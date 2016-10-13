Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена американскому певцу и автору песен Бобу Дилану за «за создание новых поэтических выражений в концепции великой американской песенной традиции». Это решение Нобелевского комитета было оглашено 13 октября в Стокгольме.

Относительно шансов Дилана на получение премии мнения публики и букмекеров расходились. Чаще же всего в числе наиболее вероятных претендентов в этом году читатели называли Харуки Мураками, которого уже не раз номинировали на литературного Нобеля, а также Филипа Рота и даже Умберто Эко. Не исключали также, что премия достанется не слишком широко известным авторам наподобие кенийского драматурга Джеймса Нгуги (настоящее имя – Нгуги Ва Тхионго), сирийского поэта Адониса (Али Ахмада Саида Асбара) или южнокорейского поэта Ко Ына.

Нобелевскую премию по литературе СМИ иногда называют самой непредсказуемой из всех, что не мешает букмекерам принимать ставки на победу претендентов, чьи имена делаются известны. Мураками в этом году считался у букмекеров и даже критиков явным фаворитом. Второе и третье по вероятности получения премии места они отводили американцам Филипу Роту (прозаик, популярный романист, обладатель Пулицеровской премии) и Джойс Кэрол Оутс (прозаик, поэт, драматург, критик), отмечая, что граждане США в последний раз получали Нобелевскую по литературе двадцать три года назад, в 1993 году.

Правда, и сириец Адонис, автор более 20 книг, также неоднократно выдвигавшийся на премию, к этому моменту ждал признания Нобелевского комитета уже четверть века. В сравнении с ним Джеймс Нгуги, впервые номинировавшийся на премию в 2010 году, по оценкам букмекеров, принимающих в расчет и продолжительность ожидания, имел меньше шансов. В то же время критики отмечали, что Нгуни может считаться величайшим писателем Восточной и Центральной Африки.

Российские поэты и прозаики не получали Нобелевской премии уже 29 лет, однако российских номинантов на премию 2016 года и не было. За всю историю существования премии ее удостаивались пять отечественных поэтов и писателей: Иван Бунин в 1933 году, Борис Пастернак в 1958 году, Михаил Шолохов в 1965 году, Александр Солженицы в 1970 году и Иосиф Бродский в 1987 году.

Решение Нобелевского комитета нельзя назвать совсем уж неожиданным, однако оно чрезвычайно важно. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» литературный критик Галина Юзефович.

Решение Нобелевского комитета нельзя назвать неожиданным, однако оно являлось отчасти политически мотивированным. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» литературный критик Галина Юзефович.

«Нельзя сказать, что это – полная неожиданность. Об этой возможности много лет говорили, в разных контекстах и, конечно, воспринимали его скорее как курьез, чем как реального претендента, но нельзя сказать, чтобы все случилось совсем уж внезапно. И мне кажется, что это решение Нобелевского комитета – очень хорошее. И очень интересное, потому что Нобелевская премия по литературе ведь не просто про текст как текст – ее дают по сложной совокупности признаков, еще и за масштаб личности. И то, что Нобелевская премия так расширила свои границы и что комитет оказался способен понять значимость Дилана, как литературную, так и персональную, прекрасно.

Боб Дилан – человек, который во многом сформировал вторую половину ХХ века, он действительно – абсолютный Атлант и Титан, фактически – один из создателей нашей современности, я бы сказала – нашей модерности. И мне кажется, такое решение Нобелевского комитета меняет роль Нобелевской премии в мире: в этот раз она стала не просто премией за лучшую книжку или набор книжек, но и, фактически, премией за наибольшую роль в формировании актуальной культуры. Думаю, что это очень интересный ракурс и очень интересное решение – и, наверное, правильное, потому что у нас в мире нет другой премии, которая бы была призвана как-то маркировать наивысшие достижения в области общекультурного строительства», – считает Галина Юзефович.

Выступление Боба Дилана с группой / en.wikipedia.org

В то же время она уверена, что это именно премия по литературе: «Все-таки в англоязычной культуре Дилан воспринимается как большой и важный поэт. Для них он в чем-то похож на то, чем для нас является Окуджава, его стихи – это поэзия, которая звучит. Но звучание – это только дополнительное свойство, а в первую очередь он для них, конечно же, очень значимый поэт.»

И вот что еще я хотела еще сказать: обратите внимание, на русском языке выходила автобиография Боба Дилана, и это совершенно захватывающее чтение, крайне увлекательное и парадоксальное. Она выходила лет шесть или семь назад, и я надеюсь, что сейчас еще переиздадут, и ее прочитает больше людей. Тогда она у нас как-то не прозвучала, хотя книжка эта очень интересная и с точки зрения литературы, и с точки зрения запечатленной в ней эпохи.»

Журналистка Анна Наринская на своей странице в социальной сети Facebook откликнулась на сообщения СМИ о присуждении премии по литературе Бобу Дилану так:

«В ловкости Нобелевскому комитету на этот раз не откажешь. Наконец дали американцу (а их упрекали прямо-таки в дискриминации), но не писателю (то есть вроде бы остались верны высказанному ими когда-то официально мнению, что американская литература находится вне «актуальных исканий»), дали «поверх всех дисциплин» и как будто новаторски, но опираясь на традицию, причем традицию самую почтенную: "Если оглянуться на 5000 лет назад, мы увидим что Гомер и Сафо писали тексты, которые исполнялись ровно так, как это делает Боб Дилан" - заявила секретарь Нобелевского комитета Сара Даниус.

В общем, вот пример, как всем угодить и репутацию себе не испортить.»

Анна Герасимова, поэт, литературовед, литературный переводчик, более известная как певица и рок-музыкант Умка, поделилась с «Полит.ру» своим представлением значении этого события для самого лауреата и для мира в целом.

«Очень рада за него, хотя у меня ощущение, что у Дилана уже все есть, и он премии не удивится: мол, дали – ну, и дали, чего там? Поздно дали. Я вот таким его вижу – таким еврейским мудрецом, большим, уже старым. Я очень уважаю этого человека, несмотря на то, что мне его литературные таланты – и даже музыкальные таланты – кажутся второстепенными. Но все вместе в нем производит огромное впечатление и огромное воздействие на все вокруг. Так бывает. Это такая харизма в чистом виде, и совершенно неважно, какими она проявляется способами.

Не знаю, я очень довольна. Это все равно что мне сказали бы, что наградили моего брата или дедушку, хотя у меня множество вопросов к творчеству этого человека (которые я, конечно, никогда не задам, да и будь мы знакомы, вряд ли он бы стал слушать мои соображения на этот счет). Но все-таки очень хорошо, что премия досталась ему – это значит, что мир не совсем еще скатился в какую-то ямку. В общем, это просто отличная весть, очень правильная».

Решение Нобелевского комитета, заявил «Полит.ру» Виктор Сонькин, филолог, специалист по европейским литературам и языкам, устному и письменному переводу, автор и переводчик художественных и научно-популярных книг.

«То, что называется литературой, как бы само по себе, в своей среде, является одним, а в мозгу читателя, который привык к тому, что литература – это только толстые книги, о которых пишут важные критики, она – другое. И то, что этим актом, этим решением Нобелевского комитета производится попытка этот рубеж преодолеть, это, мне кажется, очень хорошо.

Потому что, конечно, литература – это не только толстый роман, вышедший в маленьком издательстве и долго дожидавшийся своей аудитории. Рок-поэзия, безусловно, - тоже литература, тоже поэзия. Безусловно, жанровая литература – это тоже литература. И в этом смысле, мне кажется, очень здорово, что Нобелевский комитет не побоялся сделать такое заявление».

Говоря о том, насколько неожиданным был этот выбор, учитывая, что немногие вообще считали Дилана вероятным претендентом на получение премии, Виктор Сонькин отметил, что некая закономерность тут все же прослеживается

«У меня есть серьезные претензии к процессу отбора нобелевских лауреатов по литературе вообще, потому что понятно, что критик не может прочитать произведения всех издателей, которые представлены, в оригинале. Когда же он читает это в переводе, я как переводчик точно могу сказать, что там в значительной степени будет иметь значение и работа переводчика тоже.

Конечно, к прозаикам это носится в меньшей степени, чем к поэтам; к людям, которые пишут по-английски, это тоже относится в меньшей степени, чем к остальным, потому что, понятно, большинство нобелевских судей неплохо знают английский и могут прочитать тексты на нем, уж тем более – относительно небольшие, как у Боба Дилана. Но, в принципе, тут есть и такая проблема тоже – что это часто, по сути, обзор переводной литературы. И, например, когда премия может присуждаться японскому писателю, то понятно, что произведения люди читали в переводе, а не по-японски, и очень многое потеряли из того, что там есть.

Это проблема не столько Нобелевского комитета, сколько вообще мировой культуры, мировой литературы. Потому что мы не всегда отдаем себе отчет, что, читая даже прозаика, мы все-таки читаем перевод, а не оригинал. А Боб Дилан, англоязычный песенник, эту проблему снимает, и этому я тоже очень рад», – объяснил Виктор Сонькин.

Напомним, Нобелевский комитет начал работу с 3 октября 2016 года. С этого дня объявлялись имена выдающихся деятелей в области науки, литературы и политики, которые удостоились этой почетной награды за 2016 год. Вручение премий состоится 10 декабря.