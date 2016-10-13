Правительство так и не смогло принять законопроект о бюджете на 2017-1019 гг.. При этом в целом на заседании кабинета министров проект бюджета был все-таки одобрен, на доработку документа дана одна неделя, внести его в Госдуму должны до 28 октября.

Причина заминки официально не заявляется, в чем будут заключаться доработки также умалчивается. Однако очевидно, что Минфин не смог защитить самые смелые предложения по экономии средств. Проект бюджета, по словам главы правительства Дмитрия Медведева, вызвал много споров — документ получился «непростой», а по отдельным позициям «весьма жесткий».

«Проект может вызывать разные эмоции, но хотел бы сразу настроить всех, кто с ним в дальнейшем будет работать, на максимально прагматичный подход», — обратился Медведев к своим подчиненным и добавил, что даже в «относительно спокойной ситуации» согласование бюджета всегда дается нелегко и требует поиска компромиссов. Формирование проекта бюджета на 2017–2019 годы, сказал премьер, было подчинено той же логике, что и в предыдущие два года,— верстать бюджет приходилось в условиях санкций и нестабильности на сырьевых рынках.

Мировые цены на нефть / alsouria.net

В предварительно одобренном варианте бюджета говорится, что в 2017 году дефицит составит 3,2% ВВП, но потом его удастся снижать на 1 п.п. в год. Бюджет основан на цене нефти в 40 долларов за баррель в течении всей трехлетки.

Ориентиром для бюджета 2017-2019 гг. стал консервативный макропрогноз — причем Минэкономразвития под давлением Минфина и Центробанка исправило его буквально в последние дни, так что прогнозируемый уровень инфляции сократился до 4%, но при этом, если верить макропрогнозу, и рост экономики будет медленным, а в 2017 году и вовсе близким к нулю.

При написании бюджета предполагалось, что режим санкций и контрсанкций сохранится по крайней мере на три года.

Премьер также объяснил, как будут индексироваться пенсии и соцвыплаты в будущем году. «Мы провели частичную индексацию пенсий в феврале (2016 года), в начале будущего года пенсионеры получат единовременную выплату в виде 5 тысяч рублей, а в феврале (2017 года) мы уже проведем индексацию в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год. Будут проиндексированы и некоторые другие социальные выплаты», — сказал Дмитрий Медведев.

Но главное — впервые за долгое время расходы правительства будут не расти, а сокращаться. Еще вчера Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что сокращение расходов вынудит правительство работать более эффективно.

В.Путин на форуме "Россия зовет" / /kremlin.ru

Впрочем, на повышение той самой эффективности работы государственного аппарата в правительстве, похоже, не рассчитывают. Во всяком случае на финансирование приоритетных проектов выделено совсем немного, 100 млрд рублей, всего 0,12% ВВП. Учитывая, что именно с работой «Проектного офиса», который и занимается приоритетными проектами, многие связывают надежды на «скачок» эффективности, новости это не слишком хорошие.