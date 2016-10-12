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12 октября 2016, 18:00

Топ новостей 12 октября

В.Путин на форуме ВТБ
В.Путин на форуме ВТБ
Правительство РФ

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин на инвестфоруме заявил о желании России дружить с США, в Госдуме предложили обязать депутатов голосовать за законопроекты лично, а на дочь борца Емельяненко совершили нападение.

Путин заявил о желании дружить с США

Владимир Путин заявил, что обеспокоен ухудшением российско-американских отношений и хотел бы дружить с США. Он опроверг хакерские атаки на иностранные ведомства и назвал скандал с публикацией секретных документов истерикой. Путин заявил, что все участники предвыборной гонки в США злоупотребляют антироссийской риторикой, а Россию используют в качестве разменной монеты, однако страна будет работать с любым избранным президентом США, если он захочет диалога.

Совфед одобрил соглашение о бессрочном размещении ВКС РФ в Сирии

Совет Федерации ратифицировал российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении в Сирии авиагруппы Вооруженных сил РФ. Его поддержали 158 сенаторов, и только один воздержался. Договор предусматривает, что авиагруппа РФ дислоцируется на аэродроме «Хмеймим» на безвозмездной основе, ее состав группы определяет Россия, а применение осуществляется по решению ее командира. Между тем Госдеп продолжает обвинять Россию в населении авиаударов по мирному населению в Сирии.

СМИ назвали причину отказа Олланда открыть православный центр вместе с Путиным

Франсуа Олланд отказался принять участие в открытии русского православного центра в Париже вместе с президентом России Владимиром Путиным из соображений безопасности, так как «сейчас не та обстановка». Официально же МИД Франции выразил сожаление из-за отмены визита Путина в страну. Николя Саркози даже упрекнул Олланда в безответственном подходе к отношениям с Россией.

Песков ответил на слухи о своем переходе на место Ушакова

Дмитрий Песков не собирается занимать место помощника главы государства по международным вопросам Юрия Ушакова. «Вы знаете, что Ушаков работает помощником по международным вопросам, а я работаю заместителем руководителя администрации и пресс-секретарем президента. Нам все нравится», — отметил он. Ранее СМИ заявили о возможной перестановки из-за приближающегося 70-летия Ушакова. Сам он может стать послом РФ в европейской стране.

В Кремле разъяснили слова Путина о кураторстве спорта и туризма

Дмитрий Песков заявил, что укрупнения ведомств и передачи сферы спорта и туризма одному из вице-премьеров не планируется. Также не планируется ликвидация Минспорта и создание на его базе агентства, в которое могли бы войти Ростуризм и Росмолодежь. Мутко, напротив, заявил, что его министерству добавят полномочий, хотя при этом и не признал существование в стране профессионального спорта. Песков опроверг данные о том, что президента ОКР Жукова сменит Елена Исинбаева. Сам же Жуков отметил, что работать в правительство не пойдет.

СМИ сообщили об исчезновении из СК материалов против Шакро Молодого

Собранные СК в 2015 году материалы на «вора в законе» Захария Калашова пропали, и их не смогли найти до сих пор. Они касались захвата крупнейших московских казино. Бывший замглавы московского СК Денис Никандров попросил передать эти документы в районное подразделение ведомства, где их спрятали, но дело не открыли. Прокурорская проверка не помогла отыскать бумаги на Шакро Молодого.

СМИ сообщили о нападении на дочь Емельяненко

В Москве совершено нападение на девятилетнюю дочь «чемпиона в смешанных боевых искусствах», который критиковал детские бои на турнире в Чечне, судя по всему, президента Союза ММА Федора Емельяненко. Его дочь встретили по пути из школы домой и ударили в грудь. «Сначала девочка не стала ничего рассказывать маме. Но потом ее стали мучить боли. Все выходные она пролежала, мама заметила это и решила отвести ее к доктору», — пишут СМИ. Ребенку поставили диагноз «ушиб грудной клетки и брюшной полости». В полиции сообщили, что девочка не может описать нападавших, и предположили, что, возможно, ее запугали.

Депутатам Госдумы запретят голосовать по доверенности

Сергей Неверов рассказал о поправках, которые обяжут депутатов Госдумы присутствовать на пленарных заседаниях и голосовать лично, не передавая свой голос коллегам. «А передача своего голоса другому — это, в том числе, передача ответственности. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, например, от Новосибирской области. Поэтому надо начинать с себя», — отметил он.

Прокурор попросил от 2 лет тюрьмы для участников «гонки» на Gelandewagen

Гособвинение попросило суд фигурантов дела о «гонках» на Mercedes Gelandewagen в Москве Маджидова и Шамсуарова к двум годам и одному месяцу в исправительной колонии общего режима, а Ускова — к двум годам и семи месяцам колонии общего режима из-за угроз насилия в отношении полицейских. Защита же настаивает на полном оправдании подопечных.

iPhone7 взорвался в руках владельца в Китае

В китайском Чжэнчжоу местный житель пострадал при взрыве iPhone 7. Владелец смартфона рассказал, что все произошло неделю назад в тот момент, когда он попытался воспользоваться видеокамерой телефона. В момент взрыва устройство раскололось на две части, покалечив своего владельца - у мужчины травмированы лицо и руки.

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