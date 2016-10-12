Руководство страны, наконец, начало реагировать на многочисленные скандалы в спортивном мире. Ранее в ответ на обвинение в создании системы приема допинга, а также в ответ на отказ принимать многих российских спортсменов на Олимпиаде в Рио, Кремль реагировал только различными заявлениями.

Теперь стало известно, что Александр Жуков покинет пост главы Олимпийского комитета России в связи с переходом на работу в Госдуму — об этом заявил он сам. Освобождающуюся должность может занять двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Кроме того, пресса пишет о том, что в ближайшее время будет ликвидировано Министерство спорта — что, впрочем, не означает конца карьеры Виталия Мутко.

Елена Исинбаева и Александр Жуков. Ковров, 11 октября 2016. Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

О решениях было объявлено на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Коврове, которое прошло во вторник вечером. Именно там президент Путин сообщил собравшимся, что Александр Жуков решил покинуть пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Так как ОКР, формально, — независимая общественная оранизация, глава государства не может уволить ее главу своим приказом. Это должна быть либо добровольная отставка, либо решение Олимпийского собрания, участниками которого являются представители всех спортивных федераций страны.

«Думаю, никто из присутствующих не будет возражать, что взаимодействовать с международными спортивными организациями, Международным олимпийским, паралимпийским комитетами должны не столько органы исполнительной власти, а прежде всего национальный олимпийский и паралимпийский комитеты, общероссийские спортивные организации. В этой связи мы разговаривали с Александром Дмитриевичем Жуковым, я знаю, мы все знаем, что он избран первым заместителем председателя Государственной думы. Мы разговаривали с ним, он хотел бы на этом сосредоточить свою работу, прежде всего в Думе», — объяснил собравшимся Владимир Путин.

По некоторым данным, пишет «Газета.ru», ОКР теперь возглавит двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая как раз не смогла выступить на Играх в Рио из-за дисквалификации сборной России по легкой атлетике.

Также в Коврове Владимир Путин предложил закрепить кураторство спорта, туризма и молодежной политики за одним вице-премьером. Он отметил, что в ближайшее время правительство сделает «конкретные, в том числе кадровые, предложения». На данный момент функции по кураторству сфер спорта, туризма и молодежной политики распределены между двумя вице-премьерами. Спорт курирует Аркадий Дворкович, туризм и молодежную политику — Ольга Голодец.

Почти одновременно «Советский спорт» сообщил о том, что в ближайшее время будет ликвидировано Министерство спорта. Источник издания в аппарате правительства сообщил, что функции, которые выполняли Минспорта, Ростуризм и Росмолодежь будут объединены в единое агентство в прямом подчинении премьер-министра. Причем возглавить новое ведомство, возможно, опять придется Виталию Мутко, во всяком случае, об этом сказал собеседник «Советского спорта» в правительстве.