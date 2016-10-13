Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева прекращено действие межправительственного соглашения между Россией и Украиной о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Документ, датированный 12 октября, сегодня был опубликован на сайте кабинета министров РФ. В Москве считают, что соглашение утратило актуальность после того, как в феврале 2016 года «Транснефть» продала швейцарской компании участки труб, проходящие по территории Украины. Действие соглашения прекращено в соответствии с федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации». Украинская сторона уведомлена об этом решении.

26 июля 1995 года правительства России и Украины подписали соглашение, которое предусматривало, что нефтепродуктопроводы Самара — Западное направление и Грозный — Армавир — Трудовая, проходящие по украинской территории, эксплуатируются дочерними предприятиями акционерной компании «Транснефтепродукт» (дочка «Транснефти»). В соглашении также были прописаны аспекты использования магистральных трубопроводов.

В феврале участки, проходящие по территории Украины («ПрикарпатЗападтранс»), «Транснефть» продала швейцарской компании International Trading Partners AG. Совокупная длина этих участков составляет 1433 километра. Стоимость труб аналитики оценивали в 200-300 миллионов долларов. Купить «ПрикарпатЗападтранс» мог «Лукойл», чтобы передать трубы российско-европейскому консорциуму, но из-за напряженной политической ситуации компании начали уходить с Украины.

Компания "Транснефть"

На тот момент «Транснефть» уже не осуществляла прокачку нефтепродуктов по этим участкам из-за споров с Украиной о том, кто является собственником трубопровода. Киев считал, что в 1990-е эти участки труб были незаконно оформлены в российскую собственность. Тем не менее, сделку с швейцарской компанией одобрила и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, и Антимонопольный комитет Украины. Москва считает, что после закрытия этой сделки участие российской стороны в соглашении «нецелесообразно».

Выход России их соглашения с Украиной об эксплуатации нефтепродуктопроводов не повлияет на текущие поставки топлива из РФ, заявил РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Демин. «Это абсолютно технический момент. На текущие поставки нефтепродуктов это никак не влияет», — сказал он. Сейчас по этой трубе «Транснефть» поставляет на Украину дизельное топливо. В сентябре заявка по поставкам дизеля составила 150 тысяч тонн, отмечает агентство. Мощность веток «ПрикарпатЗападтранса» составляет приблизительно 1,7 миллиона нефтепродуктов в год.

С сентября 2015 года для экспорта дизельного топлива на Украину поставщики должны получать разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ. Такие меры были введены, чтобы исключить возможность использования российского топлива вооруженными силами Украины. Весной 2016 года крупнейшие экспортеры вновь получили разрешение поставлять топливо на Украину только в гражданских целях. В марте разрешение на экспорт солярки получил «Лукойл», а в следующем месяце «Транснефть» объявила о возобновлении трубопроводных поставок дизельного топлива по нефтепродуктопроводам Самара — Западное направление и Грозный — Армавир — Трудовая.

Заправка дизельным топливом.

Однако уже 19 сентября Центральная энергетическая таможня (ЦЭТ, входит в ФТС) России обязала «Транснефть» остановить поставки дизельного топлива на Украину. Как сообщил представитель компании, это было связано с обеспечением законодательства в области экспортного контроля. Запрет продлился всего неделю. 17 сентября «Транснефть» возобновила поставки дизельного топлива на Украину, получив таможенную декларацию из ЦЭТ. Причины недельной паузы так и остались до конца не понятны. Большинство источников «Коммерсанта» предполагали, что эта мера стала частью военно-дипломатического ответа на диверсию в Крыму и сборы резервистов на Украине. По другой версии, запрет легальных поставок топлива мог пойти на руку поставщикам контрабандного топлива, которые активизировались с началом конфликта на востоке Украины.