Новость дня

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился уволить руководителя Насыр-Кортского муниципального округа Назрани, на территории которого в арендованном частом доме укрывались боевики, уничтоженные в ходе спецоперации 7 октября.

В среду на внеплановом заседании антитеррористической комиссии, поводом которого стали итоги спецопераций в Назрани и с.п. Гази-Юрт, в ходе которых были ликвидировано шесть активных членов и пособников бандподполья, глава Ингушетии призвал руководителей муниципальных образований не терять бдительность и проверять всех людей, которые появляются в их населенных пунктах.

Антиновость дня

Очередная проверка центральной психиатрической больницы в Еврейской автономной области, где пациентов кормили одними кашами на воде, выявила многочисленные нарушения законов в сфере здравоохранения, в суд направлен иск к правительству региона.

«В ходе проверки установлено, что в психбольнице отсутствует порядка 40 аппаратов, необходимых для оказания помощи при психических расстройствах», — сообщает прокуратура Еврейской АО. В частности, в учреждении нет реанимационного набора, допплеровского прибора, аппарата для электросудорожной терапии, для искусственного дыхания, для электронейростимуляции и другого оборудования.

Ранее сообщалось, что прокуратура уже несколько раз проверяла областную психбольницу. Впервые учреждение проверили в начале лета после публикаций в местных СМИ коллективного обращения пациентов о недостаточном питании во взрослом и детском отделениях областной психбольницы. Люди жаловались на скудный рацион стоимостью 43 рубля 45 копеек на человека в сутки, ограничивающийся лишь кашами на воде. Следствие и прокуратура Еврейской АО начали проверки по этому факту. К ситуации подключилась детский омбудсмен. Причиной сложившейся ситуации назвали недостаточность финансовых средств, медучреждению в итоге было выделено порядка трех млн рублей из областного бюджета.

Непонятная новость дня

Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов покинул пост председателя попечительского совета хоккейного клуба «Металлург», сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов /city-n.ru

«Решение это объективное. Оно обусловлено рядом законодательных ограничений, связанных с занимаемой им должностью главы муниципального образования. Кроме того, по мнению Сергея Николаевича, команда, которая пришла к руководству клуба сегодня, профессиональна, компетентна решать все острые проблемы клуба самостоятельно», — говорится в сообщении.

В сентябре новокузнецкий «Металлург» потерпел восемь поражений подряд в КХЛ. В настоящее время хоккеисты Новокузнецка занимают 15 место в Восточной конференции.

Ассорти

Полиция устанавливает причину смерти экс-замначальника управления городского образования Дербента (Дагестан) Эмирбека Селимова.

«Накануне обнаружили тело бывшего заместителя начальника управления образования Дербента Селимова. По предварительным данным, он совершил суицид», — сказал собеседник «Интерфакса» в правоохранительных органах. По предварительной версии, Селимов мог пойти на этот шаг из-за своего недавнего увольнения из управления образования.

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указы о назначении на должности вице-премьеров, министров и глав управлений и комитетов, сообщили в пресс-службе главы республики.

Была изменена структура правительства республики. Количество министерств в республике осталось прежним — 13, а количество комитетов сократилось на один. Ряд министерств и ведомств претерпели изменения.

27 сентября парламент Северной Осетии единогласно утвердил на пост главы правительства республики Таймураза Тускаева, исполнявшего обязанности главы кабинета министров.

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Керченская паромная переправа / camp.pp.ua

Керченская паромная переправа восстановила в четверг работу, прерванную накануне утром из-за сильного ветра в проливе, разделяющем Крымский и Таманский полуострва.

Паромы перестали ходить в Керченском проливе в среду, после 9 часов утра. К северу на подъездах в переправе со стороны портов «Крым» и «Кавказ».