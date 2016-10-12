Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 октября 2016, среда, 21:52
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
12 октября 2016, 20:05
Дональд Трамп США
Анна Сакоян

Сам себе Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Flickr

Во вторник кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп поссорился с партийными авторитетами из-за того, что многие из них стали отказываться его поддерживать. Теперь он собирается меньше ориентироваться не то, чтобы им нравиться, а строить свою кампанию он будет по своему усмотрению, потому что он теперь освободился от их «оков».

Washington Post пишет, что Трамп объявил войну истеблишменту Республиканской партии. Во вторник он обрушился с критикой на сенатора Джона Маккейна и спикера палаты представителей Пола Райана за то, что они отказываются поддерживать его кандидатуру, несмотря на партийную номинацию. Это произошло всего за четыре недели до президентских выборов.

Райана он обругал за то, что он «слаб и неэффективен», объясняет WP. Маккейна – за то, что он «злоречив» и неблагодарен (потому что якобы он сам просил у Трампа поддержки, когда был кандидатом в президенты в 2008 г.). Также Трамп заявил, что иметь дело с его собственной партией еще труднее, чем с его оппоненткой от демократов Хиллари Клинтон, которую консерваторы не любят.

 
Плакат с Хиллари Клинтон / flickr.com/photos/scottlum/

Импульс республиканского истеблишемента дистанцироваться от однопартийца, с которым связано столько скандалов, понятен, комментирует WP. Однако здесь республиканцы сталкиваются с новой проблемой. Воинственный Трамп на это неизбежно отреагирует, и с учетом его популярности это может усугубить внутрипартийные противоречия. Это, в свою очередь, угрожает партии тем, что ей не удастся сохранить преобладание в конгрессе – прежде всего, в сенате, но также, вероятно, и в палате представителей.

Продемократические СМИ продолжают антитрамповскую пропаганду. Большую часть кампании Трампа, пишет редакция NY Times, главными источниками общественного недоумения были его восхищение российским президентом Владимиром Путиным и стремление оправдывать кремлевскую стратегию в Сирии, а также российские кибератаки. Особенно редакцию удивляет упорство и последовательность Трампа в этой области. «У Трампа нет опыта во внешней политике», - предупреждает колонка. Но угроза ему как потенциальному президенту со стороны страшной России очевидна даже человеку без такого опыта. Между тем, Трамп упорно игнорирует тревожные сообщения, и это, конечно, настораживает редакцию.

В колонке содержатся отчетливые конспирологические интонации: «Среди экспертов ходят разные темные теории о том, почему Трамп так любит Путина – диктатора, который подавил несогласных у себя на родине и одержим идеей увеличения влияния за границей. Одна из теорий – отрицаемая Трампом и недоказанная, но и не опровергнутая, потому что он отказывается раскрывать информацию о своих налогах, - состоит в том, что у него в России есть свои бизнес-интересы, которые он хочет защитить или продвигать в дальнейшем».

 
"Мисс Вселенная - 2013" Габриэла Ислер и американский миллиардер Дональд Трамп / Ирина Бужор/Коммерсантъ

Издание Wired сообщает о том, что в MIT разработали искусственного «Трампа» и сделали ему сайт для «предвыборной кампании». Искусственный интеллект генерирует твиты от лица этого «Трампа», которого зовут DeepDrumpf, и создает новости. Также проект собирает пожертвования на «кампанию», хотя на самом деле эти пожертвования направляются на поддержку благотворительного проекта "Girls Who Code" (в пику мизогиничным высказываниям Трампа, за которые его любят критиковать демократы). Бот генерирует свои высказывания на основе анализа многочисленных высказываний Трампа. По мнению автора статьи, получается реалистично.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин заявил о желании дружить с США
Федор Емельяненко
Избиение дочери Емельяненко стало уголовным делом
Никита Белых
Суд снял арест с имущества Белых
На саммите "в нормандском формате" в Минске
Путин договорился с Олландом и Меркель активизировать консультации по Украине
Свадебный банкет
В московском ресторане рассказали подробности отказа жениха платить за банкет
21:50 Минюст попросил сверить решение ЕСПЧ по «делу ЮКОСа» с Конституцией
21:27 УАЗ отложил создание кроссовера на несколько лет
21:21 Посла РФ решили вызвать в финский МИД для разъяснений
21:02 Два спонсора предвыборной кампании Трампа потребовали свои деньги обратно
21:00 Больную раком пермскую школьницу выгнали из гимназии за прогулы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Патриарх Адриан
Святейший патриарх Адриан. Фрагмент росписи арки царских врат в соборе Сретенского монастыря в Москве. 1707 год.
12 октября 1637 года родился патриарх Московский и всея Руси Адриан
20:31 Чудовищное божество из книг Лавкрафта дало имя ископаемому киту
20:30 Путин договорился с Олландом и Меркель активизировать консультации по Украине
20:15 Избиение дочери Емельяненко стало уголовным делом
20:12 ФНС поддержала ограничение наличного расчета за дорогие покупки
19:38 В Альфа-банке предсказали подорожание доллара на пять рублей
19:37 На юго-востоке США выросло число жертв урагана «Мэтью»
18:59 В России задумали создать космического туроператора
18:57 ВТБ отказался подавать иск против WADA
18:43 В московском ресторане рассказали подробности отказа жениха платить за банкет
18:41 СМИ рассказали о проблемах с затонувшим у Крыма краном еще до инцидента
18:21 «Ростелеком» объявил о запуске своего мессенджера
18:15 Представитель «Росатома» станет замглавы президента по внутренней политике
18:08 Путин назвал шантажом западные санкции против России
17:57 Михаил Задорнов рассказал о предстоящей химиотерапии
17:42 Суд снял арест с имущества Белых
17:33 СМИ сообщили о нападении на дочь Емельяненко
17:20 Эксперт Никита Белоголовцев: Сборная Испании больше нуждается в Пике, чем он – в сборной
17:19 Путин посоветовал Франции не обижаться на российское вето по Сирии
17:08 Минобороны РФ успешно запустило «Тополь» на Камчатку
16:50 Минфин предложил засекретить 18% расходов бюджета
16:40 Президент пообещал в 2016 году обновить исторический минимум инфляции в РФ
16:26 МВД объявило о закупке создающих звуковые барьеры щитов
16:22 Путин назвал виновника удара по гумконвою близ Алеппо
16:05 Stop the War отказалась пикетировать посольство России в Великобритании
16:00 Маркин вступил в должность первого замгендиректора «РусГидро»
15:58 Путин заявил о желании дружить с США
15:45 Путин рассказал о влиянии санкций Запада на российскую экономику
15:38 СМИ рассказали о жизни «внебрачного сына» Билла Клинтона от проститутки
15:18 Кабмин предложил ужесточить закон о «нежелательных организациях»
15:02 Депутатам Госдумы запретят голосовать по доверенности
14:42 МИД выразил удивление отменой визита еврокомиссара по правам человека
14:41 Глава ФНС предложил увязать пенсию и лечение с уплатой налогов
14:26 Кремль напомнил Великобритании об ответственности за безопасность посольства РФ
14:10 В Кремле разъяснили слова Путина о кураторстве спорта и туризма
14:02 Половина россиян выступила за приоритет расходов на «оборонку»
13:54 Медведев назначил врио главы Росмолодежи
13:49 Песков опроверг необходимость встречи в нормандском формате
13:47 Песков ответил на слухи о своем переходе на место Ушакова
13:40 На шахте «Заполярная» проведена эвакуация работников
13:31 Приморские шахтеры прекратили голодовку после обещания выплатить премию
13:26 Москвич отказался оплатить счет в ресторане за собственную свадьбу
13:07 Угощение для древнего пира найдено в Канаде
13:03 Набиуллина заявила о готовности сдерживать укрепление реального курса рубля
12:59 СМИ узнали об уходе первого замминистра образования
12:41 Киев рассказал о существующей угрозе дестабилизации в Харькове
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.