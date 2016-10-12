Топ новостей 12 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин на инвестфоруме заявил о желании России дружить с США, в Госдуме предложили обязать депутатов голосовать за законопроекты лично, а на дочь борца Емельяненко совершили нападение.

Владимир Путин заявил, что обеспокоен ухудшением российско-американских отношений и хотел бы дружить с США. Он опроверг хакерские атаки на иностранные ведомства и назвал скандал с публикацией секретных документов истерикой. Путин заявил, что все участники предвыборной гонки в США злоупотребляют антироссийской риторикой, а Россию используют в качестве разменной монеты, однако страна будет работать с любым избранным президентом США, если он захочет диалога.

Сегодня Путин прямо сообщил, что РФ участвовала в войне на Донбассе, что Песков врёт и то что он никогда не поменяет политику внешнего изгоя — Степан Демура (@demura_stepan) 12 октября 2016 г.

Совет Федерации ратифицировал российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении в Сирии авиагруппы Вооруженных сил РФ. Его поддержали 158 сенаторов, и только один воздержался. Договор предусматривает, что авиагруппа РФ дислоцируется на аэродроме «Хмеймим» на безвозмездной основе, ее состав группы определяет Россия, а применение осуществляется по решению ее командира. Между тем Госдеп продолжает обвинять Россию в населении авиаударов по мирному населению в Сирии.

России грозит статус государства-изгоя. Вот заявление главы МИД Великобритании pic.twitter.com/3nI6v6kUtK — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 12 октября 2016 г.

Совет Федерации одобрил бессрочное размещение авиации в Сирии



Теперь можно официально признать факт, что Россия вляпалась в Афганистан-2. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 12 октября 2016 г.

Франсуа Олланд отказался принять участие в открытии русского православного центра в Париже вместе с президентом России Владимиром Путиным из соображений безопасности, так как «сейчас не та обстановка». Официально же МИД Франции выразил сожаление из-за отмены визита Путина в страну. Николя Саркози даже упрекнул Олланда в безответственном подходе к отношениям с Россией.

Путин об Олланде и французской резолюции: Так обслуживать политические интересы США, мне кажется, недостойным звания великой державы pic.twitter.com/k9yqGzZxmA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 октября 2016 г.

Дмитрий Песков не собирается занимать место помощника главы государства по международным вопросам Юрия Ушакова. «Вы знаете, что Ушаков работает помощником по международным вопросам, а я работаю заместителем руководителя администрации и пресс-секретарем президента. Нам все нравится», — отметил он. Ранее СМИ заявили о возможной перестановки из-за приближающегося 70-летия Ушакова. Сам он может стать послом РФ в европейской стране.

Дмитрий Песков заявил, что укрупнения ведомств и передачи сферы спорта и туризма одному из вице-премьеров не планируется. Также не планируется ликвидация Минспорта и создание на его базе агентства, в которое могли бы войти Ростуризм и Росмолодежь. Мутко, напротив, заявил, что его министерству добавят полномочий, хотя при этом и не признал существование в стране профессионального спорта. Песков опроверг данные о том, что президента ОКР Жукова сменит Елена Исинбаева. Сам же Жуков отметил, что работать в правительство не пойдет.

Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе.

Если уволить Мутко не получается, то ликвидируй минспорт. — Кот Путина (@VVPutin_cat) 11 октября 2016 г.

Собранные СК в 2015 году материалы на «вора в законе» Захария Калашова пропали, и их не смогли найти до сих пор. Они касались захвата крупнейших московских казино. Бывший замглавы московского СК Денис Никандров попросил передать эти документы в районное подразделение ведомства, где их спрятали, но дело не открыли. Прокурорская проверка не помогла отыскать бумаги на Шакро Молодого.

Давайте поможем Даше найти материалы по делу Шакро pic.twitter.com/JZivYnlzW5 — Денис Радченко (@den_rad) 12 октября 2016 г.

Из СК пропали документы по делу Шакро Молодого. Ждём прессуху "Алмаз-Антея", на которой объявят, что это дело рук американского F-18 — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 12 октября 2016 г.

Это самое, а проверьте камеру Шакро Молодого, а то может его там и нет уже — RIP Новости (@riarip) 12 октября 2016 г.

В Москве совершено нападение на девятилетнюю дочь «чемпиона в смешанных боевых искусствах», который критиковал детские бои на турнире в Чечне, судя по всему, президента Союза ММА Федора Емельяненко. Его дочь встретили по пути из школы домой и ударили в грудь. «Сначала девочка не стала ничего рассказывать маме. Но потом ее стали мучить боли. Все выходные она пролежала, мама заметила это и решила отвести ее к доктору», — пишут СМИ. Ребенку поставили диагноз «ушиб грудной клетки и брюшной полости». В полиции сообщили, что девочка не может описать нападавших, и предположили, что, возможно, ее запугали.

На 9-летнюю дочь Федора Емельяненко совершено нападение в Москве. В непостановочных боях чеченцы могут побеждать только маленьких девочек? — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 12 октября 2016 г.

Официально: 16-ЛЕТНЯЯ ДОЧЬ Ф.ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПОСТУПИЛА В БОЛЬНИЦУ ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫМ МУЖЧИНОЙ, ЗАЯВИЛИ В НИИ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ @rsportru — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 12 октября 2016 г.

Сергей Неверов рассказал о поправках, которые обяжут депутатов Госдумы присутствовать на пленарных заседаниях и голосовать лично, не передавая свой голос коллегам. «А передача своего голоса другому — это, в том числе, передача ответственности. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, например, от Новосибирской области. Поэтому надо начинать с себя», — отметил он.

Если в Госдуме запретят голосовать по доверенности, то это сравнимо с революцией. Депутатам теперь на работу придется ходить, с ума сойти. — Stanislav Apetyan (@politrash) 12 октября 2016 г.

Гособвинение попросило суд фигурантов дела о «гонках» на Mercedes Gelandewagen в Москве Маджидова и Шамсуарова к двум годам и одному месяцу в исправительной колонии общего режима, а Ускова — к двум годам и семи месяцам колонии общего режима из-за угроз насилия в отношении полицейских. Защита же настаивает на полном оправдании подопечных.

Адвокат: Руслан Шамсуаров пережил стресс. У этого 20-летнего человека седина на висках. Он не виновен! — Александр Рогоза (@rogozavr) 12 октября 2016 г.

В китайском Чжэнчжоу местный житель пострадал при взрыве iPhone 7. Владелец смартфона рассказал, что все произошло неделю назад в тот момент, когда он попытался воспользоваться видеокамерой телефона. В момент взрыва устройство раскололось на две части, покалечив своего владельца - у мужчины травмированы лицо и руки.