В новой концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака будет отражен вопрос регулирования использования так называемых электронных сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олега Салагая. По его словам, Минздрав разрабатывает новую концепцию совместно с экспертами и научным сообществом. «Электронные сигареты должны регулироваться, как минимум, так же, как сигареты обычные. Эта та идеологема, которая будет заложена в новой концепции, и, как мы надеемся, в тех нормативных актах, которые за этой концепцией будут следовать», — сказал Салагай.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина, опираясь на мнения специалистов, заметила, что курение электронных сигарет не менее вредно для здоровья самого курильщика и окружающих: «Если это подтверждается опытом и исследованиями, то эту ситуацию, конечно, нужно урегулировать. Реклама, которая была создана этим сигаретам, опиралась на то, что это абсолютно безвредно, что это даже полезно в плане отучения от табачного дыма. Она довольно прочно засела в мозгах у людей, и теперь просто увещеванием вряд ли получится уйти от этого.

Правовые регуляторы, в том числе достаточно жесткие по отношению к тем, кто не соблюдает правила — по крайней мере курения в общественных местах — все-таки эффект имеют. Посмотрите, сегодня мы уже не видим, чтобы это носило какой-то массовый характер в кафе, в транспорте или еще где-то. Везде есть определенные места, где собираются люди, которые не могут избавиться от этой привычки и следуют правилам. Те, кто нарушают рассматриваются обществом как нарушители, и полицейские, представители общественных организаций или другие граждане имеют возможность сделать соответствующие замечания. Так что Минздрав, конечно, прав, и вряд ли у него есть другой способ. Конечно, он будет убеждать и все прочее, но нужны и более конкретные меры, которые, как мы видим, принимаются», — сказала г-жа Храпылина.

Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина уверена, что необходимость в этом уже назрела: «Проблема в том, что в настоящий момент эти сигареты очень доступны, и нет никакого запрета на продажу их детям. Само по себе их использование в общественных местах является стимулированием и своеобразной рекламой.

Что касается понимания воздействия таких сигарет на организм, то пока данные только накапливаются, более того, эти электронные сигареты являются достаточно разнообразным продуктом. В целом, конечно же, они менее вредны, чем обычные сигареты, это сложно отрицать. Однако нельзя говорить, что они совершенно безопасны, в них тоже содержатся токсины и канцерогены.

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть вред курения, в том числе и электронных сигарет, беременными женщинами, потому что курение никотина при беременности вмешивается в развитие нервной системы плода и может иметь негативные последствия.

Опыт других стран в этом вопросе пока очень разный, и это связано с тем, что еще недостаточно знаний об этом накоплено. Где-то их вообще запретили, где-то требуется, чтобы производители электронных сигарет предоставляли результаты клинических испытаний и регистрировали их как лекарственные средства, что не так просто, и пока в качестве средства отказа от курения только два полноценных клинических испытания было проведено, еще испытания как раз в процессе. Где-то еще пока не решили, как их регулировать, где-то ограничили, в общем, все достаточно по-разному и именно потому, что пока нет достаточной информации о балансе вреда и снижения вреда от потребления электронных сигарет.

Может быть ограничено их использование в общественных местах, конечно, необходимо, чтобы была предусмотрена защита несовершеннолетних от этого продукта, потому что сейчас можно приобрести никотиновую зависимость от использования электронных сигарет, не будучи курильщиком, и такие случаи есть. Должна быть запрещена реклама, ведь в любом случае все это маскируется сигаретами, и достаточно странно не ограничить регулирования такого потенциально агрессивного продукта», — считает Дарья Халтурина.

Председатель правления общественной организации «Ассоциация «Здоровые регионы», Член экспертного совета по борьбе с табаком при Минздраве РФ Алексей Шабашов в свою очередь в беседе с «Полит.ру» высказался за более радикальные меры: «В моем представлении электронные средства доставки, как их правильно называть, все-таки это не электронные сигареты, потому что последние устройства, самые новые, которые приходят на наш рынок, они и на сигареты-то особо не похожи, это какие-то большие девайсы, с помощью которых люди испускают дым, как Змей Горыныч. Самое главное, что смысл всех этих устройств, независимо от их формы и от того, похожи они или нет на традиционные сигареты, в том, чтобы доставить в организм человека наркотик — никотин.

Причем этот способ доставки для нас новый и неизведанный, производители этих устройств активно рвутся на наш рынок. Почему мы их пускаем, я не знаю, но мы одно пока можем сказать: эти устройства не проходили необходимых клинических испытаний. Сейчас только появляется первая, не очень надежная информация о влиянии этих устройств на организм, и она вызывает настороженность, потому что всем понятно, что эти устройства оказывают какое-то влияние на организм. Составляющие того пара, который они испускают, вредны для человеческого организма в большей или меньшей степени. И самое главное, что эти устройства предназначены для доставки наркотика в человеческий организм новым для нас способом. Для чего нужны эти устройства на нашем рынке, я не знаю.

Уже начала формироваться молодежная культура вокруг использования этих устройств. Но в настоящий момент нет никаких отдельных особых законов или подзаконных актов, регламентирующих распространение этих устройств. Мы знаем только то, что их использование действительно может вызывать формирование у человека никотиновой зависимости, а их свободно продают детям и подросткам. Это абсолютно неправильно. Я сторонник того, чтобы их просто запретили и не пускали на рынок, я не знаю зачем они. Поэтому инициативу Минздрава можно только поддержать. Конечно, их надо ограничивать, и как минимум, надо сделать недопустимым их продажу детям и подросткам.

В разных странах к ним разное отношение, которое только начинает формироваться, начиная от полного недопущения на рынке в силу неизведанности, до того, что их регулируют наравне с другой табачной продукцией. Разумеется, есть страны, совершенно безответственно относящиеся к своему населению, и именно там их распространение никак не регламентировано, и Россия, к сожалению, пока в их числе. Мировой опыт по регулированию этих электронных устройств только формируется, ведь они совсем недавно появились на рынке, и их количество было небольшим, проблем они не создавали. А сейчас сами представители транснациональной табачной индустрии стали активно их производить, их количество гигантское, они активно насаждаются в разных странах, в том числе и в России. Производители рвутся на наш рынок, чтобы еще более активно заражать детей и подростков никотиновой зависимостью. Назначение в принципе понятно — сформировать эту зависимость у большой прослойки людей, а потом эти люди уже будут реализовывать свою зависимость совершенно разным потреблением продуктов, содержащих никотин. То есть они формируют группу наркоманов, которым никуда не деться, и им придется до конца жизни потреблять никотин, а это огромный рынок», — заключил эксперт Алексей Шабашов.