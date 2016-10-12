В ближайшие три года совокупный платеж населения за ЖКХ должен вырасти на величину целевой инфляции — 4% в год, говорится, по данным «Коммерсанта», в прогнозе Минэкономразвития. Быстрее инфляции будет дорожать только электроэнергия для населения — на 5%, зато тепловая энергия будет, по прогнозу, дорожать только на 3%.

В предыдущем варианте базового прогноза, который был выпущен в сентябре 2016 года, министерство исходило из того, что в 2016 году инфляция составит 5,8%, в 2017 году — 4,9%, а в последующие два года снизится до 4,4 и 4,1%, так не достигнув целевого уровня Центрального банка. Однако ЦБ и Минфин настояли на том, что во всех официальных прогнозах инфляция в 2017 году и далее далее должна быть на уровне 4%, это важно для формирования соответствующих инфляционных ожиданий. В результате в октябрьском варианте предусмотрено, что в последующие три года инфляция стабилизируется на уровне 4%.

В последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличились 1 июля 2016 года. По данным Росстата, за первую неделю июля цены на коммуналку увеличились в среднем по стране на 3,4–5,5%, при этом тарифы на отопление выросли на 3,4%, на холодную и горячую воду — на 3,7–3,9%, на электроснабжение — на 4,8%. Стоимость услуг по водоотведению подскочила сразу на 5,5%. В результате за неделю с 28 июня по 4 июля индекс потребительских цен вырос в среднем на 0,4%, хотя на протяжении предыдущих восьми недель инфляция в России не превышала 0,1%.

Как отмечает «Коммерсантъ», опережающий рост тарифов на электроэнергию для населения может быть связан с попыткой сокращения перекрестного субсидирования, когда за счет высоких цен для промпредприятий поддерживаются низкие цены для населения. При этом региональные энергосбытовые компании могут также повышать сборы за счет изменения отношения дневных и ночных тарифов.

Радоваться медленному росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пока, рано — согласно тому же макропрогнозу Минэкономразвития, в ближайшие три года российская экономика будет развиваться медленнее, чем считалось ранее.

В базовом прогнозе развития российской экономики на три ближайших года, который разработало Минэкономразвития, ведомство ухудшило показатели роста ВВП по сравнению с предыдущим вариантом, об этом пишет газета «Ведомости». Из документа следует, что в базовом варианте, который основан на среднегодовой цене на нефть в $40 за баррель, рост экономики в 2017 году останется почти на нулевом уровне и составит 0,2%. В подготовленной в сентябре версии базового прогноза в следующем году намечался рост ВВП на 0,6%. Прогноз роста ВВП на два последующих года также снижен: в 2018 году с 1,7 до 0,9%, а в 2019 году с 2,1 до 1,2%.

Заседание правительства РФ. Фото: governmemt.ru

А глава Центрального банка Эльвира Набиуллина вообще удивлена, как инвесторы спокойно воспринимают обвал рынков, вызванный решением Великобритании выйти из Евросоюза. Она уверена, что долгосрочные последствия Brexit'а будут более значительными.

О своих беспокойствах Набиуллина, как пишет РБК, сказала в интервью американскому агентству Bloomberg, но, очевидно, если крупнейшие развитые страны будут испытывать серьезные экономические проблемы, то и Россия в стороне не останется.