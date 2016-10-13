В России испытали новый тип радиоэлектронного оружия, заявил представитель Объединенной приборостроительной корпорации. Суть новинки в том, что технику, в том числе высокоточное оружие, можно поражать с помощью направленной энергии, без применения снарядов.

Пока что тактико-технические характеристики общественности не представлены, так что что-то конкретное сказать об области применения нового типа вооружения сложно. Однако понятно, что просто так рекламировать секретные разработки никто не будет, такие «сливы» всегда тщательно готовятся и согласуются.

Так что вопрос о том, что это — похвальба или новый шаг в «гонке вооружений», которая, как известно, в последние десятилетия является залогом мирного сосуществования великих держав — даже не стоит.