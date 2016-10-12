Во вторник кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп поссорился с партийными авторитетами из-за того, что многие из них стали отказываться его поддерживать. Теперь он собирается меньше ориентироваться не то, чтобы им нравиться, а строить свою кампанию он будет по своему усмотрению, потому что он теперь освободился от их «оков».

Washington Post пишет, что Трамп объявил войну истеблишменту Республиканской партии. Во вторник он обрушился с критикой на сенатора Джона Маккейна и спикера палаты представителей Пола Райана за то, что они отказываются поддерживать его кандидатуру, несмотря на партийную номинацию. Это произошло всего за четыре недели до президентских выборов.

Райана он обругал за то, что он «слаб и неэффективен», объясняет WP. Маккейна – за то, что он «злоречив» и неблагодарен (потому что якобы он сам просил у Трампа поддержки, когда был кандидатом в президенты в 2008 г.). Также Трамп заявил, что иметь дело с его собственной партией еще труднее, чем с его оппоненткой от демократов Хиллари Клинтон, которую консерваторы не любят.

Плакат с Хиллари Клинтон / flickr.com/photos/scottlum/

Импульс республиканского истеблишемента дистанцироваться от однопартийца, с которым связано столько скандалов, понятен, комментирует WP. Однако здесь республиканцы сталкиваются с новой проблемой. Воинственный Трамп на это неизбежно отреагирует, и с учетом его популярности это может усугубить внутрипартийные противоречия. Это, в свою очередь, угрожает партии тем, что ей не удастся сохранить преобладание в конгрессе – прежде всего, в сенате, но также, вероятно, и в палате представителей.

Продемократические СМИ продолжают антитрамповскую пропаганду. Большую часть кампании Трампа, пишет редакция NY Times, главными источниками общественного недоумения были его восхищение российским президентом Владимиром Путиным и стремление оправдывать кремлевскую стратегию в Сирии, а также российские кибератаки. Особенно редакцию удивляет упорство и последовательность Трампа в этой области. «У Трампа нет опыта во внешней политике», - предупреждает колонка. Но угроза ему как потенциальному президенту со стороны страшной России очевидна даже человеку без такого опыта. Между тем, Трамп упорно игнорирует тревожные сообщения, и это, конечно, настораживает редакцию.

В колонке содержатся отчетливые конспирологические интонации: «Среди экспертов ходят разные темные теории о том, почему Трамп так любит Путина – диктатора, который подавил несогласных у себя на родине и одержим идеей увеличения влияния за границей. Одна из теорий – отрицаемая Трампом и недоказанная, но и не опровергнутая, потому что он отказывается раскрывать информацию о своих налогах, - состоит в том, что у него в России есть свои бизнес-интересы, которые он хочет защитить или продвигать в дальнейшем».

"Мисс Вселенная - 2013" Габриэла Ислер и американский миллиардер Дональд Трамп / Ирина Бужор/Коммерсантъ

Издание Wired сообщает о том, что в MIT разработали искусственного «Трампа» и сделали ему сайт для «предвыборной кампании». Искусственный интеллект генерирует твиты от лица этого «Трампа», которого зовут DeepDrumpf, и создает новости. Также проект собирает пожертвования на «кампанию», хотя на самом деле эти пожертвования направляются на поддержку благотворительного проекта "Girls Who Code" (в пику мизогиничным высказываниям Трампа, за которые его любят критиковать демократы). Бот генерирует свои высказывания на основе анализа многочисленных высказываний Трампа. По мнению автора статьи, получается реалистично.