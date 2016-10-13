Изобретатель Пхумипон Адульядет, король Таиланда

В Таиланде в возрасте 88 лет скончался король страны Пхумипон Адульядет. Он умер в больнице, куда был экстренно помещен 9 октября.

«Полит.ру» вспоминает, чем запомнился тайский монарх.

Король Пхумипон Адульядет (Рама IX) носил в Таиланде официальный титул Властелин жизней и Обладатель двадцати четырех золотых зонтов, восседающий на Троне золотого лотоса Страны белых слонов. А его имя переводится как «сила страны, несравненная мощь». Он наследник династии Чакри, которая правит Таиландом с 1782 года.

Кстати, зонты в титуле — это тяжелые церемониальные сооружения, со множеством куполов и необходимостью физически развитых носильщиков.

Будущий монарх родился в 1927 году в американском городке Кембридж, расположенном напротив Бостона, стоит лишь перебраться через реку Чарльз.

Получил образование политолога в Швейцарии. В 19-летнем возрасте был провозглашен королем — после того как его старший брат, 20-летний король Ананда был найден в своих покоях с простреленной головой. Однако еще четыре года Пхумипон Адульядет Адульядет находился в Швейцарии.

4 октября 1948 года молодой монарх, управляя автомобилем Fiat Topolino, попал в аварию по пути из Женевы в Лозанну. В результате он получил травму спины, порезал лицо и лишился одного глаза, который ему заменили на искусственный. Из-за этого в молодости он часто носил темные очки.

Король Таиланда Рама IX в молодости / en.wikipedia.org

Вернулся в страну в 1950 году, был официально коронован 5 мая. Эта дата отмечается в стране как День коронации и является общегосударственным выходным.

Как общий праздник отмечается и день рождения монарха 5 декабря — День Отца, а также день рождения королевы Сирикит 12 августа — День Матери.

Рама IX пережил два десятка премьер-министров, 16 конституций и 18 попыток госпереворотов, некоторые из которых поддерживал сам.

В стране монарх известен также любитель джаза. Пхумипон Адульядет в молодости выступал как саксофонист в клубах Европы и США. «Король свинга» (джазового, разумеется) Бени Гудмен приглашал его в свой оркестр.

Когда королевская чета впервые прибыла в Таиланд, радио Военно-морских сил страны познакомило его подданных с произведениями, которые он написал.

В стране король был известен также как изобретатель. Пхумипон Адульядет стал первым членом королевской семьи, который получил патент на изобретение. Он запатентовал аэратор Chai Pattana Machines, который используется в сельском хозяйстве. А также получил патент на искусственные облака для полива плантаций риса во время засухи.

Королевский парусник, а также множество плотин и мостов в стране были спроектированы им самим. По его указу 2 февраля в Таиланде отмечается День изобретателя.

Также монарх увлекался живописью и фотографией. Из фотокамер предпочитал Canon, благодаря чему эта марка стала особенно популярной в Таиланде.

Кроме того тайский король был известным меценатом, его состояние оценивалось в 35 миллиардов долларов. В своей стране он поддерживал тысячи проектов и при этом не брал денег из казны на содержание семьи.

Король является основателем нескольких благотворительных и научных фондов. Они борются с наркоторговлей, спонсируют больницы и разрабатывает социальные программы.

Также король в Таиланде — это верховный религиозный лидер. Буддизм в стране государственная религия, следуя традициям, в 1956 году король принял монашество и, одетый в плащ цвета шафран, ходил вместе с другими монахами по улицам Бангкока, собирая рис и другие подаяния. Хотя под ноги ему клали специальные ковры.

Портрет короля Таиланда Рамы IX / en.wikipedia.org

Так как король является в Таиланде почти священной фигурой, существует уголовное наказание за его оскорбление. За это преступление предусмотрен тюремный срок от 3 до 15 лет. В 2015 году активист Понгсак Срибоонпенг был приговорен к 30 годам заключения за шесть оскорбительных постов в Facebook.

Пхумипон Адульядет был самым долго правящим монархом в истории Таиланда.

Сам он говорил: «Я никогда не любил историю, и я могу добавить к этому, что у меня никогда не было амбиций стать великим правителем и оставить след в истории. История доказала, что так называемые "великие" всегда отмечали свой путь войной, а я не могу это принять. Я желаю, чтобы мой народ жил счастливо и в мире, свободный от войн до тех пор, пока я на троне».