СМИ оживленно обсуждают падение британского фунта. За время, прошедшее с момента референдума о членстве Британии в ЕС, он потерял почти пятую часть стоимости. Комментаторы описывают контекст и пытаются понять, чем объясняется такая динамика и к чему она может привести.

The Economist опубликовал статью под заголовком «Brexit делает британцев более бедными и скупыми». В частности, это происходит оттого, что британская валюта переживает не лучшие времена. В июне, накануне референдума о членстве в ЕС за фунт давали $1,48. С тех пор он упал относительно доллара на 16%, то есть теперь его можно купить за $1,22. Причем почти половина этого падения пришлась на прошлую неделю, когда консервативное правительство декларировало намерение отделяться по «жесткому» сценарию, то есть увести Британию с единого рынка ЕС.

Одна из причин этой зависимости курса от перспективы отделения от ЕС в том, что рынки ожидают, что британским фирмам теперь дороже будет обходиться продажа товаров и услуг в Европу. Европейцы, соответственно, будут меньше покупать у Британии, то есть им понадобится меньше фунтов, а это значит, что валюта ослабнет. Иными словами, ослабление фунта отражает снижение конкурентоспособности Британии.

Биржа. Валютный рынок / en.wikipedia.org

Помимо товаров и услуг, у Британии традиционно имелись иные продаваемые ценности, как-то: государственные облигации, лондонская недвижимость и, собственно, сам фунт. Обычно это всё с удовольствием раскупали иностранцы, что поддерживало высокий курс фунта. Минус такой ситуации был в том, что это удорожало экспорт. Теперь ценность этих волшебных активов может быть подорвана отделением от ЕС.

Bloomberg сразу задается вопросом о том, следует ли считать британский фунт новым мексиканским песо. Автор объясняет эту постановку вопроса тем, что британские рынки сейчас всё больше своей динамикой напоминают развивающиеся рынки. Скорее всего, это связано со страхами, что если Британия выйдет из ЕС, то ее экономике будет нанесен сильный удар. Ввиду большой неопределенности инвесторы все чаще начинают рассматривать британские активы как активы развивающейся экономики.

Financial Times пишет, что фунт во вторник уверенно занял первое место в рейтинге крупных валют, показывающих плохую динамику. Главными виновниками этого положения дел FT считает инвесторов, которые демонстрируют всё более сильную тревогу по поводу грядущего размежевания ЕС и Британии.

Падение фунта относительно доллара увеличивает риск сильной инфляции и может плохо сказаться на способности Британии финансировать себя за счет зарубежного инвестирования. Сильная инфляция, в свою очередь, может нарушить планы британского центробанка по смягчению перехода с помощью мягкой денежно-кредитной политики. Эта стратегия уже начала было работать, но инфляция может ее подорвать.

Здание Банка Англии / wiki

Британский истеблишмент, впрочем, демонстрирует оптимизм. Банк Англии заявил, что снижение курса – симптом адаптации к «новому равновесию» по итогам референдума, и это еще не повод к беспокойству. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в публичном пространстве также не проявляет тревоги. Однако, отмечает FT, на частном уровне влиятельные фигуры среди консерваторов допускают, что если курс фунта и дальше будет оставаться низким, то это может привести к серьезным политическим проблемам.