В минувшую субботу был нанесен авиаудар по траурной церемонии, проходившей в Йемене. В результате погибло более 140 человек. Большинство СМИ пишут, что удар был нанесен Саудовской Аравией, хотя сами саудиты отрицают свою причастность. Это событие вызвало ответную реакцию у США, которые выразили намерение пересмотреть свою стратегию взаимодействия с ближневосточным союзником.

Саудовская коалиция, состоящая преимущественно из суннитских арабских государств, пишет Wall Street Journal, утверждает, что она никаких ударов не наносила, а субботние события – это результат внутреннего между хуситами и йеменскими друзьями Саудовской Аравии. В подтверждение этой версии коалиция заявила в воскресенье, что якобы были замечены две ракеты, запущенные хуситскими повстанцами.

Хуситы, жители Йемена / buyemen.com

Между тем, субботние события стали очередным поводом к тому, чтобы расследовать, почему в этой кампании столько жертв среди мирного населения. Такие атаки, объясняют авторы, мешают США поддерживать саудовскую военную кампанию в Йемене, потому что этой историей начал интересоваться конгресс, который требует расследования. При этом конгресс уже давно стремится прекратить поставки оружия саудовскому королевству на сумму $1,15 млрд.

Собственно, конгресс призывал к расследованию и раньше, однако сейчас уже и администрация президента заговорила о том, что, вероятно, следует пересмотреть стратегию поддержки коалиции. В связи со сложившейся ситуацией, оговаривает WSJ, госсекретарь США Джон Керри призвал Саудовскую Аравию срочно принять меры по предотвращению таких инцидентов в дальнейшем и похвалил ее за готовность расследовать этот случай.

Авторы напоминают, что отношения между Саудовской Аравией и США уже осложнились в нескольких областях. Одним из факторов стало заключение ядерной сделки с Ираном, которой Саудовская Аравия очень сопротивлялась. Также союзники не могут договориться о том, насколько агрессивно следует помогать сирийским повстанцам, которые стремятся свергнуть президента Сирии Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном. Еще одним фактором охлаждения стало то, что американский конгресс недавно одобрил закон, по которому люди из семей жертв теракта 11 сентября (2001 г.) теперь имеют право подавать в суд на Саудовскую Аравию.

Саудовская военная коалиция возобновила удары по Йемену в августе, после того как политические переговоры по мирному урегулированию конфликта (начавшегося в марте 2015 г.) в очередной раз зашли в тупик. Цель кампании в том, чтобы подавить повстанцев, которых поддерживает Иран, региональный соперник Саудовской Аравии в борьбе за влияние.

Reuters подчеркивает, что сделка о торговле оружием была заключена между США и Саудовской Аравией в прошлом году вопреки сопротивлению некоторых американских чиновников, которые говорили, что это может сделать США соучастником в военных преступлениях. Госдеп США, в частности, сомневался в том, что саудовские военные способны провести военную кампанию прицельно против хуситов, не задевая мирных граждан.

Вооруженные отряды Саудовской Аравии / YouTube.com

Среди американских правительственных юристов до сих пор нет консенсуса по тому, считать ли США причастными к военной кампании саудовской коалиции. Если будет доказано, что из-за торговли оружием США становятся причастными к военным преступлениям, это значит, что под угрозой правового преследования окажется военное руководство США – по крайней мере, в теории. Сложность с определением статуса США, объясняют авторы, связана с тем, что у военных преступлений в международном праве недостаточно внятное определение.

Так, например, бывшему либерийскому президенту Чарльзу Тейлору во время судебного процесса вменили в качестве военного преступления действия, представляющие собой «практическую помощь, подстрекательство или моральную поддержку». Это очень расширило границы того, что можно квалифицировать как военное преступление.

Саудовский авиаудар по Йемену в субботу, убивший более 140 человек, в очередной раз привлек всеобщее внимание к огромному числу жертв среди гражданского населения в этом конфликте. Показательно, отмечают авторы, что хотя саудовская коалиция отрицает свою причастность к этому событию, Вашингтон отреагировал на него с небывалой решительностью.