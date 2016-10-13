В ближайшее время Россия может ввести плату за пересечение госграницы автомобилями и грузовыми поездами. Предполагается, что система будет построена по аналогии с «Платном» и, более того, будут использованы его элементы.

Деньги нужны на обустройство пограничных пунктов пропуска, на это требуется примерно 250 млрд рублей. Перевозчики, в принципе, готовы нести «разумную нагрузку», но ожидают, что это сократит время прохождения границы.

Реформа разрабатывается Министерством транспорта, который хочет таким образом компенсировать расходы на их реконструкцию, обустройство и эксплуатацию. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщает, что это предложение Минтранс подготовил во исполнение поручений по итогам прошедшего в конце августа в Южно-Сахалинске заседания Государственной пограничной комиссии (ГПК).

Автомобили на российско-украинской границе. Фото: service.alfard-bel.ru

На первом этапе платными предлагается сделать автомобильные и железнодорожные пункты пропуска через границу. С автотранспорта министерство предлагает брать деньги в зависимости от его категории (легкой или грузовой), а с железнодорожного — за тонну груза.

При этом ничего о сроках реализации проекта, а также о размере платы пока в предложениях Минтранса нет. Известно только, что предлагается создать единого оператора взимания платы по аналогии с системой «Платон», взяв ее элементы за основу для введения нового сбора. Расширенное совещание по этому вопросу планируется провести во второй половине октября. Другой собеседник издания сообщил, что плата за пользование погранпунктами может быть введена уже во второй половине следующего года, причем создание единого оператора — не единственный вариант. Есть предложение дать право сбора денег нескольким операторам, также, возможно, платными станут только новые, альтернативные пункты пропуска, которые и будут строиться с привлечением частных инвестиций.

Напомним, Минтранс недавно стал отвечать за пункты пропуска через границу — до февраля 2016 года за них отвечала Федеральное агентство по обустройству государственной границы (Росграница), но потом президент Путин упразднил своим указом это ведомство, в том числе за срыв программы обновления пограничных пунктов — а больше функций у этого агентства, фактически, не было.

Открытие современного пункта пропуска в Белгородской области. Май 2015. Фото: oborona.gov.ru

Замминистра транспорта Алексей Цыденов на заседании ГПК оценивал затраты на модернизацию пунктов пропуска в 250 млрд руб. «Из 314 действующих пунктов пропуска не более 20% соответствуют нормативным требованиям по техническому оснащению и обустройству для осуществления госконтроля, а также по санитарно-бытовым условиям для лиц, пересекающих границу. В основном это касается автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска. Порядка 200–250 пунктов сегодня требуют капвложений на реконструкцию и модернизацию»,— сказал он и добавил, что средняя стоимость реконструкции одного пункта пропуска — 1 млрд рублей.

Интересно, что бизнес не всегда негативно воспринимает идею Минтранса. Так, начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин отметил, что любые дополнительные суммы сбора «будут отражаться на тарификации и, скорее всего, повлияют на конечную стоимость перевозимого продукта», но если при взимании платы за пользование погранпунктами будет сокращено время прохода границы, то, уверен он, бизнес «готов нести разумную нагрузку».

Автомобиль в пункте пропуска. Фото: Пресс-служба Белгородской таможни

А анонимный собеседник «Коммерсанта» на железнодорожном рынке обратил внимание на то, что в этой отрасли еще несколько лет назад плата за пользование пограничными пунктами пропуска фактически и так существовала. «Долгие годы по сути этот сбор "сидел" в стоимости железнодорожных перевозок, так как за счет него МПС, а затем РЖД финансировали создание и содержание пунктов пропуска, и это не вызывало негативного резонанса со стороны пользователей услуг железнодорожного транспорта».