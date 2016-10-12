В Москве открылся 8-й ежегодный инвестиционный форум ВБТ Капитал «Россия зовет!» В этом году мероприятие пройдет под девизом «Сохраняя ответственность. Расширяя возможности». Одноименную пленарную сессию открыл президент России Владимир Путин. В формате выступления и ответов на вопросы он затронул темы инфляции, расходов бюджета и санкций. Помимо главы государства на полях форума выступают представители правительства России, монетарных властей, а также руководители крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Форум продлится с 12 по 14 октября.

Российская экономика пережила сложный период и теперь начинает двигаться вперед. Этот уже знакомый тезис первым на форуме сформулировал министр финансов России Антон Силуанов, по наитию определив вектор, которого далее придерживались остальные спикеры. «Мы вовремя провели бюджетную консолидацию в 2016 году, не увеличили количество денег в обращении, не увеличили безработицу, как это было в других странах. Это было сложно, это привело к снижению реальных доходов», — сказал глава Минфина.

Планируется, что правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2017-2019 годы 28 октября. По словам Силуанова, трехлетний бюджет отражает направленность на возобновление инвестиционного роста, ограничение расходов, снижение дефицита, инфляции и процентных ставок. Как отметил министр, разрабатываемый бюджет будет отвечать задачам достижения макроравновесия, что предполагает устранение бюджетного дисбаланса, который сложился в этом году и сохранится в следующем на достаточно высоком уровне (около 2%).

Минфин также планирует резко снизить темпы расходования средств Резервного фонда, чтобы сохранить его к концу 2019 года. «Мы не можем бесконечно тратить наши резервы, структура источников финансирования две трети — это Резервный фонд, одна треть — это внутренние заимствования и приватизация. В этом году, надеюсь, будет больше доходов от приватизации», — сказал Силуанов. Ранее в Минфине прогнозировали, что средства Резервного фонда будут исчерпаны уже в следующем году. По состоянию на 1 октября, его объем составлял 2,04 триллиона рублей.

Вместе с тем рынок позволяет наращивать объем внутренних заимствований в следующую трехлетку, считает министр. При этом важно «не перегнуть палку, чтобы инвесторы не требовали высоких ставок и коротких бумаг».

Больших планов по приватизации у правительства нет и «больших пакетов» приватизации на ближайшие три года не планируется, отметил Силуанов. «Вместе с коллегами из министерства экономического развития при очередных бюджетных циклах мы этот вопрос обязательно будем затрагивать, потому что если в этом году надеемся продать большие пакеты, то в следующем пока у нас планы достаточно скромные», — сказал он.

При этом ожидания, связанные с доходами бюджета от приватизации в 2017 году, у Минэкономразвития и Минфина сильно расходятся. В то время, как Минфин заложил в проект бюджета 130 миллиардов, Минэкономразвития допускает, что этот план может быть превышен в два раза. При этом глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg заявил, что очередной этап приватизации следует начинать после отмены санкций в отношении России. «Но если собственник — правительство — будет настаивать, я думаю, мы сможем структурировать какие-то сделки, возможно в следующем году. Но пока слишком рано об этом говорить», — сказал он.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в ходе своего выступления на форуме рассказал, что по его прогнозам, инвестиционная активность в России начнет восстанавливаться не раньше, чем во второй половине 2017 года. Такая заминка связана как с неопределенным экономическим будущим, так и с «ресурсными» причинами. Министр отметил, что инвестиционная активность начнет восстанавливаться через некоторое время после перехода экономики в зону роста, который может начаться в октябре-декабре 2016 года.

«Мы исходим из того, что при низких параметрах инфляции мы будем иметь более существенные темпы экономического роста, уже в 2017 году больше 1-1,2% и с выходом на более 2%», — пояснил глава Минэкономразвития. Он добавил, что постепенный экономический рост будет сопровождаться «очень слабым началом роста потребительской активности», но по итогам года, тем не менее, розничный товарооборот сократится более чем на 5%.

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина / Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Признаки восстановления потребления заметила и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. В то же время она предупредила, что потребление россиян должно быть ограничено определенными темпами, которые не приведут к повышению инфляции и созданию пузырей на рынке: темпы роста потребления не должны превышать темпов роста номинальных расходов.

Набиуллина не согласилась с бытующим мнением, что инфляция пришла в норму, в связи с чем пора снижать ставки. С ее точки зрения, инфляция по-прежнему остается высокой и ее необходимо снижать до инвестиционного уровня в 4%. Глава ЦБ отметила, что инфляция 6-7% была «более или менее» нормальным уровнем в середине 2000-х годов, когда экономика отталкивалась от растущих цен на нефть. Современная экономическая модель должна быть основана на инвестициях, считает Набиуллина.

Впрочем, президент России Владимир Путин, открывая пленарную сессию, заявил, что уже по итогам 2016 года инфляция обновит исторический уровень и опустится ниже 6%, а в 2017 году приблизится к заявленной цели в 4%. Бюджет на следующий год удалось сбалансировать с 3% дефицитом и это приемлемый уровень даже на фоне ведущих экономик мира, считает президент. В то же время он усомнился в преждевременности возврата к трехлетнему бюджету, но поддержал оптимистичное настроение правительства.

Российские монетарные власти будут работать над повышением эффективности бюджетных расходов и одновременно повышать качество управления, отметил Путин. Он сообщил, что по отношению к ВВП расходы федерального бюджета снизятся с 19,8% в 2016 году до 16,2% в 2019 году. «Это не простая задача, но мы считаем, что она правильно сформулирована, мы очень аккуратно собираемся двигаться по этому пути, не нарушая наших обязательств в социальной сфере перед гражданами», — сказал президент России.

Продукты. / humanstory.ru

Санкции оказывают влияние на российскую экономику, прежде всего, ограничивая передачу технологий, но и западным странам эти меры наносят ущерб, отметил Путин. Перед лицом санкций, по его словам, ключевой задачей правительства является составление мероприятий по повышению квалификации российских работников, которая должна отвечать мировым стандартам. Кроме того, президент указал на необходимость развивать уже имеющиеся возможности для экономического роста, в том числе через территории с особым налоговым режимом, институты развития и различные льготы.