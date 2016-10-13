Предприятие Росатома и Ассоциация сельхозпроизводителей Индии подписали соглашение о развитии сети инфраструктурных центров облучения

13 октября, Нью-Дели, Индия - 13 октября 2016 г. в Нью-Дели на полях делового форума БРИКС предприятие Госкорпорации «Росатом» «Объединенная Инновационная Корпорация» и Ассоциация сельхозпроизводителей Индии HINDUSTAN AGRO CO-OP LIMITED подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию сети интегрированных инфраструктурных центров облучения.

Документ с российской стороны подписан Генеральным директором Объединенной Инновационной Корпорации - Денисом Чередниченко, с индийской стороны – председателем HINDUSTAN AGRO CO-OP LIMITED Бхарат Дхокане Пандурангом.

Проект предполагает поэтапное создание и развитие сети интегрированных инфраструктурных центров облучения в Индии под управлением российско-индийского совместного предприятия.

«Радиационная обработка продовольственных товаров — один из способов применения современных радиационных технологий, предлагаемых ГК «Росатом» своим зарубежным партнерам. Использование данной технологии позволит в среднем сократить потери лука в Индии на 42.000 тонн в год, которые на сегодняшний день становятся непригодными для потребления ввиду прорастания и неверного хранения, а также сократить потери зерна с 15% до 3−5% в год», - сказал Денис Чередниченко.

По его словам, радиационные технологии широко распространены в мире. «На сегодняшний день в 22 странах мира используются порядка 515 радиационных установок с использованием российских технологий, в том числе в Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Японии, Китае, Южной Кореи и Индии», - подчеркнул он.

«Россия обладает большим опытом в этой сфере; страна также является нашим давним надежным партнером, и мы надеемся, что этот проект не только приблизит нас к решению глобальных проблем в области устойчивого развития, но и поможет Индии стать центром радиационных технологий в азиатском регионе», - добавил председатель HINDUSTAN AGRO CO-OP LIMITED Бхарат Дхокане Пандуранг.

На первом этапе предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 7-и центров облучения на территории Индии. В рамках двустороннего сотрудничества допускается расширение сети интегрированных инфраструктурных центров облучения в ОАЭ, Республике Маврикий и Малайзии. Облучение осуществляется дозами, рекомендованными МАГАТЭ, и конечный продукт является полностью безопасным. Радиация не снижает питательные ценности продукта и не изменяет их органолептические свойства и внешний вид.

ООО «Объединенная инновационная корпорация» (ООО «ОИК») начала деятельность в 2011 году как 100% дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом».

На сегодняшний день ОИК осуществляет деятельность по трем социально значимым, высокотехнологичным направлениям:

- ядерная медицина: интеграция специализированного оборудования, произведенного предприятиями ГК «Росатом», производство медицинских изотопов и радиофармпрепаратов, а также комплексные решения по созданию медицинских центров для оказания услуг в области ядерной медицины.

- многофункциональные центры облучения: комплексные решения по созданию многофункциональных центров облучения и стерилизации различных товаров и материалов, а также осуществление комплексных поставок радиационно-технологического оборудования для различных центров облучения.

- экология: управление и обращение с опасными медицинскими и твердыми бытовыми отходами, комплексное решение задач по водоподготовке и другие возможные применения радиационных технологий.