне. На школьное представление был приглашен танцевальный коллектив, который после выступления провел мастер-класс по хип-хопу для всех желающих.

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Половина сахалинцев, изъявивших желание получить «дальневосточный гектар», хотят его приобрести в Корсаковском районе на юге острова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«К минувшей пятнице стать обладателем одного гектара земли в регионе выразили желание почти 1,1 тыс. человек, из них 500 — в Корсаковском районе. Корсаковцам, желающим получить 1 га земли, стоит поторопиться», — говорится в сообщении.

По данным властей округа, на сегодняшний день в Корсаковском районе уже разобраны свободные участки в селах Соловьевка, Охотское, Первая, Вторая и Третья Пади, то есть в большинстве населенных пунктов этого района.

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Бригаду рабочих эвакуируют из шахты «Заполярная-2» компании «Воркутауголь» после срабатывания датчиков угарного газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Поступила информация о задымлении. Идет эвакуация бригады рабочих, которые готовили шахту для горняков. Добыча там не велась. Сейчас всех выводят на поверхность», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Воркутауголь» информацию об инциденте подтвердили. При этом, по данным пресс-службы, речь идет о шахте «Заполярная», где сработал датчик оксида углерода. Возгорание не подтверждается, но согласно правилам техники безопасности, шахтеров поднимают на поверхность. Угроза их жизни отсутствует.