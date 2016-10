Куда и зачем звал инвесторов Владимир Путин, «Коммерсант» пишет в статье «От вето на все вопросы».

«Санкционные риски пришли в движение»: национальный перестраховщик получил лицензию ЦБ.

Киберпреступники переключились на владельцев смартфонов, утверждается в статье «Троянский Android».

«Ведомости» пишут: «Бюджет опять не сошелся с макропрогнозом». Минфин оказался оптимистичнее Минэкономразвития.

«Россия озабочена ухудшением отношений с США». «Но это не наш выбор», — заявил президент Владимир Путин.

«Государство сэкономит на собственных СМИ»: к 2019 году государственным каналам и СМИ могут урезать финансирование на 6–20%.

РБК в статье «Пять вопросов о бюджете» пытается рассказать все о документе, который 13 октября рассмотрит правительство.

Что услышали участники форума «Россия зовет!» в выступлении Владимира Путина, написано в статье «Россия больше не зовет».

«Отечество в киберопасности»: объем средств, похищенных хакерами, увеличился по сравнению с предыдущим годом на треть.

«Известия» пишут: «Минобороны получит радарную систему космического базирования».

«Собственники не должны платить по старым долгам государства», так озаглавлено интервью с главой комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской, которая намерена отменить для собственников квартир плату за капремонт домов старше 30 лет.

«Центробанк продолжит сдерживать рост цен ключевой ставкой»: факторы снижения инфляции пока не стали доминирующими: риски ЦБ усматривает, в частности, в возможном усилении потребительской активности россиян.

«Газета.ru» представляет свой анализ бюджета в статье «Казна опустела».

«Реальный срок — это конец всему»: прокуратура просит отправить сына вице-президента «ЛУКойла» Шамсуарова в колонию.

The Economist: «Финансы для бедных, ваш негибкий друг» (Finance for the poor: Your inflexible friend). В сфере микрокредитования новый бум. Но чтобы это действительно помогало нуждающимся, такие механизмы нужно усовершенствовать.

«Жан-Мари Ле Пен: Un prophète [фр. - пророк]» (Jean-Marie Le Pen: Un prophète). Основатель ультраправой французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен считает, что именно благодаря ему, а не его дочери, популизм оказался настолько успешным.

Bloomberg: «Хэммонд готовится к удару Brexit'а по британским финансам» (Hammond Braces for Brexit Blow to UK Finances). Канцлер британского казначейства Филип Хэммонд готов к удару по британским государственным финансам по итогам решения выйти из ЕС.

«Германия подгоняет Deutsche Bank, чтобы он навел порядок» (Germany Pressures Deutsche Bank to Clean House). Германия хочет, чтобы Deutsche Bank побыстрее урегулировал противоречия с американским правительством из-за штрафа в связи с ценными бумагами. После этого банк сможет сосредоточиться на преобразовании своей бизнес-модели.

The Wall Street Journal: «Фунт достиг исторического минимума относительно валютной корзины» (Pound Hits Historic Low Global Against Currency Basket). Исторический минимум фунта относительно других глобальных валют означает, что он, по всей видимости, никогда прежде не торговался ниже, чем сейчас.

«Банковская проблема Германии — это не только Deutsche Bank» (Germany’s Banking Problem Is Bigger Than Deutsche Bank). В Германии слишком много банков, которые конкурируют в одном и том же пространстве, а их консолидации препятствуют правовые и политические барьеры.